LA DIGITALIZZAZIONE delle città avanza rapidamente. Ci porta maggiore funzionalità nei servizi, più facilità negli spostamenti e comunicazioni migliori, ma ci fa stare meglio o ci sottopone a una dittatura degli algoritmi? Derrick De Kerckhove, allievo di Marshall McLuhan e direttore fino al 2008 del McLuhan Program dell’università di Toronto, oggi docente anche alla Federico II di Napoli, è convinto che la trasformazione sia inevitabile, ma va sorvegliata con attenzione.

Che cos’è una smart city?

«Tecnicamente, la smart city è una città ricca di dispositivi digitali, che le permettono di rendere più efficienti i servizi, dall’energia ai trasporti, dalle comunicazioni ai servizi sanitari. E anche di migliorare le comunicazioni con gli enti locali, facilitando l’ottenimento in tempi rapidi di certificati e documenti dalla pubblica amministrazione».

Quindi ci facilita la vita. Ma ci rende anche più felici?

«Dipende da come vengono gestiti tutti i dati che affidiamo alle reti cittadine. In Cina, ad esempio, ormai si usano i dati per inquadrare le persone in un sistema di ‘crediti sociali’, in base ai quali viene attribuito un punteggio al comportamento sociale dei cittadini, che possono essere sanzionati nel caso di un punteggio troppo basso, ad esempio vietando loro i viaggi in aereo, com’è già successo a milioni di persone. Bisogna quindi essere consapevoli di cosa comporta la digitalizzazione e vigilare sull’uso che ne fa la politica».

La Cina però è una dittatura…

«Certamente, ma non illudiamoci. Singapore, ad esempio, è la smart city per eccellenza, funziona a meraviglia, ma è una datacrazia. Chi ha in mano i big data sa tutto di noi, della nostra situazione personale, della nostra vita privata, della ricchezza, delle scelte politiche e culturali, delle idee, dei consumi. Che ci piaccia o no, è una situazione che stiamo già vivendo in questo momento, senza rendercene del tutto conto. Sta a noi decidere fino a che punto vogliamo accettarla».

In Italia per ora non mi pare che si corrano grandi rischi di datacrazia…

«Le città italiane sono meno ‘intelligenti’ di quelle del Nord Europa, semplicemente perché gli italiani sono meno connessi degli altri europei, con una media del 66% contro una media Ue del 75%. Ma questo dato cresce rapidamente, solo cinque anni fa era il 39%. Quindi anche in Italia cresce l’economia delle smart city, con il Nord Italia in testa e il Sud molto più indietro. Città come Bologna o Modena sono esempi molto interessanti di città intelligenti, decise a svilupparsi in sintonia con il mondo contemporaneo».

Se la città diventa smart dipende anche molto da chi la governa…

«Certamente. Ad esempio a Vico Equense, dove abito, vicino a Napoli, il sindaco ha deciso d’installare un wi-fi libero in tutto il Comune e, anche se non funziona benissimo dappertutto, è un segnale forte a favore della connettività».

Fatta la smart city ci vuole anche lo smart citizen.

«Il senso civico è essenziale per far funzionare una smart city. Comportamenti egoistici e irrispettosi del bene pubblico smagliano il tessuto cittadino. Su questo punto c’è ancora molto da lavorare».

