SPECIALE ORTOFRUTTA

Macfrut tende la mano all’Africa

«Formazione e tecnologia

L’Italia fa scuola nel mondo»

RIMINI

ALLA RICERCA dell’innovazione. Le aziende italiane del settore ortofrutticolo, in particolare quelle della provincia di Cesena, faranno da maestre agli imprenditori provenienti dal continente africano che a seguito della 36esima edizione di Macfrut, in programma alla Fiera di Rimini dall’8 al 10 maggio, resteranno ancora per una settimana in Italia alla ricerca di metodologie di lavoro e di tecnologie idonee a rendere internazionale la loro produzione di frutta. A far loro da tutor sarà Renzo Piraccini, patron di Macfrut e presidente di Cesena Fiere, legato al continente africano sin da studente.

«SENZA tecnologia non ci può essere sviluppo agricolo – spiega – L’Africa è un importante mercato per le nostre macchine agricole e di confezionamento. Ma può esserlo anche per alcuni prodotti. L’Italia può fungere da piattaforma per la riesportazione in Europa dell’export africano di alcuni prodotti».

Macfrut 2019 per molti rappresenta una ‘fiera dello sviluppo’. Cosa ne pensa?

«Questa è una Fiera che mette in vetrina l’ortofrutta italiana – risponde Piraccini –. Ogni anno offriamo il nostro palcoscenico a un partner internazionale. Nel 2018 era la Colombia, l’edizione precedente ha invece acceso i riflettori sulla Cina. In questi anni ho svolto diverse missioni in Africa, nello specifico in Africa Subsahariana dove l’ortofrutta può svolgere un ruolo determinante nello sviluppo. Questi Paesi per produrre di più devono diventare più innovativi ».

Perché queste aree del continente registrano una bassa esportazione di frutta?

«Esportare ortofrutta non è semplice: se parliamo di Africa la produzione serve a un consumo locale. Il Mozambico ad esempio importa dal Sud Africa. Questo settore rappresenta una grande opportunità di business per le imprese non solo della meccanica ma anche della parte frigorifera, per non parlare poi per le grandi opportunità che si presentano per le imprese sementiere. L’Africa non è all’anno zero e lo sviluppo è già in atto ma molti Paesi hanno bisogno di una vera formazione ».

Lei conosce molto bene l’Africa. Quando nasce il suo amore?

«Ho una lunga storia personale con l’Africa: il mio primo lavoro risale agli anni ’70. Da quando sono presidente del Macfrut, ho avuto la possibilità di fare 8 missioni nell’ultimo anno e 20 missioni solo in Africa. A Macfrut saranno presenti 200 aziende provenienti da 14 paesi».

Una presenza considerevole.

«L’Africa ricopre un ruolo centrale nel panorama internazionale, tanto che le previsioni di crescita ne indicano un +5% del Pil annuale, con la previsione di arrivare a rappresentare il 5% del Pil mondiale entro il 2030. In questo contesto, l’ortofrutta può essere un volano per la crescita economica del Continente, aprendo ampi spazi di azione per l’Italia».

Dunque Macfrut vetrina e anche scuola di formazione?

«La formazione è rappresentata dal progetto Lab Innova – Africa Subsahariana promosso da Ice Agenzia, in collaborazione con l’Agenzia Aics, Macfrut e altri partner. Sono state selezionate da Ice imprese in Etiopia Uganda, Mozambico, Tanzania e Angola, per aiutarle nello sviluppo con una formazione manageriale attraverso il trasferimento tecnologico nel settore agricolo e agroindustriale africano. In Uganda ho visitato un’azienda di 32 ettari di ananas che non è irrigata. L’imprenditore sarà in Italia per capire quali potrebbero essere le soluzioni più innovative che potrebbero farlo accedere al mercato internazionale, che non deve essere necessariamente quello europeo ».

Alessandro Notarnicola

Coltiviamo il futuro di DAVIDE GAETA

L’EUROPA PUNTA SUI GIOVANI NEI CAMPI IL RUOLO dei giovani in agricoltura è determinante per il presente e soprattutto il futuro del sistema agro-alimentare italiano e comunitario. Buone notizie, in proposito, vengono dal Parlamento Europeo che continua a valorizzare il loro inserimento attraverso gli strumenti che prevedono incentivi e contributi. I piani di sviluppo rurale che ogni regione bandisce annualmente sono, per esempio, le fonti di finanziamento principale a cui i giovani possono attingere per aiutarli nell’attività di ingresso in agricoltura. Un aiuto prezioso se si pensa che la quota di contributo regionale, di fonte finanziaria comunitaria, si aggira sul 40% della spesa. Il giovane agricoltore, inoltre, una volta insediato in azienda come gestore della stessa, riceve un punteggio che lo può porre al vertice della graduatoria degli aventi diritto, con buone se non ottime probabilità di ricevere il contributo agli investimenti richiesti. L’impianto delle norme che predispone una tutela nei confronti dei giovani in agricoltura è dunque in buona parte già attivo e presente nei piani di sviluppo rurale attraverso le disposizioni relative allo ‘Sviluppo di nuove aziende da parte dei giovani agricoltori’ e quelle relative al cosiddetto ‘primo insediamento’. Ma ciò non significa che tutto funzioni. Anzi. Le Regioni per esempio, si comportano in maniera diversa nei contributi ammissibili, nei punteggi, nelle logiche di scelta delle aziendali, determinando così incertezze nel diritto e comportamenti a macchia di leopardo. BUONE NOTIZIE vengono dal nuovo regolamento omnibus che ha introdotto importanti novità in questa direzione. In particolare viene specificato che l’insediamento da parte del giovane può avvenire anche insieme ad altri agricoltori. Questa specifica disposizione riduce in modo sostanziale l’ambito discrezionale delle singole regioni che, nell’attuale periodo di programmazione, hanno previsto regole differenti da regione a regione. Tale modifica conferisce infatti al giovane la possibilità di insediarsi per la prima volta in azienda da solo o congiuntamente con altri agricoltori. Questo significa che una società con più giovani può avere il contributo per il primo insediamento moltiplicato per il numero dei giovani in società. Inoltre che i giovani agricoltori che già lavorano in qualità di capo dell’azienda ma che ancora non abbiano ricevuto il contributo possono riceverlo sia per l’insediamento individuale sia insieme ad altri agricoltori, sotto qualsiasi forma giuridica, anche cooperativa. Infine le norme approvate prevedono anche di risolvere il problema dei ritardi nei pagamenti dei contributi prevedendo che il pagamento completo degli aiuti per il primo insediamento debba avvenire entro un anno dalla piena attuazione del piano aziendale. davide.gaeta@univr.it

Il modello Caab per l’ortofrutta

Ricerca della qualità e sostenibilità

«Dobbiamo diventare internazionali»

Luigi Manfredi

BOLOGNA

SOSTENIBILITÀ, qualità e internazionalizzazione. Con un’attenzione specifica, peraltro ormai radicata nel tempo, alla lotta contro lo spreco alimentare. Sono queste le parole chiave che riassumono le sfide del Caab, il Centro Agroalimentare di Bologna, struttura logistico-commerciale di riferimento a livello nazionale per il settore ortofrutticolo dall’alto dei quasi 2 milioni e mezzo di quintali di ortofrutta annualmente commercializzati all’ingrosso. «Ricerca della qualità e sostenibilità – spiega il direttore generale di Caab, Alessandro Bonfiglioli – sono i punti di forza sui quali puntiamo sia per differenziarci sia per andare in controtendenza. Sulla qualità ad esempio siamo stati la prima struttura in Italia ad avere un marchio di qualità di prodotto e di processo. Nel tempo ne abbiamo aggiunti altri quattro, uno in particolare sulla sicurezza in collaborazione con Ascom per portare la filiera controllata fino al consumatore».

NEL 2012 quando arrivò il professor Andrea Segrè, il Caab era una sorta di nervo scoperto della città («I miei colleghi lo chiamavano Alcatraz..»). Adesso è un modello di come lo sviluppo sostenibile sia una sfida che si può vincere. «Il nostro – spiega il presidente Segrè – è un percorso virtuoso in cui la sostenibilità si declina su tre direttrici: sociale, ambientale ed economica». Sociale con l’esperienza degli orti che ha coinvolto tantissime famiglie. Ambientale ed economica con la sintesi del mega impianto fotovoltaico sul tetto del mercato ortofrutticolo per la sostanziale autosufficienza energetica.

«CENTOMILA metri quadrati – sottolinea Segrè – che ci consentono di non consumare suolo, di produrre energia ‘pulita’, di risparmiare e di sfruttare anche una mobilità sostenibile ad esempio per il trasporto dei prodotti in città con mezzi elettrici». E sostenibilità è anche la campagna di sensibilizzazione sulla spreco alimentare. «E tutto è cominciato 30 anni fa proprio al Caab grazie al progetto pionieristico di suor Matilde».

IL SETTORE ortofrutticolo è uno dei fiori all’occhiello dell’economia emiliano-romagnola. «La nostra regione – dice Bonfiglioli – è ai vertici per qualità produttiva. Ma c’è un dato che deve farci riflettere: negli ultimi tempi i consumi di ortofrutta che in Italia erano superiori alla media europea stanno progressivamente calando. Siamo un po’ preoccupati perché sappiamo quanto sia importante un‘alimentazione sana che privilegi frutta e verdura fresca. Accade forse perché le forme di sviluppo del commercio al dettaglio sono rimaste un po’ tradizionali. Per esempio in Francia e Spagna c’è una ripresa dei mercati rionali in una logica nuova: luoghi cioè ‘esperienziali’».

IL FORMAT FICO, tanto per intenderci, che l’area Caab ospita dal novembre 2017. Ma la sfida da vincere a tutti i costi per l’ortofrutta – più in generale per l’agroalimentare italiano – è l’internazionalizzazione. «I nostri prodotti sono amati all’estero – chiosa Bonfiglioli non a caso da Pechino -, dobbiamo fare in modo che i consumatori stranieri li conoscano e li apprezzino. L’agroalimentare deve riuscire a compiere lo stesso percorso che ha fatto la moda».