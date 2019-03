QUESTA SETTIMANA SU YOUFINANCE.IT

Investire con le obbligazioni

La lezione del trader Bellelli

«Attenti al rischio default»

PARAFRASANDO il titolo di un grande romanzo di Cormac McCarthy, le obbligazioni non sono un investimento per vecchi. Lo spiega, insieme a tante altre cose, la nuova dispensa su Youfinance.it del trader e formatore Gabriele Bellelli. «Nell’immaginario collettivo quando si pensa alle obbligazioni si fa un’associazione mentale immediata con la persona anziana, appoggiata al bastone, che va in banca una volta all’anno e rinnova il Btp in scadenza. Invece le obbligazioni sono uno strumento molto duttile e dalle mille sfaccettature».

Iniziamo a vederne alcune.

«Intanto sono un universo variegato, anche se le persone conoscono solo la punta dell’iceberg dei Bot e dei Btp. Naturalmente ci sono quelle molto sicure, ma ce ne sono anche di piuttosto ballerine, con forti oscillazioni dei prezzi. Ci sono emittenti solidi ed emittenti traballanti, strutture classiche come il tasso fisso, ma anche formule più complesse a tasso variabile. Si prestano insomma a molteplici strategie in base ai propri obiettivi finanziari o all’andamento dei tassi d’interesse del momento».

Che altri vantaggi ci danno?

«Ce n’è uno importantissimo: sono lo strumento principe per costruire una pianificazione finanziaria personalizzata, dato che sono l’unico prodotto finanziario che permette di fare dei conteggi e prendere decisioni basate su dei numeri. Questo perché prima di acquistarle possiamo calcolare, salvo default dell’emittente, qual è esattamente la scadenza, il flusso cedolare, il rendimento, eccetera. Avendo una scadenza e un prezzo di acquisto, si sa prima a quanto le si comprerà, in che giorno, e quanto e quando si incasserà. Per le azioni, i fondi e gli Etf non si può certo fare altrettanto ».

E poi?

«Un altro aspetto interessante delle obbligazioni è che hanno tante diverse strutture cedolari e questo permette di fare tante operazioni particolari: ad esempio sono lo strumento migliore per avere la certezza di coprirsi dall’inflazione. Oppure ci sono strutture cedolari più idonee a cavalcare delle fasi di tassi d’interesse ».

Solo vantaggi o comportano anche dei rischi?

«Naturalmente ce ne sono: dal rischio default al rischio cambio, da quello liquidità a quello prezzo fino al rischio politico, legato cioè a norme che cambino la legislazione. Nella dispensa l’utente li troverà tutti, spiegati come si deve. Tra tutti quelli che ho accennato qui, l’unico che non è completamente eliminabile è quello default: lo possiamo solo gestire. Esistono però dei rischi che possono diventare delle opportunità, pensiamo a quello valutario. Anche di questo parlerò nella lezione». Non resta allora che andare su Youfinance.it e scaricare le dispense.

Gaziano e Rossi «Ecco il consulente ideale» MILANO NEL MARE magnum delle figure professionali che si aggirano nel mondo del risparmio a chi rivolgersi per ricevere validi consigli d’investimento? È questa la domanda delle domande per il risparmiatore, dalla cui risposta dipende il destino del suo patrimonio. La terza lezione su Youfinance.it dei consulenti finanziari indipendenti Salvatore Gaziano e Roberta Rossi (nella foto) si concentra proprio su come scegliere un vero consulente finanziario e capire chi, invece, è soltanto un piazzista. Quante sono queste figure professionali? «Le principali sono quattro – risponde Roberta Rossi – Gli impiegati di banca e delle poste, il consulente abilitato all’offerta fuori sede (l’ex promotore finanziario) e il consulente finanziario autonomo e le società di consulenza finanziaria». Quali differenze ci sono? «Differiscono per il tipo di relazione e di interesse che condiziona il loro consiglio e per il tipo di consulenza, che può essere indipendente o meno. La gente ignora il fatto che sui prodotti che gli vengono consigliati in banca o dal promotore finanziario c’è quella che è chiamata ‘retrocessione’ e che io invece chiamo una ‘stecca’ girata al collocatore». Dimmi chi ti paga e capirò con chi stai… «Esatto. Questo sistema di pagamento della consulenza, che di fatto è occulto perché la maggioranza dei risparmiatori non ne sa nulla e pensa di ricevere una consulenza gratuita, è la madre di tutti i conflitti di interesse. Si viene a creare perciò una dicotomia tra gli interessi del cliente e dell’intermediario. Il cliente infatti è interessato a spendere meno possibile, dato che la sua performance sarà quella del mercato dedotti i costi, mentre il consulente o la banca sono interessati a proporre il prodotto più costoso». C’è una soluzione? «L’unica arma è la comprensione dell’importanza del consulente indipendente». I consigli su Youfinance.it dove potete scaricare le dispense di Gaziano e Rossi. f. ger

Intuizione e discrezionalità non bastano

«Gestire il portafoglio con la statistica»

IN QUALUNQUE attività i primi passi sono sempre un po’ dilettantistici ed empirici, poi nel tempo si migliora e si capisce l’importanza di un approccio più rigoroso. Vale anche per il trading, dove si distinguono due metodi: uno intuitivo e soggettivo, detto ‘discrezionale’, e un altro più scientifico e quantitativo, chiamato invece ‘sistematico’. Il percorso che conduce dall’uno all’altro è l’oggetto della dispensa su Youfinance.it di Giovanni Trombetta, ingegnere elettronico e head of research and development in Gandalf Project. «Tutto parte dalla mia esperienza personale, perché io stesso ho compiuto l’evoluzione che propongo agli utenti di Youfinance», racconta Trombetta.

Com’è stato il suo inizio?

«Erano i primi anni 2000 e facevo il cacciatore di penny stocks americane. Ha presente quei titoli da pochi centesimi sul mercato Amex? Sono stati anni di grandi su e giù, poi sono passato ai future e all’adozione di un protocollo più rigido, che ha dato i suoi frutti, ma non ancora del tutto automatizzato. Quel salto è arrivato nel 2006, quando grazie alla mia formazione ingegneristica ho eliminato qualsiasi elemento discrezionale abbracciando una gestione automatica del portafoglio».

È quello che suggerisce a tutti?

«La mia proposta è più graduale, cioè sistematizzare e rendere più statistico e fondato sui numeri quel metodo un po’ artigianale di trading che è tipico dei principianti. All’inizio è normale prendere decisioni operative sulla base di sensazioni, scovando determinati movimenti sui grafici. Ma è inevitabile che col tempo questo metodo discrezionale finisca per scontrarsi con alcune difficoltà».

Quali, ad esempio?

«La complessità intrinseca dei mercati, in cui agiscono fattori meramente casuali che rendono ostica l’operatività. Questo non esclude di lavorare in modo discrezionale: ci sono trader con capacità particolarmente spiccate e intuitive con risultati comprovati. Gli altri non possono ignorare la possibilità di strutturare il proprio metodo per arrivare a risultati misurabili».

Stop alle opinioni, vige solo la dura legge dei numeri…

«La crudezza dei numeri può aiutare a non commettere errori. È necessario ingabbiare le nostre mosse all’interno di un protocollo definito che aumenta le possibilità di successo. Il trader deve spogliarsi dei vecchi panni per indossare quelli del trader quantitativo ».

Ma alla fine il trading è una scienza o un’arte?

«Non c’è una risposta univoca. Se fosse solo arte, i big della finanza non sarebbero interessati all’AI e al machine learning. Se fosse solo scienza, nel mercato opererebbero solo ingegneri». Su Youfinance.it potete scaricare le dispense.

