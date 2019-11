Macchine agricole, un affare italiano

Assalto ai mercati del Mediterraneo

Il supporto di FederUnacoma

Marocco, Algeria, Tunisia ed Egitto possono lanciare la nostra industria a livello globale

di Gabriele Tassi

ROMA

Il tesoro che sta al di là del mare. Potrebbe essere più vicino di quanto si pensi la El dorado (la città d’oro) del settore agricolo. Il Mediterraneo la separa dalle nostre coste: Paesi come il Marocco, l’Algeria, la Tunisia, l’Egitto possono assumere ruoli sempre più importanti nella geografia dei mercati per la nostra Penisola, oggi uno dei principali produttori a livello mondiale di macchine e attrezzature per l’agricoltura. Forte di un tessuto produttivo composto da numerose aziende distribuite sull’intero territorio nazionale ma con una presenza più massiccia in Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, questo specifico settore della meccanica copre ogni segmento merceologico, da quello delle trattrici e mietitrebbiatrici a quello delle macchine per i trattamenti alle colture, fino a quello vastissimo della componentistica .

Un ruolo fondamentale già l’export lo gioca: l’industria italiana di settore – rappresentata in seno a Confindustria da FederUnacoma – infatti realizza un fatturato annuo di oltre 11 miliardi di euro, dei quali una quota prossima al 70% proviene dalle esportazioni. Francia, Germania e Stati Uniti sono i tre principali Paesi verso i quali le industrie italiane indirizzano la propria produzione, ma proprio i nuovi mercati che stanno emergendo possono rappresentare, in un prossimo futuro, un importante sbocco. Aree del nord Africa che negli ultimi dieci anni sono stati frenate soprattutto dall’instabilità politica, mostrano nel 2019 tassi crescenti d’investimento nella meccanica agricola e promettono incrementi che possono essere un’ulteriore rampa di lancio dell’industria italiana già presente in questi Paesi.

Questo avviene, peraltro, nel contesto di un’evoluzione della domanda di prodotti alimentari, che vede diminuire la quota coperta dai cereali a vantaggio dei prodotti ortofrutticoli che stanno entrando in modo sempre più consistente nella dieta alimentare dei vari Paesi e che richiedono, in fase di produzione, tecnologie meccaniche specifiche.

Tra i mercati emergenti per il made in Italy ci sono anche quelli dell’America Latina, dell’Europa orientale, dell’India e dell’Estremo Oriente. L’India si è affermata in questi anni come il maggior mercato al mondo, con un assorbimento di circa 800 mila trattrici nel solo anno 2018, e se la stessa Cina esprime una domanda imponente di macchinario agricolo che può essere in parte coperta da prodotti made in Italy. Per seguire l’evoluzione dei mercati nelle varie aree del mondo, FederUnacoma, realizza iniziative promozionali ed eventi fieristici di livello internazionale.

Oltre a organizzare EIMA International , la seconda più grande rassegna al mondo dopo l’Agritechnica di Hannover, che si terrà a Bologna nel novembre 2020, FederUnacoma organizza Agrilevante (nella foto l’edizione 2019), la rassegna internazionale dedicata alla meccanizzazione per i Paesi del Mediterraneo, che si tiene negli anni dispari alla fiera di Bari, mentre per presidiare il mercato indiano organizza EIMA Agrimach, dicui dal 3 al 5 dicembre prossimo si terrà la sesta edizione a New Delhi. Strategiche rispetto ai mercati emergenti sono nuove fiere che la federazione dei costruttori italiani sta progettando in diversi Paesi. Un progetto in corso è quello di un’esposizione a Mendoza in Argentina da realizzare nel 2021.