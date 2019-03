RISPARMIO E INVESTIMENTI

Andrea Telara

MILANO

C’È UNA sigla di tre lettere, Esg, che molti investitori ancora non conoscono e che in inglese identifica tre principi molto importanti: environmental, social and governance, ovvero il rispetto dell’ambiente, la responsabilità sociale e la trasparenza nella gestione delle aziende. Nell’industria del risparmio gestito, gli investimenti conformi ai principi Esg stanno ritagliandosi uno spazio sempre più significativo e i maggiori operatori del settore stanno adeguando a questo trend le loro piattaforme di servizi.

LO SA BENE Andrea Ragaini, vice direttore generale di Banca Generali, società che gestisce patrimoni finanziari per oltre 58 miliardi di euro e che ha presentato diverse novità proprio nel campo degli investimenti Esg. Si tratta di una piattaforma per la costruzione dei portafogli messa a punto in collaborazione con MainStreet Partners, società londinese specializzata nella consulenza sugli investimenti socialmente responsabili.

«OGGI investire con queste modalità non è affatto una moda ma il segno di un cambiamento culturale », dice Ragaini, che evidenzia come tale atteggiamento stia interessando anche e soprattutto la clientela di riferimento di Banca Generali, cioè i cosiddetti investitori private, che dispongono di un patrimonio di una certa consistenza. In particolare, attraverso la piattaforma tecnologica e digitale creata da Banca Generali, il team di advisory (cioè i consulenti della società) è in grado di elaborare portafogli sostenibili e in linea con i principi Esg, a seconda del profilo del cliente.

«INOLTRE – ricorda Ragaini – un motore di analisi integrato nella nostra piattaforma digitale consente di personalizzare le scelte d’investimento in linea alle proprie sensibilità rispetto ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibili, fissati dalle Nazioni Unite». Non si tratta dunque di un semplice collocamento di prodotti ma di una vera e propria attività di consulenza in tema di investimenti socialmente responsabili su cui è possibile concretamente misurare l’impatto nel tempo. Tuttavia, Ragaini sottolinea un altro trend che si sta manifestando oggi nel settore del risparmio gestito e in particolare tra la clientela private.

«OLTRE che verso la sostenibilità sociale e ambientale», dice il vice direttore generale di Banca Generali, «c’è una crescente attenzione per il sostegno che il mondo finanziario e del risparmio può dare all’economia reale del nostro Paese». Su questo fronte, sottolinea Ragaini, Banca Generali si è impegnata nello sviluppo di diverse soluzioni innovative, per esempio nella creazione di un fondo per la cartolarizzazione dei mini bond (cioè dei titoli obbligazionari emessi dalle piccole e piccolissime imprese) o di fondi che investono il segmento dei senior loans, i prestiti destinati al mondo delle aziende.

«DOPO decenni in cui si è pensato che vi fosse un irreversibile processo di finanziarizzazione dell’economia», conclude Ragaini, «oggi sta invece venendo alla luce il ruolo importante che il risparmio può svolgere per sostenere il mondo produttivo. Per noi la sfida principale nel private banking significa impostare un percorso di crescita sostenibile a tutti i livelli». Il numero due di Banca Generali sottolinea altre novità nell’offerta della società. Banca Generali ha abbassato le commissioni di gestione della nuova gamma di prodotti mantenendo un’ architettura aperta.

NEI SERVIZI la nuova frontiera è invece la gestione del patrimonio complessivo familiare, compresa l’azienda. «La ricetta per essere sostenibili per il futuro secondo noi passa per l’impegno nel costruire valore per tutti gli interlocutori che gravitano intorno alla banca« dice ancora Ragaini.

Syz «Stabilità e buoni rendimenti, puntate sulle azioni giapponesi»

MILANO

PUNTATE sul Giappone, la Cenerentola del mercato azionario, che nel 2019 promette stabilità e buoni dividendi. Parola di Joël Le Saux, gestore di portafoglio del fondo Oyster Japan Opportunities presso Syz Asset Management, secondo il quale il Giappone è sottostimato nei portafogli globali, «vittima» anche «della finanza comportamentale e della tendenza degli investitori a privilegiare i mercati domestici». Il Sol Levante è lontano, insomma. Tuttavia, le «azioni giapponesi, in quanto classe di attivi, rappresentano una solida fonte di diversificazione», osserva Le Saux. «Il Giappone si distingue per la sua capacità di offrire diversificazione ai gestori di portafoglio internazionali. Lo yen ha la sua importanza in un’asset allocation globale, grazie alle opportunità che offre nelle fasi di risk-off. Inoltre, da un punto di vista globale, la borsa giapponese rappresenta un’interessante fonte di diversificazione di fronte ai rischi potenziali in Europa, come la Brexit e l’instabilità politica in Italia o in Francia». Le azioni giapponesi sono attualmente scambiate a prezzi «ragionevoli» e le valutazioni integrano già il rallentamento dell’economia mondiale e la revisione al ribasso delle stime degli utili.

«IL RENDIMENTO del dividendo medio – fa inoltre notare Le Saux – è di circa il 2,5%, cui si può sommare un ulteriore 1% grazie ai programmi di acquisto di azioni proprie, per un rendimento globale per gli azionisti superiore al 3,5%. Nel corso dell’attuale periodo di pubblicazione degli utili, numerose società come SoftBank e Sony, hanno annunciato consistenti e inattesi programmi di acquisto di azioni proprie».