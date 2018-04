PROTAGONISTI IN VETRINA

Bernier, l’ad francese che ama l’Italia

«Parmalat vale 1,6 miliardi di Pil»

COLLECCHIO (PARMA)

«IN ITALIA abbiamo 9 stabilimenti, circa 1.900 persone assunte al 96% con contratti a tempo indeterminato, e se contiamo l’indotto, garantiamo occupazione a 134mila persone. La Sda Bocconi ha calcolato che il nostro impatto sul Pil italiano equivale a 1,6 miliardi. Insomma, come si fa a dire che l’investimento di Lactalis in Parmalat non è un bene per il Paese?» L’amministratore delegato di Parmalat, Jean-Marc Bernier, lascia sospesa la domanda tirando un lungo sospiro. Alla guida del colosso di Collecchio dallo scorso settembre, il manager francese vive in Italia dal 2009, quando la famiglia Besnier, storica proprietaria di Lactalis, lo inviò a gestire la controllata italiana del gruppo, alla quale fanno capo marchi come Galbani, Locatelli e President. All’Italia Bernier si è davvero legato. «Vivo a Milano con la mia famiglia, i miei tre figli studiano qui e ci troviamo bene», garantisce.

E a chi dice che i francesi hanno preso il timone di Parmalat?

«Lactalis ha investito in Parmalat e continuerà a farlo, come emerge anche dallo studio di cui abbiamo parlato prima. Il boardha amministratori indipendenti tutti italiani, compreso il presidente del Consiglio di amministrazione, Gabriella Chersicla. Il mio team è composto da italiani».

L’anno scorso è fallita l’opzione di delisting. Dobbiamo considerarla un’ipotesi accantonata?

«È l’azionista di maggioranza, Lactalis, che decide. Aveva cercato di uscire dalla Borsa semplicemente perché riteneva di non avere bisogno delle risorse dei mercati per fare crescere Parmalat. Ricordo peraltro che Lactalis non è quotata ed è il leader mondiale nel settore del latte».

Presentando il bilancio, lei non ha nascosto i problemi. Anche il dividendo è inferiore…

«Non abbiamo ottenuto buoni risultati nel margine operativo lordo, che ha segnato un forte calo, un meno 4,5% a cambi e perimetro costanti ed escluso il Venezuela, rispetto al 2016, quindi non è stato un buon anno. La priorità è recuperare sul Mol, che è sceso troppo negli ultimi 3-4 anni, nonostante la crescita del fatturato».

Quali sono le cause?

«In primo luogo, agiamo in un mercato sempre più complesso e difficile. La materia prima, il latte, ha una volatilità estrema, con forti oscillazioni di prezzo e questo comporta una sfasatura sempre più complicata da gestire tra l’aumento del costo della materia prima e l’aumento dei prezzi di vendita. In secondo luogo, ci confrontiamo con concorrenti con grandi capacità. Ma non ci sono scuse».

La soluzione?

«Dobbiamo innovare di più e, al tempo stesso, rafforzare i nostri pilastri. Significa rilanciare i prodotti principali col sostegno di campagne di comunicazione e seguire le nuove tendenze per avvicinarci sempre più alle abitudini e alle richieste dei consumatori».

Significa cambiare prodotti?

«Significa rafforzare quelli esistenti e puntare su nuovi prodotti come i latti speciali. Parmalat non è solo latte, ma anche formaggi, panna (ad esempio con il marchio Chef in Italia), yogurt e succhi di frutta (con il marchio Santàl), prodotti con una buona redditività che continueremo a sviluppare».

Lavorerete anche sulla diminuzione dei costi?

«Certamente, l’attenzione ai costi è alta in tutti i Paesi».

Impatti sull’occupazione?

«Non abbiamo al momento previsto piani di ristrutturazione o chiusura di stabilimenti. Sarà più un lavoro di ottimizzazione, Paese per Paese. La guidance prevede per il 2018 una crescita del Mol in una forbice tra il 3 e il5%. Non sarà facile. I cali sono sempre veloci, i recuperi richiedono più tempo».

Il sistema Italia è un peso?

«Questo è un Paese straordinario, con tantissime risorse. L’Italia non deve avere paura della competitività».

Però dopo la fine delle quote latte la produzione è insufficiente.

«C’è carenza di latte, certo, del resto l’Italia non è autosufficiente. Per contro, la produzione di latte nel Paese sta aumentando e si assiste, anche a livello globale, a un fenomeno di concentrazione con stalle che diventano più grandi e innovative».

Continuate a investire in Italia?

«Sì, lo stiamo facendo. Investiamo anno dopo anno parecchi milioni di euro nei nostri stabilimenti produttivi. Abbiamo inoltre acquisito Latterie Friulane in Friuli Venezia Giulia, investendo oltre 3milioni di euro, ottimizzando le linee produttive e sviluppando la produzione di yogurt in vetro, con un impatto positivo sulla raccolta del latte e sulle aziende agricole della regione. E oggi per noi è un polo nella produzione dei prodotti biologici. Lo stesso impegno lo abbiamo messo lo scorso luglio con Silac in Puglia rilanciando la produzione con effetti positivi su tutta la regione. In Sicilia Latte Sole, con Parmalat, ha raggiunto il 60% della raccolta di latte del territorio».

Resta comunque la vocazione internazionale di Parmalat?

«Certo. Nel 2011 Parmalat fatturava 4,5 miliardi di euro, oggi tocca i 6,6, grazie soprattutto alla crescita all’estero. Siamo in 24 Paesi con 93 fabbriche e 26mila dipendenti. Oltre all’Italia siamo forti in Canada, Usa, Australia e Sud America, cresciamo in Sud Africa, in Portogallo, Romania e Russia».

Significa avere anche tanti concorrenti.

«Ci confrontiamo con concorrenti fortissimi, come ad esempio Saputo in Canada, Fonterra in Australia e Lala in America Latina».

In Canada non è un momento facile per voi.

«È il Paese più importante per noi in termini di fatturato. Ma ci sono molte difficoltà da gestire e ci dobbiamo confrontare con grandi player locali. Negli ultimi 5 anni abbiamo perso redditività: la nostra priorità del momento è ritrovare la crescita in questo Paese».

Non è che un giorno Parmalat trasferirà la testa in Canada?

«Assolutamente no, Parmalat Canada è e rimarrà una delle società controllate del gruppo»