Microsoft, svolta rosa per l’Italia digitale

«Con i robot crescerà l’occupazione»

Luca Balzarotti

MILANO

PER ESSERE l’antitesi degli stereotipi, accettare l’etichetta di Lady Microsoft non deve essere stato naturale. Ma l’incarico (amministratore delegato di Microsoft Italia) e la storia (prima donna a ricevere in Italia la nomina al vertice del colosso statunitense della tecnologia fondato nel 1975) ne giustificano l’eccezione. L’incarico di ad della filiale italiana a Silvia Candiani, 48 anni, milanese con formazione classica (liceo Beccaria), arriva poco dopo l’inaugurazione della nuova sede di Microsoft Italia, nel 2017, a Milano, nel quartiere di Porta Volta. Microsoft House occupa il primo edificio italiano progettato da Herzog & De Meuron, affiancandosi a quello della Fondazione Feltrinelli. Una “casa” che racconta anche il mandato della manager: apertura (non ci sono uffici, neppure il suo), integrazione (stessi spazi per dipendenti e pubblico), innovazione. Non lo dice. Ma incontrandola qui, è chiaro: la simbiosi tra Silvia Candiani e la sede è totale.

Come ha vissuto questa svolta? Essere la prima donna è un peso per quello che rappresenta?

«La vivo con grande responsabilità e come un’opportunità. Sono molto contenta perché questo ruolo mi permette di avere un impatto sull’accelerazione del Paese, dal momento che il digitale è in grado di accelerare la crescita. Lo vivo con organizzazione e in ottica di team».

Ma essere donna è una responsabilità in più? Non se ne vedono molte con questi incarichi…

«Sì, è una responsabilità, perché le ragazze trovano pochi amministratori delegati donne. E possono perdere la speranza: in questo scenario io vorrei dimostrare che non ci sono limiti o confini, che possono riuscire in qualunque tipo di carriera».

Qual è il valore aggiunto di una donna manager?

«Non ne faccio un discorso di uomo o donna, bensì di meritocrazia: siamo metà e metà nel mondo, ognuno ha pregi e difetti. A scuola siamo metà e metà, il 60% delle laureate sono donne e non si capisce perché ai vertici non sia così. Poi si dice che le donne siano più empatiche, propense all’ascolto dei clienti, e che spesso tendano a rischiare meno, che sia un bene o un male. Ma ciascuno di noi è diverso: l’importante è che tutti in azienda si sentano valorizzati ».

Dieci anni fa fu tra le fondatrici insieme ad altri manager “illuminati” dell’associazione Valore D per favorire la parità di genere in azienda… È servito?

«L’Italia era indietro, abbiamo provato a partire da un punto di vista diverso, meritocratico, rivolgendoci a imprese che ritenessero la parità di genere una priorità: rappresentano 10 milioni di lavoratori ».

Microsoft e il digitale sono più meritocratici?

«Da noi il 30% sono donne. La quota sale al 50% nelle posizioni di leadership, così come tra i neoassunti. Sono dati superiori a tutti i competitor di tecnologia e digitale. C’è, tuttavia, un problema di formazione: meno donne intraprendono percorsi di laurea in questo settore e nell’ingegneria. Per questo abbiamo sviluppato diverse iniziative finalizzate a motivare le ragazze a intraprendere percorsi di studio in ambito scientifico».

Manager e mamma: si può?

«Si può conciliare, il mio è un esempio. Ho un marito presente, che mi aiuta. E lo smartworking è un alleato».

Anche l’ad di Microsof Italia limita l’uso di smartphone, tablet e social network ai figli?

«Assolutamente sì. La tecnologia serve per creare qualcosa, non per passare ore davanti ai video».

Da studente preferì latino e greco alla matematica. Sembra difficile pensarlo ora.

«Appagavano di più il mio desiderio di cultura, poi mi sono accorta che non mi consentivano di incidere concretamente e ho cercato altre strade più in linea con le mie attitudini».

Poi la Bocconi e il master all’estero: è un passaggio necessario uscire dall’Italia?

«È un’opportunità che apre la testa, ti fa crescere, uscire da una situazione di comfort e confrontarti con ragazzi di altre culture».

Quali opportunità dà invece il digitale all’occupazione? O cancella posti di lavoro?

«Gli Stati Uniti sono il Paese più digitalizzato e la disoccupazione è al minimo. Il problema in Italia è la mancata crescita della produttività negli ultimi vent’anni. Un dato che può aumentare con l’automazione e il digitale».

Dall’osservatorio Microsoft, qual è lo stato di digitalizzazione delle imprese e del pubblico?

«La digitalizzazione è un po’ più indietro perché gli investimenti sono stati storicamente più bassi della media europea. I nostri imprenditori hanno prediletto in generale gli investimenti in macchinari per la produzione rispetto a quelli in tecnologia: le grandi aziende hanno colto le opportunità dell’industria 4.0, mentre le piccole e medie imprese sono un po’ più indietro, così come il settore pubblico. Anche se non mancano eccellenze come l’Inail o Regione Emilia Romagna».

Ci sono settori più avanti?

«Il retail e l’industria, ma tutti si stanno muovendo».

L’automazione e i robot possono rappresentare una minaccia?

«Ci sono rischi, ma vanno gestiti prima. Indubbiamente occorre una discussione anche sul piano etico, non su cosa può fare un computer, ma su cosa vogliamo che faccia. Al centro deve necessariamente rimanere la persona da aiutare con nuovi strumenti tecnologici ».