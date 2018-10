Il Franciacorta è un affare di famiglia

«Le mie bollicine ai confini del mondo»

ERBUSCO (Brescia)

LA STRETTA DI MANO è decisa. Come la frase che in pochi minuti diventa il suo mantra: «Sono un uomo di terra». Anche se poi – è noto – la sua passione per i filari e le vigne della sua amata Franciacorta ha fatto spesso i conti con l’elemento liquido, con l’acqua, con le barche e il mondo velico. Un imprenditore di statura. Non solo per il fisico possente, addolcito dal garbo e dal riguardo per gli altri che lo rendono simpatico. Certo, non un grande chiacchierone, perché le troppe parole sono uno spreco, e poi, il silenzio, come dicono nella campagna bresciana, uno se lo porta dentro: chi ti ama e ti conosce, ti capisce al volo.

E LUI, Vittorio Moretti, è davvero così. Solido, pragmatico, concreto. Di quelli che vedono il lavoro di qualità come un dovere sociale e tengono il narcisismo fuori dalla porta: lascia parlare i fatti. E in fondo lo era anche la cantina nella foresteria di casa che nel ’77, proprio come la sua attuale età, sarebbe diventata un’icona nel mondo delle bollicine, anche grazie alla sapienza dell’enologo Mattia Vezzola. Ma anche curioso e disposto ad andare ovunque, perché un vero imprenditore del mondo del vino innalza passerelle, non barriere. E del resto, i muri non piacciono nemmeno a lui che pure, proprio grazie alle costruzioni, all’edilizia industrializzata e ai prefabbricati ha messo insieme un impero. Allusivo. «Bellavista e i mercati esteri? Già all’inizio siamo partiti con la convinzione che un grande marchio dovesse essere visibile a Sidney, a Tokyo e a New York. E oggi puntiamo ancora a rafforzare la nostra presenza in Giappone, Germania, Svizzera e Stati Uniti», spiega. Avendo la premura di non scordare i tanti impegni di un gruppo che, negli ultimi anni, ha diversificato enormemente l’iniziale portafoglio di etichette.

«MENO DISPERSIONE in cambio un miglior riposizionamento sulla fascia alta di alcuni vini importanti delle aziende Sella&Mosca e Teruzzi&Puthod che abbiamo acquistato nel 2016», precisa, con il piglio del vero franciacortino, anche se l’anagrafe rivela la sua nascita in Toscana e la sua lunga permanenza a Milano, convinto che «l’agricoltura abbia bisogno dei soldi dell’industria» e ancora grato al vecchio Gianni Brera che gli ripeteva «devi investire nel settore del vino». Profetico. «Oggi tanti giovani sono tornati alla terra: fanno sacrifici, creano le loro cantine, crescono e fanno crescere l’intera Franciacorta». Dove, peraltro, ha da poco deciso di prendersi cura del convento dell’Annunciata, sul Monte Orfano, dalle cui vigne già da trent’anni produce un vino importante, e ha avviato una Fondazione di famiglia per promuoverne i valori e la cultura. Un modo per marcare il senso di appartenenza al territorio in cui vive. E infatti il vero «mondo alla fine del mondo» di Vittorio Moretti è e resta sulla collina dal nome evocativo, Bellavista: l’affaccio sulla conca del lago d’Iseo, le vigne che vestono i dintorni dell’elegante Albereta, il tunnel sotterraneo – 110 metri di bottiglie stoccate da 30 mesi a sei anni – che unisce la sua casa all’azienda.

E LA VITA che è una felicità al plurale, da dividere con la moglie Mariella, con le figlie e l’esercito di nipoti che, anche qualche giorno fa, a Erbusco, lo hanno festeggiato assieme ad amici e ospiti di riguardo, per i 25 anni del suo blasonato resort. Insomma, un visionario. E un ottimista. «Progetti per il futuro? La priorità non è crescere nei numeri, ma in qualità. Ad Alghero, valorizzeremo l’attuale foresteria per l’accoglienza degli ospiti. E proseguiremo nella conversione al biologico, come abbiamo già fatto nelle nostre altre tenute». Se gli chiedono il segreto del suo successo, non ha esitazioni: «È il controllo della qualità. Io stesso giro tutte le mie aziende. Nelle costruzioni continuo a seguire, con i miei tecnici, i cantieri più importanti, mentre nelle cantine mi confronto con i miei collaboratori e in vigna abbiamo i migliori consulenti. È il nostro imprinting: se vivi bene, lavori bene. E gli altri lo notano».

SALVO POI precisare che nella gerarchia delle sue cose importanti per il gruppo, è sempre la famiglia a contare. «Ho tre figlie e sono tutte coinvolte nelle aziende. Ho fatto in modo che le mie passioni diventassero anche le loro. A Carmen ho affidato l’Albereta e la divisione hôtellerie, a Francesca il comparto vitivinicolo e a Valentina il ramo delle costruzioni ». Non che abbia voglia di prendersi una pausa. A Erbusco la legge della probabilità non esiste. Vittorio Moretti insiste: sono e resto un uomo di terra. Ed è evidente anche alle persone più care e ai colleghi del Consorzio Franciacorta che presiede. Vittorio Moretti non andrà in pensione. E non rinuncerà alla sostenibile leggerezza di declinare i verbi. Al futuro.