NUOVI STRUMENTI PER INVESTIRE

Prestiti con un clic e consulenti online

Ing accellera la rivoluzione digitale

«Il prossimo passo è la banca social»

Alessia Gozzi

BOLOGNA

DALLA ZUCCA del Conto Arancio al consulente digitale per il risparmio gestito la filosofia è la stessa: «Sfruttare la tecnologia per offrire al cliente il miglior servizio possibile». Il ceo di Ing Italia, Marco Bragadin, tratteggia presente e futuro della banca pioniera dell’online banking, che continua a spingere sull’acceleratore dell’innovazione. Presente in Italia con attività retail dal 2001, Ing conta oltre 1,2 milioni di clienti nel nostro Paese e 37 milioni nel mondo, 4,9 miliardi di utile netto e il terzo posto in Europa per capitalizzazione di mercato.

Con questi numeri, si prepara al prossimo passo: diventare una banca social. Con l’entrata in vigore delle nuove norme europee, il 2018 sarà un anno di rivoluzione per il mondo del credito con l’irruzione definitiva del fintech: i vostri competitors saranno più Google ed Apple o le banche tradizionali?

«La partita è più difficile ma anche la posta in gioco più importante. L’obbligo di dare accesso, se il cliente lo vuole, ai dati finanziari anche ad altri soggetti offre, anche a noi, la possibilità di offrire un servizio ai clienti di altre banche. La concorrenza fa bene in qualsiasi settore, spinge a fare sempre meglio. Oltre ai grandi operatori di mercato come Google o Facebook, arriveranno anche piccole startup. Il nostro modello è di lavorare con queste realtà fintech perché vogliamo offrire i migliori servizi a costi più convenienti, anche se non fatti da noi: per piattaforma aperta intendiamo questo, fare open innovation. All’attivo abbiamo già oltre 140 partnership con Fintech. L’obiettivo è diventare un ecosistema digitale».

Con il consulente digitale My Money Coach si chiude il cerchio: il risparmio gestito si digitalizza completamente. Quanto resta di ‘fattore umano’?

«Si tratta di un advisory finanziario di altissimo livello, dalla sottoscrizione del contratto alla selezione dei fondi, che personalizza la consulenza in base alle esigenze del cliente – risparmio, integrazione del reddito o crescita – suggerendo anche gli importi massimi da investire. L’integrazione della ‘macchina’ con l’uomo subentra nel momento in cui – come stiamo facendo con i roadshow nelle città – spieghiamo al cliente come funziona la ‘macchina’ e i vantaggi. La sfida è permettere l’accesso a sempre più clienti. Anche a quelle fasce con età più elevate che, quando conoscono la tecnologia, poi la usano. Ci sono poi call center, filiali e video chat per soddisfare ulteriori necessità dei clienti».

La fascia di popolazione più sensibile al Fintech è quella dei Millennials. Come li intercettate?

«Il Conto Corrente Arancio è un’offerta millennials: costo zero, completamente digitale, semplice. Tutte i nostri prodotti, inoltre, non hanno soglie minime di investimento».

Dopo prestiti personali sottoscritti online in 5 minuti, avete lanciato l’instant lending per le piccole e medie imprese. Che risposte state ricevendo dal mercato?

«La risposta è eccellente, soprattutto dal punto di vista della soddisfazione del cliente, il trend è in crescita e contiamo di fare di questi prodotti un’importante fonte di diversificazione dei ricavi. Il Prestito Arancio Business è il primo interamente digitale per le piccole e medie imprese, garantisce una risposta della valutazione creditizia in soli dieci minuti, senza nessun bilancio o visura richiesti, bastano poche semplici informazioni e la partita Iva. Poi, entro due o tre giorni, diamo la risposta. È una proposta fintech volutamente circoscritta: massimo 100mila euro in 12 mesi».

A livello di gruppo investirete 800 milioni in innovazione, con quali obiettivi?

«Creeremo tre piattaforme aperte, una che comprende l’Italia e altri quattro Paesi europei, una che unirà Belgio e Olanda e, infine, una terza in Germania dove integreremo i fintech. Nel prossimo futuro il combinato disposto tra Intelligenza artificiale e robotica rivoluzionerà il mondo del credito, con la capacità di rispondere a nuovi bisogni e creare servizi sempre migliori».

Il prossimo passo?

«Stiamo ragionando sul concetto di banca social: vogliamo portare la nostra offerta a livello social, dove c’è l’interesse della gente. Esserci e offrire alle persone la possibilità di interagire, ad esempio, nel momento in cui stanno valutando l’acquisto di una cucina».

Le banche hanno il polso dell’economia reale: come valuta lo stato di salute del Paese?

«Vedo, nei numeri, un Paese che ha ripreso un percorso virtuoso di crescita del Pil e dell’occupazione. Le compravendite stanno aumentando, diamo oltre un miliardo e mezzo di nuovi mutui all’anno, ma crescono anche i risparmi e l’uso delle carte di credito. Insomma, il percorso è giusto ma la strada del rilancio è ancora lunga»