TRANSAZIONI DIGITALI

Sicurezza dei dati al primo posto

Banca Generali punta sulle startup

«Il futuro passa dalle blockchain»

Alessia Gozzi

MILANO

BANCA GENERALI punta sulla blockchain, la tecnologia che sa alla base di Bitcoin. Nulla a che vedere con le criptovalute, però. Secondo la banca, oltre a essere rischiose hanno perso parte del loro appeal dopo i crolli dei prezzi che rispetto ai picchi di dicembre ne hanno ridotto il valore di due terzi. Altro paio di maniche la ‘catena di blocchi’, un registro digitale distribuito e immodificabile che offre disponibile un protocollo inattaccabile e sicuro per la condivisione dei dati tra gli utenti. Con molteplici applicazioni industriali. Da qui, l’idea di puntare – prima tra le banche private italiane – su questo mondo in costruzione attraverso un’innovativa Sicav, Lux IM, che ha come focus un nuovo approccio al controllo del rischio.

«DA BANCA specializzata nella protezione dei patrimoni siamo partiti dalla volontà di controllare il rischio e la volatilità per garantire sicurezza ai nostri clienti, e poi abbiamo sviluppato delle strategie innovative per cogliere le migliori opportunità sul mercato», spiega Andrea Ragaini, vice direttore generale di Banca Generali. In quadro, «l’evoluzione della tecnologia ela rivoluzione della blockchain sono agli esordi ma stanno già modificando il perimetro di attività di tanti settori industriali che, in Borsa, sono già sotto la lente degli investitori». Il focus della strategia del fondo èla selezione di società appartenenti a tutti i settori, che stiano implementando nella propria catena del valore e nei propri processi produttivi, innovazioni all’applicazione della tecnologia blockchain. Per individuare le realtà sulle quali puntare, Banca Generali ha scelto come partner industriale la società di consulenza e servizi digitali Reply che, in sostanza, ne valuterà appeal e prospettive di sviluppo sulla base dell’analisi delle specifiche tecnologie. «Dal settore assicurativo a quello della logistica e della moda – spiega l’executive partner Roberto Tognoni – i settori interessati dalle applicazioni blockchain sono svariati». Diritti d’autore, spedizioni, alimentare ma anche immobiliare, in generale tutti quei settori interessati a controllare la catena del valore e che potenzialmente possono disintermediare inefficienze. Il gruppo principale di aziende sarà composto da quelle con grande capitalizzazione inmodo da garantire adeguata liquidità al fondo. Un secondo gruppo, sarà composto da small o mid cap che stanno facendo cose specifiche sulla blockchain e magari hanno dei brevetti. «Ce ne sono poche investibili – spiega Tognoni –. Al momento, 15-20 al mondo». Una volta che il fondo avrà raggiunto determinate economie di scala, «l’idea è di costruire una terza gamba che investa in startup che lavorano alla tecnologia blockchain». Potrà investire anche in Ipo e Spac (come sottostanti in una piccola quota del fondo) e in private placement di società caratterizzate da un alto tasso di innovazione tecnologica (non oltre il 10%). Le società con focus sulla blockchain verranno selezionate in base al valore intrinseco, performance, attese e solidità mentre quelle ‘related’ blockchain in base a correlazione della crescita delle vendite all’affermarsi di questa tecnologia, valorizzazione dei brevetti in ambito blockchain, valorizzazione degli investimenti in piattaforme innovative.

SI TRATTA, sottolinea Tognoni, «di una tecnologia ancora all’inizio, per svilupparsi richiede che un ecosistema di soggetti lavorino insieme su uno stesso sistema condiviso per trarne vantaggi comuni. Insomma, ci vorrà un po’ per partire su scala industriale». Di una cosa è certo: «La tecnologia blockchain resterà anche sela fortuna delle criptovalute finisse in una bolla. È un elemento di distruptiondal punto di vista dell’innovazione tecnologica».