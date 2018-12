SPECIALE E-FATTURA

Luigi Manfredi

REGGIO EMILIA

ADDIO ALLA CARTA. Dal primo gennaio 2019 sarà obbligatoria la fatturazione elettronica anche fra privati per tutte le operazioni tra persone fisiche e giuridiche. Una rivoluzione che mette soprattutto le imprese più piccole e meno strutturate di fronte all’imperativo di ridisegnare il proprio modello di gestione amministrativa. Il Credito Emiliano è una delle banche italiane in prima fila nell’assistenza alla propria clientela business (una platea potenziale di 120mila aziende) attraverso Credemtel, la società del gruppo fondata nel 1989 per fornire servizi telematici e digitalli. Fra questi anche la fatturazione elettronica. Per il Credem è stata la naturale implementazione del servizio già attivo dal 2015, da quando cioè la fattura elettronica (il cosiddetto formato Xml) era diventata obbligatoria nelle transazioni con la Pubblica Amministrazione.

IL MECCANISMO del servizio è semplice: Credemtel ha integrato nella piattaforma web già usata dall’impresa per rapportarsi con la banca nel gestire la propria contabilità (gestione del conto corrente, effettuazione di un bonifico, pagamento degli stipendi) anche il servizio per la trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) delle fatture elettroniche. Con un vantaggio: tutto viene fatto ‘in casa’, cioè utilizzando lo stesso hub digitale che l’imprenditore fra l’altro conosce già.

«DAL MARZO scorso – spiega il direttore generale di Credemtel, Paolo Zavatti – abbiamo accompagnato le aziende sia in termini di consulenza sia in termini di soluzioni tecniche. Per le imprese medio piccole abbiamo individuato appunto una soluzione integrata alla nostra piattaforma web. Entrando, l’imprenditore può comprare la fatturazione elettronica, utilizzare la firma digitale con cui si firmano le presentazioni allo SdI e la conservazione a norma. Tutto quello che prevede il legislatore noi lo diamo nello stesso strumento già usato e conosciuto».

«UNO STRUMENTO – prosegue Zavatti – che copre già il 90% delle transazioni quotidianamente fatte dai clienti Credem. Quindi crediamo che per loro il cambiamento normativo sia molto più soft rispetto ad altre situazioni. Siamo uno dei pochi gruppi bancari italiani a fornire una soluzione totalmente integrata ». Tecnicamente l’imprenditore entra nel portale web, inserisce la fattura o nel richiesto formato standard Xml o anche in un semplice Pdf. Credemtel opera da intermediario lavorando i documenti (quelli in Pdf vanno trasformati in Xml) e li invia allo Sdi per poi fornire la ricevuta dell’acquisizione al cliente, il quale semplicemente dal sito internet può monitorare l’intero percorso.

ALLE PREOCCUPAZIONI e polemiche di questi giorni Zavatti risponde con una certezza: «La fatturazione elettronica va nella direzione giusta. Consentirà fra l’altro all’azienda una miglior analisi dei dati oltre che un’ottimizzazione dei costi. Può diventare una grande opportunità per accelerare la digitalizzazione, la sfida di tutte le aziende del mondo che vede l’Italia costretta a colmare un gap con gli altri Paesi. Ecco perché Credem continuerà a dare vantaggi e servizi ai clienti in quest’ottica come quello di tesoreria online che rilasceremo fra poco».

Contro corrente di ERNESTO PREATONI

UNA SENTENZA ESPLOSIVA

UNA DECINA di giorni fa, su ‘Il Sole 24 Ore’, ho notato un articolo che raccontava di come il tribunale di Bologna avesse condannato in primo grado una banca «a risarcire circa 10 milioni di euro per contratti derivati stipulati a copertura delle oscillazioni del tasso di interesse variabile e imposti dalla banca a un cliente a fronte della concessione di un mutuo da 30 milioni di euro con scadenza 2032». In sintesi: Euroterme nel 2007 chiede all’istituto di credito un mutuo a tasso variabile. La banca accetta e si accorda con la società perché sottoscriva anche un derivato, cioè una sorta di assicurazione, che dovrebbe proteggerla dalle oscillazioni del tasso di interesse. Dopo qualche tempo il cliente scopre, che il «contratto era impostato in modo tale da generare, già in partenza, flussi finanziari negativi»: l’assicurazione costa, cioè, al cliente oltre 3 milioni di euro fino a quando, nel 2014, chiude il vecchio swap – sborsando altri 5 milioni di euro – e lo sostituisce con uno nuovo. Ma si ritrova, di nuovo, a pagare. A quel punto l’azienda ricorre ai legali, sostenendo «di non essere stata chiaramente informata delle implicazioni negative dei derivati stipulati e ritenendo, dunque, che i tassi applicati dalla banca attraverso i derivati fossero da usura».

DI QUESTA sentenza si è parlato poco, ma, potenzialmente, è esplosiva. Proporre contratti derivati su mutui di importo significativo a tasso variabile è pratica piuttosto diffusa (il principio è quello di proteggere il cliente). Se la sentenza dovesse fare giurisprudenza, le banche italiane potrebbero ritrovarsi a fare i conti con una valanga di cause simili. Si potrebbe aprire un nuovo fronte per gli istituti del Paese, come se obbligazioni subordinate, crediti deteriorati e spread non avessero già segnato abbastanza l’immagine e i conti delle banche.