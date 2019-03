QUESTA SETTIMANA SU YOUFINANCE.IT

I consigli dell’analista tecnico

«Serve una strategia sicura

per ridurre la discrezionalità»

Francesco Gerardi

MILANO

«VADO MATTO per i piani ben riusciti». Nella mitica serie tv anni ’80 dell’ATeam era questo il motto con cui Hannibal, il capo della squadra, aspirando un sigaro con aria soddisfatta, chiudeva immancabilmente ogni puntata. «Quella di dotarsi di un piano d’azione è una necessità quasi religiosa anche nel trading» conferma Gaetano Evangelista, analista tecnico e amministratore unico di AGE Italia, una delle più longeve newsletter di Borsa in Italia. La sua dispensa su Youfinance.it, dal titolo ‘Trading sugli estremi di mercato’, affronta di petto esattamente questo tema: quello di dotarsi di una strategia sicura.

Senza un buon piano non si può dunque pretendere di arrivare lontano…

«Lo spiega bene un vecchio adagio finanziario americano, che dice: Plan your trade and trade your plan, ossia ‘pianifica la tua operatività e attieniti al piano’. La prima regola, la più essenziale, per un operatore di mercato è quella di soddisfare l’esigenza di dotarsi di un’architettura, un progetto. Ci serve una strategia d’investimento ».

Non si può avere successo sul mercato se si agisce con molta discrezionalità?

«Il successo lo si raggiunge riducendo al massimo la discrezionalità. Un tempo c’erano i trader che si vantavano di avere ‘fiuto’. Erano poi quelli che si giocavano sistematicamente le proprietà di famiglia e dilapidavano patrimoni. La verità è che l’attività dell’investitore è più complessa di quella del cardiochirurgo o dell’ingegnere aerospaziale. Il mercato è un fenomeno lineare non dinamico, non può essere ‘modellizzato’. Non è fisica. L’obiettivo di un investitore che fronteggia una realtà non prevedibile con certezza è quello di dotarsi di un sistema di regole che lo porti ad avere delle buone probabilità».

Cosa troveranno i lettori di Youfinance nella sua dispensa?

«Tanti strumenti per oggettivizzare l’operatività, riducendo di conseguenza l’emotività. Li aiuterò a risolvere il primo dei due problemi che si incontrano quando ci si approccia ai mercati: quando e cosa comprare. Gli analisti tecnici li chiamano setup, vale a dire regole che permettono di individuare società e strumenti finanziari che abbiano elevate potenzialità».

E il secondo problema qual è?

«È sapere quando chiudere un’operazione. Affronteremo anche quello. Il vantaggio di queste regole è che si possono applicare sia dai trader che hanno un orientamento temporale ristretto, quelli che non vogliono rischiare, sia da chi fa gestione di portafogli a livello professionale». E allora, se vogliamo predisporre un buon piano, scarichiamo la dispensa su Youfinance.it.

Giovanni Lapidari «Investire prima su noi stessi» MILANO «UNA delle obiezioni che mi sento ripetere più spesso dai risparmiatori è: ‘Ma io non ho tempo’. È una frase terribile». Perché? «Perché non ho mai visto alcuna persona di successo ottenere risultati senza sforzarsi e senza investire il proprio tempo. Campioni dello sport, grandi artisti, capitani d’industria: anche per loro vale la stessa dura legge. Nulla di valido può essere conseguito se non vi dedichiamo tempo e impegno, e se poi queste due componenti non vengono guidate da una strategia». Giovanni Lapidari (nella foto), analista e formatore di lungo corso conclude il suo cammino su Youfinance.it con una dispensa dal titolo inequivocabile: ‘L’importanza di investire su noi stessi’. In questa lezione parla di impegno personale e studio: il pressappochismo è quindi un nemico per l’investitore? «Il peggiore. In questa attività è necessario fare nostre le nozioni di cui abbiamo parlato nelle dispense precedenti. Possedere nozioni basilari di economia è un presupposto a cui non si può rinunciare. Mi viene in mente una vecchia distinzione della filosofia antica: quella tra la doxa, l’opinione comune, e l’episteme, la conoscenza certa, la scienza. È faticoso studiare la materia e le persone, in genere, non amano la fatica. Ecco perché sul mercato perdono soldi». L’ignoranza ha un costo… «L’ignoranza trasforma un risparmiatore in uno scommettitore. È a causa dell’ignoranza che l’80% delle aziende di nuova costituzione fallisce dopo cinque anni e che la maggior parte degli investitori perde il proprio denaro in investimenti sbagliati». Si buttano senza rete? «Esatto. Dobbiamo metterci in testa che il denaro arriva come conseguenza di una buona preparazione. Arriva dopo, non prima che si è studiato. Succede allora che il mercato non mancherà di dar loro un’inevitabile lezione». Per leggere la dispensa e far proprie le ultime raccomandazioni e gli ultimi consigli di Giovanni Lapidari, correte su Youfinance. it. fr. ger.

«Sangue freddo e allenamento»

Davide Biocchi e la psicologia del trader

MILANO

«QUANDO l’arciere tira senza ambire a un premio, mantiene intatte le sue capacità; quando invece tira per vincere un trofeo, diventa nervoso, vede due bersagli e perde la testa». Questo antico detto orientale sembra perfetto per il trading, in cui l’emotività e la capacità di mantenere i nervi saldi giocano un ruolo essenziale. L’ultima dispensa su Youfinance. it del trader e formatore Davide Biocchi riguarda proprio la gestione di questo aspetto psicologico del trading, con il quale il neofita deve imparare a fare i conti se vuole avere successo.

Ci vuole calma e sangue freddo…

«Assolutamente sì. La gestione della componente emotiva è la cosa che conta di più in questa attività. Non possiamo girarci attorno. Si possono anche prendere in astratto decisioni giuste grazie alle proprie conoscenze, ma se non si controlla l’emotività non si riuscirà a trasformarle in azioni altrettanto corrette. Vorrei comprare, ma alla fine non compro. Volevo vendere, ma non l’ho fatto e ora sono in perdita, eccetera. La storia personale di chi fa trading è piena di queste cose».

Come si fa a gestire al meglio le proprie emozioni?

«Bisogna provare, cimentarsi. Non c’è altra strada. Dobbiamo iniziare a fare del trading per capire qual è il nostro limite. Quando dico che occorre provare, intendo con soldi veri: mettere il nostro denaro sul mercato e capire cosa ci riesce di sostenere e cosa no. Pian piano capiremo quanto controvalore mettere sul mercato, quanto siamo disposti a perdere quando di mezzo c’è il nostro denaro per davvero, come fare a stabilire quanti soldi possiamo veramente investire, dove fare lo stop loss e così via».

Gli esordienti tendono più a esagerare o a trattenersi?

«La maggior parte delle persone sul mercato mette troppi soldi, ma non rispetto a quelli che possiede, piuttosto rispetto a quelli che può permettersi emotivamente di sostenere. Non conta sempre e solo quello che si possiede: puoi anche avere un milione, ma se 5mila euro ti fanno tremare il tuo limite è quello e non bisogna andare oltre, pena l’incapacità emotiva di gestire le operazioni».

Quindi iniziare prima con poco e stare a vedere.

«Certo. Una volta che abbiamo imparato a controllarci emotivamente con somme più ridotte, possono emergere anche le altre nostre capacità, come quella di selezionare i titoli, gestire il tempismo, eccetera, e si può passare a cifre più alte».

Francesco Gerardi