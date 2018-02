Spezie e aromi sono un affare

Le multinazionali mettono il sale

sul business globale dei sapori

Andrea Bonzi

ROMA

UN BUSINESS saporito. Il mercato di sale e spezie – pur molto segmentato, visto che copre tipologie di prodotti di origine diversa – ha volumi interessanti e una crescita che aumenta di anno in anno. Parrebbe una ovvietà, pensando ai miliardi di persone che, ogni giorno, conservano e insaporiscono i propri piatti con essenze di origine vegetale e minerale (nel caso del sale), ma i numeri fanno comunque effetto. Secondo il centro di ricerca americano Tranparency market research, il mercato globale di spezie e condimenti dovrebbe raggiungere addirittura i 16,6 miliardi di dollari entro il 2019. Una quota di mercato che, sempre a livello mondiale, viene ripartita grossomodo così: il sale, i suoi sostituti e le varie tipologie del pepe coprono la metà circa del settore, l’altro 50% è destinato alle spezie.

ANCHE I NOMI delle aziende leader mondiali – quasi tutte multinazionali – fanno capire l’interesse attorno a questo business: Kraft Food, Mdh Spices, Knorr, Nestlé e McCormick&Company, tra le altre. Proprio McCormick ha recentemente acquisito il gruppo toscano Giotti, tra i principali player europei, fondando così un presidio in Italia. A livello di produzione, sono 36mila le aziende che in Europa coltivano piante aromatiche e da condimento, su una superficie di 234mila ettari: tra 2007 e 2010, c’è stato un aumento di circa il 50% del numero delle imprese, segno che il business tira.

MA QUALI sono le ricadute nel Belpaese? In Italia il giro d’affari calcolato per le spezie e gli aromi (dati ad agosto 2017) è di circa 140 milioni di euro, con 87 milioni di pezzi venduti, in continua crescita. I prodotti che sono aumentati maggiormente sono la curcuma (+41%), lo zenzero (+26,9%), la cannella (+3,4%), la noce moscata (+1,9%), il peperoncino (+0,4%) e il pepe (+0,2%). Una classifica data anche dalla crescente passione per la cucina etnica lungo lo Stivale. Gli acquisti avvengono preferibilmente nei supermercati, che assorbono il 38% dei volumi complessivi, e nei discount, che pesano per un altro 23,5%. Un po’ diverso è il discorso che riguarda il mercato del sale. La produzione italiana, infatti, è concentrata in poche zone, ma il sale che ne esce è spesso di ottima qualità e dunque ricercato. In provincia di Ravenna c’è la salina più a nord d’Italia: il sale di Cervia, integrale e di origine marina, è definito anche ‘dolce’, perché è composto di cloruro di sodio purissimo, con una quasi inesistente presenza di altri cloruri più amari. È un prodotto che ha ricevuto il marchio di presidio Slow Food.

LA SALINA più grande d’Italia è invece quella di Margherita di Savoia, in Puglia: ha un’estensione di 4.500 ettari, la maggior parte dei quali ricoperti dalle acque. Ogni anno si producono circa 5,5 milioni di quintali di sale. A lavorare questa salina è l’azienda leader Atisale, ex Monopoli di Stato privatizzata nel 2003, che annovera anche il sito di S.Antioco, in Sardegna, da cui si estraggono circa 2 milioni di quintali di sale l’anno. Marchio Igp, infine, per il sale di Trapani, in Sicilia, molto puro e ricco di magnesio. Infine, c’è il salgemma, una parte del quale viene utilizzato anche per uso industriale: le miniere sono collocate in Toscana (a Volterra), in Calabria e soprattutto in Sicilia. A Petralia, in provincia di Palermo, si trova uno dei giacimenti di sale più ricchi di tutta Europa.