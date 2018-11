Il poliziotto maestro della persuasione

«Così ho salvato decine di vite umane»

Roberta Rampini

PERO (Milano)

HA PASSATO una vita a salvare vite con la sua capacità di persuasione. Ostaggi da liberare, azioni antiterrorismo, persone con la pistola puntata alla tempia o sul cornicione di un palazzo che volevano farla finita. Ora nella sua ‘second life’ fa il conferenziere e insegna la «scienza della negoziazione. Jack Cambria, per 30 anni comandante dell’Elite Hostage Negotiation Team del New York City Police Department è tornato in Italia per un evento organizzato da Performance Strategies. Ha parlato di fronte ad una platea di 450 imprenditori arrivati a Pero, hinterland milanese, da tutta Italia.

Come mai la scelta di diventare un lecturer?

«Anche negli anni in cui lavoravo ho sempre fatto il docente nella scuola di polizia e sono stato chiamato in diverse occasioni a spiegare le tecniche di negoziazione, per esempio ho insegnato anche alle guardie nella base militare di Guatanamo a Cuba, ho fatto il training supervisor per molte agenzie di polizia federale non governative. Ho conseguito un Master in Giustizia Penale al College of criminale Justice. Da qualche anno è aumentato il pubblico delle persone che vogliono imparare le tecniche della negoziazione e ho visto che c’è sempre maggiore interesse anche in altri ambiti».

Quindi gira il mondo per insegnare strategie e tecniche utili per migliorare la negoziazione?

«Sì, sto viaggiando moltissimo, anche se l’Italia è il mio paese preferito. In questi anni sono stato in Israele, Parigi, nei Paesi Bassi, negli Usa, continuo formare giovani agenti di polizia che poi devono gestire situazioni negoziali. Ma lavoro tanto anche per le aziende, ad esempio nella gestione della comunicazione in situazioni di crisi o nella gestione di momenti difficili ».

Le tecniche di negoziazione le sono servite anche nella sua vita privata? Con chi in particolare?

«Certamente mi sono servite, soprattutto con mia moglie che è stata capitato della Gendarmerie francese. Quando capita che io debba discutere o negoziare con lei, mi dice sempre ‘mi raccontando non provare queste procedure con me, le conoscono benissimo, io sono capitano e tu tenente’, guardandomi dall’alto in basso».

E lei cosa fa?

«I principi base sono sempre gli stessi. Anche nell’ambito famigliare, come in quello professionale, è sempre una questione di ridurre la carica emotiva. Io uso sempre la metafora del bollitore: se tu fai sfiatare la valvola non c’è esplosione, altrimenti c’è esplosione. Quindi rabbia e violenza, allora bisogna dare all’interlocutore la possibilità di dare sfogo alle proprie emozioni e poi c’è l’ascolto attivo. Non bisogna cercare di risolvere il problema da subito, prima occorre ascoltare con attenzione».

In che modo queste regole si possono applicare alle negoziazioni di business?

«In questo contesto c’è meno violenza. Ma credo che anche per condurre una trattativa di business o per fare il manager valgano esattamente gli stessi principi. Un manager deve sviluppare un buon rapporto con i dipendenti se vuole ottenere collaborazione. Se il capo sa come negoziare e trattare i suoi dipendenti, otterrà molto di più. Lo stesso vale quando si tratta per acquistare o vendere qualcosa, quindi per agenti immobiliari, venditori, bisogna comprendere la struttura che caratterizza quella trattativa per raggiungere i propri obiettivi».

Qual è la principale qualità che si riconosce?

«Non mi piace parlare di me o attribuirmi delle qualità. Comunque se dovessi scegliere una qualità per rispondere alla sua domanda io direi che è il rendere servizio alle persone, immedesimarsi nelle loro emozioni, nei loro sentimenti. Anche al termine delle mie conferenze ci sono tante persone che mi fermano per parlare e chiedermi altre cose, io mi fermo con tutte, perché mi piace prendermi cura di loro e avere rispetto».