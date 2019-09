PRODOTTI E SERVIZI INNOVATIVI

Sanità e previdenza complementare

«Nel welfare privato la risposta

ai nuovi bisogni della popolazione»

Achille Perego

MILANO

NEL complesso quadro socio economico che caratterizza l’Italia le imprese di assicurazione stanno assumendo un ruolo sempre più importante nell’offerta di servizi di welfare. Del resto, spiega Giovanna Gigliotti, dall’inizio di settembre nominata nuovo ad di UniSalute (gruppo Unipol) «negli ultimi decenni le trasformazioni sociali hanno portato a un aumento progressivo e a una maggiore differenziazione dei bisogni che il ‘welfare state’ fa fatica a fronteggiare. La riduzione delle risorse pubbliche e il rallentamento della crescita economica hanno indotto il sistema pubblico a una selezione dei bisogni essenziali da garantire ai cittadini». Così il welfare privato, compreso il mondo delle assicurazioni, si sviluppa e amplia la propria capacità di risposta ai bisogni crescenti.

Ma quali sono le sue principali aree di intervento?

«In ambito welfare emergono alcune aree che interagiscono specificamente con il mondo assicurativo: la sanità integrativa, la non autosufficienza e la previdenza complementare sono solo alcuni esempi. L’andamento demografico vede un progressivo allungamento della vita media, con conseguente difficoltà nella gestione di bisogni crescenti. Aumenta il numero di persone anziane con bisogni di cure e assistenza (in particolare di assistenza domiciliare) che determina la sfida di costituire un sistema sanitario sostenibile. È in questo contesto che si sta sviluppando una crescita di forme sanitarie integrative viste come possibili soluzioni a sostegno del sistema pubblico con particolare riferimento alla cronicità, all’assistenza domiciliare e ai servizi di assistenza in caso di non autosufficienza».

Quanto sta aumentando l’attenzione degli italiani a questo tema?

«Molto: secondo i dati dell’Osservatorio UniSalute (che ha coinvolto oltre 700 cittadini over 30) ciò che preme di più agli italiani che lavorano riguarda la salute: il 69% vorrebbe che nel proprio contratto di lavoro fossero garantite le coperture sanitarie, quali spese dentistiche, visite specialistiche, farmaci, ma anche, ad esempio, occhiali. Il 39% pone l’attenzione sulla previdenza, e gradirebbe che venissero garantiti i versamenti aggiuntivi per fondi previdenziali aziendali, mentre il 32% pensa ai figli (dalle tasse scolastiche ai libri di testo, dalla mensa ai trasporti fino alla baby- sitter)».

Il nuovo piano industriale di Unipol riserva al welfare un ruolo centrale: come e perché?

«Il welfare ha un ruolo centrale nel nuovo piano industriale di Unipol, uno degli ecosistemi attorno al quale ruoterà la crescita della società. La volontà è di evolvere non come semplice player assicurativo ma a 360 gradi proprio in ambito welfare. Vogliamo ampliare l’ambito di azione del gruppo coinvolgendo l’intera rete distributiva in modo tale da raggiungere oltre alle grandi aziende e i fondi sanitari anche le Pmi e il singolo».

Con quale obiettivo?

«Garantire la tutela della salute a un numero sempre maggiore di persone intercettando quella parte di spesa privata «out of pocket» che oggi è sostenuta direttamente dai cittadini e che solo in minima parte è intermediata».

Dire UniSalute che cosa significa oggi?

«UniSalute ha un ruolo di primo piano nell’ambito della sanità integrativa: è la prima compagnia in Italia per numero di clienti gestiti con oltre 8 milioni di assicurati e si dedica da 25 anni esclusivamente alla protezione della salute. Ciò che caratterizza la compagnia è l’alto grado di innovazione nell’offerta di prodotti e servizi per la salute. Abbiamo sempre intuito per primi le necessità del mercato rispondendo ad aspettative sempre più specifiche e particolari sia da parte delle aziende che del cittadino».

Quali sono le vostre strategie future?

«Nei prossimi anni la compagnia sarà coinvolta da una profonda evoluzione in linea con il nuovo Piano industriale che ci consentirà di diventare leader assicurativo nell’ecosistema welfare con un’offerta a 360° sulla salute. Quindi, non più solo assicurazione ma servizi integrati a tutto tondo per la tutela della salute, dalla prevenzione alla cura, dall’assistenza al benessere. Il nostro obiettivo è diventare il punto di riferimento per tutte le esigenze legate al mondo della salute sia per le singole persone che per le imprese».