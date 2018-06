PIANTE E VIVAI

Il vivaio Italia vale 2,5 miliardi

I nostri fiori colorano il mondo e occupano 100mila addetti

Lorenzo Frassoldati

MILANO

GRAZIE DEI FIOR. Non solo Sanremo e San Valentino. I fiori recisi, le piante da vaso e da vivaio sono uno dei comparti emergenti del nostro business agricolo. Il florovivaismo in Italia vale oltre 2,5 miliardi di euro, di cui circa 1,15 per la sola produzione di fiori e piante da vaso. Sono ben 27mila le aziende impegnate nel settore, per un totale di 100mila addetti e quasi 30mila ettari di superficie agricola complessivamente occupata (dati Mipaaf).

NON SOLO LIGURIA. Tra le regioni più vocate per i fiori recisi e le piante in vaso e da vivaio ci sono Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Con specializzazioni regionali. La Liguria per le piante aromatiche e alcune piante fiorite tipiche da esterno; la Lombardia anche per le latifoglie e le conifere; la Toscana, con uno dei distretti più importanti, quello di Pistoia, per la vasta gamma di alberi e arbusti tra cui le conifere, gli alberi a foglia caduca e sempreverdi, gli alberi da frutta ornamentali; il Lazio per le piante mediterranee; la Sicilia per le piante mediterranee tra cui spiccano gli agrumi ornamentali, le piante grasse e le palme. Un comparto che contribuisce all’export agricolo del Paese con 831 milioni di vendite all’estero (dato 2017, Centro studi Confagricoltura) con un saldo attivo della bilancia commerciale di 282 milioni (sempre in crescita dal 2015). A chi vendiamo? Tra i principali mercati di destinazione delle piante in vaso si annoverano la Germania, la Francia, i Paesi Bassi, la Gran Bretagna e il Belgio, mentre come mete di alberi e arbusti, oltre ai Paesi già citati, vanno aggiunti la Spagna, la Turchia e la Svizzera. Tra i Paesi che importano spiccano invece Paesi Bassi, Germania e Francia, mentre per i fiori recisi il primo sbocco di mercato è quello dei Paesi Bassi.

«PERÒ ATTENZIONE – mette in guardia Lucia Romani Malaspina che con figli e marito gestisce sulle colline bolognesi la tenuta ‘La Riniera’, specialista in peonie col marchio Peoniamia – spesso i fiori italiani finiscono in Olanda dove vengono lavorati e marchiati e poi ce li rivendono». Un impulso forte al settore è venuto dal bonus verde previsto nella manovra finanziaria per il 2018 del governo Gentiloni. «La promozione del verde, con la detrazione del 36% per la cura di giardini e terrazzi, è una novità sostanziale che porta con sé nuovi posti di lavoro. La funzione del verde, sia pubblico che privato, diventa sempre più importante – spiega Agrinsieme, il coordinamento tra le centrali cooperative, Confagricoltura e Cia –. Da una parte, contiene gli effetti dello smog, responsabile di asma e problemi respiratori, dall’altro il verde può essere adibito alle coltivazioni a uso domestico con gli orti urbani».

INSOMMA IL VERDE fa bene non solo agli occhi ma anche alla salute e alla psicologia, contribuendo a migliorare quella che si chiama ‘vivibilità’ nei centri urbani. «Speriamo – dice il presidente della Federazione di prodotto di Confagricoltura Francesco Mati – che, ultimati i passaggi di legge, anche chi deve ristrutturare il giardino o costruirlo possa fruire di sgravi e incentivi così come per le altri parti legate alle abitazioni private». «Quella dei fiori e delle piante ornamentali – conclude Lucia Romani Malaspina – è una produzione ad alto valore aggiunto che si fa anche su piccole superfici quindi non necessita di grandi capitali iniziali. Occorrono però passione e vocazione. E servirebbero più incentivi specifici da parte del pubblico, meno burocrazia per ottenerli e più formazione per la manodopera stagionale».