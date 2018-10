TENDENZE GASTRONOMICHE

Andrea Bonzi

CORREGGIO (Reggio Emilia)

LA RINASCITA del Pastificio Barbieri parte dal biologico e dal superfood. Nato nel 1920, lo storico produttore emiliano con sede a Correggio che si è rilanciato grazie a una cordata di otto imprenditori reggiani dopo 7 mesi di affitto di ramo d’azienda. Un’operazione da 2 milioni di euro che ha salvato 12 posti di lavoro. Una strategia che vede al centro formati di pasta popolari realizzati anche con ingredienti che intercettano i trend salutistici in voga. «Innanzitutto, il nostro pastificio è uno dei pilastri della tradizione emiliana – esordisce Riccardo Ferretti, responsabile commerciale e sviluppo di nuovi prodotti di Barbieri –: abbiamo i documenti più antichi che attestano la creazione della gramigna, il nostro prodotto di punta. Una primigenitura riconosciuta a Reggio Emilia a livello regionale, ma nel 2019 ci aspettiamo di ottenere l’ok nazionale». Per il rilancio, da marzo, è stata fatta un’operazione di rebranding e selezione degli ingredienti, partendo dall’utilizzo di sole semole di origine italiana. «Abbiamo puntato sulla ricerca esplorando i mondi del biologico, dell’integrale fino al campo del cosiddetto organic ». Da lì l’interesse per la Spirulina, un’alga – anche se tecnicamente è definita un ‘ciano-battere’ – coltivata da Sabar spa, una società i cui soci sono 8 Comuni limitrofi della bassa reggiana che utilizza tre grandi vasche riscaldate con il calore degli impianti di cogenerazione.

DI UN COLORE verde intenso, con venature quasi bluastre, l’alga spirulina «è un vero e proprio superfood riconosciuto dall’Oms – spiega Ferretti –, consumatissimo e diffusissimo in Oriente, soprattutto in Cina e in India, e che presenta moltissime proprietà benefiche ». Tanto che l’Università di Reggio e Modena – di concerto con il pastificio Barbieri – le sta studiando con un dottorato di ricerca apposito, per quantificarne i benefici con la maggior precisione possibile. «Ci interessa capire quali proprietà rimangano dopo la lavorazione e la cottura. Stiamo facendo ricerche sulla componente anti-ossidante – spiega Sonia Gasparini, responsabile della Qualità dell’azienda –. Di sicuro possiamo già dire che è un’ottima fonte proteica e quindi dà un senso di sazietà maggiore che altri cibi». La pasta, che ha la consistenza di quella all’uovo pur senza contenerne, viene realizzata mescolando all’impasto la spirulina opportunamente disidratata. Ma il palato che ne pensa? «Innanzitutto siamo partiti dal fatto che, con il cambio degli stili di vita delle persone, di pasta se ne mangia meno: quella che si mangia bisogna realizzarla meglio. Abbiamo fatto moltissimi test nel mondo reale, nei ristoranti e in alcune occasioni speciali, sottoponendo la nostra gramigna e le tagliatelle a gruppi di consumatori – continua Ferretti –, i risultati sono tutti postivi. Si abbina soprattutto con il pesce e con le verdure, oggi tra i condimenti più ricercati».

MA PERCHÉ proprio gramigna e tagliatelle? «È stata una scelta ponderata: proprio perché la spirulina è un superfood salutistico, per me era importante metterlo su un formato popolare, come la gramigna – osserva Ferretti – che, in Pianura Padana, è il prodotto maggiormente diffuso, apprezzato in particolare dai bambini e dagli anziani anche perché facile da mangiare». I prodotti del pastificio Barbieri, al momento, è più facile trovarli nei negozi di specialità piuttosto che nei supermercati. «Il lancio sulla grande distribuzione organizzata ha tempi un po’ lunghi, non è facile entrare con un nuovo prodotto nel momento in cui le catene stanno razionalizzando e riducendo le referenze – considera Ferretti –. Il mercato salutistico è in grande espansione e le risposte, finora, sono state tutte positive. Contiamo di arrivare anche sugli scaffali dei supermercati, ma non prima del 2019».

Barilla Il Veneto come granaio: accordo con i coltivatori

ROVIGO

BARILLA PUNTA ai territori di Padova e Rovigo per aumentare le produzioni di grano duro di qualità, necessario per fare una pasta di eccellenza pronta ad affrontare i mercati di tutto il mondo. Rovigo è la prima provincia veneta con 9mila ettari e Padova la terza, con 1.600 ettari, ma ci sono ancora grandi margini di crescita secondo Rolando Maglione, responsabile acquisti nel Nord Italia di grano duro Barilla: «Il territorio dell’Emilia Romagna, che finora ci ha garantito il maggior tonnellaggio di grano duro di qualità, è saturo. Ora puntiamo al Veneto perché riteniamo che ci sia ancora grande spazio per la coltivazione dei cereali». Maglione ha illustrato le strategie di Barilla sul grano duro nell’incontro che si è svolto a Este, promosso da Confagricoltura Padova, al quale hanno partecipato Michele Barbetta, presidente di Confagricoltura Padova, e Pierluigi Meriggi di Horta, società di servizi a sostegno dell’attività agricola. Maglione ha illustrato in particolare il contratto di coltivazione Barilla, un accordo triennale che impegna gli agricoltori a produrre grano duro di qualità ad alto valore proteico (sopra al 13% di proteine) secondo un disciplinare di coltivazione con indicazioni tecnico-agronomiche, in cambio di una sicura redditività, prezzi minimi garantiti o legati ai listini ufficiali, maggiorazioni di prezzo legate alla qualità consegnata. Horta fornisce supporti decisionali, tramite la piattaforma granoduro.net, per la produzione di grano duro di qualità, dalla semina alla raccolta, calibrati sulle caratteristiche delle varietà utilizzate.

QUEST’ANNO il grano duro di alta qualità è stato quotato da Barilla 250 euro a tonnellata contro i 215 del mercato. Barilla è leader mondiale della pasta: su 3,5 miliardi di fatturato (dati 2017) il 53,9% deriva da pasta, sughi e piatti pronti, con il 45,4% di vendite in Italia. «In Italia acquistiamo oltre 2 milioni di tonnellate di grano duro, di cui 450.000 da contratti di coltivazione – continua Maglione –. L’Italia è deficitaria nella produzione di grano duro di qualità, necessario per fare una pasta altamente proteica e che tenga la cottura. Il nostro obiettivo è di arrivare in futuro al 100% di pasta italiana».