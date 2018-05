PRODOTTO CHE FA DISCUTERE

«Il latte è un alimento necessario»

Parola della Fondazione Veronesi

I medici: bevetelo 3 volte al giorno

Alessandro Malpelo

PARMA

MA QUANTO LATTE possiamo consumare? È la domanda che tanti si pongono. La maggior parte delle fonti raccomandano una porzione di latte o derivati almeno, al giorno, diverse agenzie sanitarie arrivano ad ammettere anche fino a tre porzioni al giorno, specificando di prediligere latte e yogurt. Organismi tecnici invitano talvolta a moderare il consumo di latticini grassi, come i formaggi stagionati, in particolare nei Paesi industrializzati e ad alto reddito, nei casi in cui sovrappeso e obesità dilagano. Elena Dogliotti, biologa nutrizionista e supervisore per la Fondazione Umberto Veronesi, rileva come il binomio alimentazione salute sia di stretta attualità, condizionato dalle mode del momento.

«CAPITA COSÌ che alcuni alimenti vengano demonizzati senza un reale fondamento scientifico. È quello che è accaduto al latte e ai suoi derivati, spiega Dogliotti. Le linee guida per una corretta alimentazione sono chiare: latte e yogurt possono trovare posto quotidianamente, nelle giuste quantità, nella dieta di tutti». Il latte, soprattutto nella crescita, è un alimento che fornisce i nutrienti essenziali come proteine nobili, calcio e fosforo, fondamentali per la salute delle ossa in via di sviluppo. «Ascoltiamo sempre la comunità scientifica che offre risposte dettate solo dai risultati raggiunti in anni di approfondite ricerche», afferma Dogliotti. Sulla stessa lunghezza d’onda è Valeria del Balzo dell’Unità di ricerca, nutrizione umana e scienza dell’alimentazione della Sapienza, Università di Roma, che conferma come, in una dieta equilibrata, sia raccomandato un consumo quotidiano di latte per l’importanza dei suoi costituenti. «Le proteine del latte sono nobili perché comprendono tutti gli amminoacidi essenziali», spiega del Balzo.

«QUANDO PARLIAMO in senso lato di grassi – continua la dottoressa – dobbiamo tenere presente che sono costituiti per il 70% circa da acidi grassi saturi: di questi, una buona percentuale è utilizzata come rapida fonte di energia. Inoltre va rimarcata l’importanza del calcio nello sviluppo dell’apparato osseo e la necessità di apportarne un’adeguata quantità con gli alimenti». Il calcio contenuto nel latte contribuisce dunque a soddisfare gran parte del fabbisogno giornaliero, in quanto il legame con la caseina lo rende facilmente assimilabile dalle cellule intestinali. Le aziende del comparto sono impegnate a garantire un latte sicuro, di qualità e che preservi il suo valore nutrizionale e le sue caratteristiche organolettiche.

GRANDE ATTENZIONE viene rivolta al miglioramento continuo dei processi tecnologici industriali utilizzati per i trattamenti termici, lavorando in stretta collaborazione col mondo universitario. Sono stati implementati severi protocolli di analisi e controlli per monitorare costantemente tutto il percorso produttivo, dalla materia prima al prodotto confezionato. In linea con i nuovi stili di vita, la ricerca continua a sviluppare una grande varietà di tipologie di prodotto, dal latte senza lattosio a quello arricchito di preziosi nutrienti come Omega 3, calcio e vitamine e fibre e vitamine. Sono queste e altre le riflessioni emerse in occasione di Cibus Off, riunioni di aggiornamento che ha indagato sul legame sempre più stretto tra alimentazione e salute, e per ribadire l’impegno a tutela del benessere delle persone, che vedeva coinvolti la Fondazione Umberto Veronesi, nell’ambito della ricerca e della divulgazione scientifica, e Parmalat, a sua volta impegnata nella ricerca e sviluppo di alimenti validi e sostenibili anche sotto il profilo ambientale.