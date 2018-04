«PARMALAT FA CRESCERE L’ITALIA»

«Troppe voci contro il latte,

anche la scienza dice che fa bene»

Le mosse per rilanciare i consumi

COLLECCHIO (Parma)

NEGLI ULTIMI ANNI ci siamo bevuti l’opinione che il latte faccia male. Fake news a parte, il risultato è stato un calo del 25% del consumo del lattedal2012 ad oggi. Un’emorragia che Parmalat, primo raccoglitore di ‘oro bianco’ nel nostro Paese, sta cercando di fermare. «Ci stiamo impegnando molto per cambiare l’immagine del latte», spiega l’ad Jean Marc Bernier, consapevole che la campagna per ribadire i valori nutrizionali e salutari del latte è legata al futuro dell’industria. «La campagna anti-milk è stata davvero scorretta – sbotta il manager francese –. In questi anni abbiamo sentito di tutto contro questo prodotto, è stato veramente denigrato. Per fortuna le opinioni stanno cambiano, anche il New York Timesha fatto retromarcia. E la Fondazione Veronesi è intervenuta con un libro bianco sul latte, sottolineandone i valori legati alla salute».

PARMALAT non resta a guardare. In difesa del proprio prodotto principe ha avviato progetti di educazione alimentare nelle scuole e coi pediatri. «Spieghiamo l’importanza di cominciare la giornata con la colazione con il latte», dice Bernier. Oltre all’opera di educazione sui valori, Parmalat deve però agire sui prodotti cosiddetti di specialità, ovvero i latti lavorati sempre più richiesti dai consumatori. Zymil, il latte ad alta digeribilità perché senza lattosio, quest’anno compie 50 anni ed è la punta di diamante di questa strategia. «C’è poi il latte Omega 3, il microfiltrato sempre più puro e, ovviamente, il latte biologico», elenca l’ad. Paradossalmente aumenta anche la richiesta del cosiddetto «latte di una volta», ovvero quello intero, con più grassi, che ricorda il sapore del latte di quando eravamo piccoli. «Dobbiamo essere vicini alle nuove tendenze alimentari – prosegue Bernier – e, al tempo stesso, parlare bene del prodotto latte per rilanciare i consumi. Il segreto è adattarsi al consumatore». Dimmi in che nazione vivi e ti dirò che latte bevi, si potrebbe sintetizzare. «Zymil piace in tutti i Paesi, ma ci sono mercati particolari. In Australia va moltissimo il latte aromatizzato al cioccolato e al caffè, che in Italia piace poco. In Sud Africa si vende quello aromatizzato alla fragola e alla vaniglia… Il mercato si gioca localmente, sposandole abitudini del consumatore ai prodotti offerti».

Davide Nitrosi