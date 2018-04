LO STILE È UN AFFARE

Italia, regno del design

Un’industria da 4 miliardi

Crescono profitti e occupati

«La creatività batte la crisi»

IN EUROPA un addetto su sei che si occupa di design è italiano. Non solo: l’Italia in questo ambito è seconda solo al Regno Unito in termini di fatturato. Sono solo due dati della cosiddetta design economy: quella prodotta da designer, artigiani e imprenditori italiani. L’espressione «design italiano» fa pensare all’innato senso estetico che contraddistingue il made in Italy nel mondo, alla storia gloriosa del disegno industriale e al Compasso d’oro, non tanto a freddi numeri. Però, dalla fotografia scattata dal Rapporto Design Economy della Fondazione Symbola emerge un settore molto vivace sul piano economico e capace di reggere l’urto della crisi con una crescita del 3,6% nel fatturato e dell’1,5% nell’occupazione negli ultimi 5 anni.

IN ALTRE PAROLE: le imprese del design hanno sofferto meno delle altre e si dimostrano in crescita, oltre ad essere molto attive sui mercati esteri. In Italia, invece, ogni addetto riesce a produrre 90mila euro di fatturato in un anno: meglio del valore medio comunitario, meno di Spagna (oltre 100mila euro per addetto) e del Regno Unito (oltre 137mila euro). E ancora: le imprese in Italia sono 29mila, più delle 26mila tedesche e francesi, delle oltre 21mila inglesi, delle 5mila spagnole. Con 4,3 miliardi di euro di fatturato del design, pari allo 0,3% del Pil, l’Italia è seconda tra le grandi economie europee dopo il Regno Unito e davanti a Germania. «Il design – spiega il presidente di Symbola, Ermete Realacci – non è legato solo all’estetica ma anche alla capacità di risolvere problemi complicati, che vale oro nella complessità contemporanea. La creatività è l’infrastruttura immateriale del made in Italy, come dimostrano autorevolmente il Salone del Mobile, la più importante fiera del settore a livello internazionale, e la Triennale, modello e punto di riferimento insieme alla Biennale di Venezia». Symbola, in sostanza, ha provato a raccontare con i numeri un fenomeno, quello della manifattura ad alto contenuto di creatività, che in Italia ha sempre trovato terreno fertile. In alcune zone, però, tutto ciò ha una concentrazione più alta che altrove. Ecco, quindi, la mappa della design economy: Milano e la sua area giocano un ruolo importante, ma in prima posizione per incidenza delle imprese del design sul totale delle attività provinciali c’è la provincia di Fermo con un valore pari all’1,32%. Nella classifica delle province italiane per incidenza del valore aggiunto e dell’occupazione delle imprese del design sul totale nazionale Milano è prima sia per incidenza del valore aggiunto (il 20,6% della ricchezza prodotta dalle attività del design), che per incidenza di occupati (pari al 16,4%).

«IL NOSTRO è un tessuto di imprese molto piccole e questa è stata ed è la nostra forza perché siamo più flessibili di tanti altri – spiega Stefano Bordone, vice presidente di Federlegno Arredo –. I designer stranieri si rivolgono alle nostre aziende perché noi abbiamo più capacità di risolvere situazioni complesse rispetto ad altri Paesi. Però non dobbiamo addormentarci e pensare che gli altri non ci raggiungeranno mai». L’innovazione non manca, come dimostra in ruolo di primo piano nella registrazione dei brevetti. Il Registered community design, lo strumento comunitario di registrazione dei progetti e disegni in ambito industriale, vede l’Italia seconda dopo la Germania. Il Paese si colloca tra i primi tre per numero di brevetti di design in ben 22 delle 32 categorie aggregate previste nella classificazione ufficiale Locarno. L’Italia, inoltre, è prima per numero di brevetti in quattro categorie: cibo e alimenti, articoli di ornamento, strumenti musicali e loghi. «Siamo riusciti a mantenere un primato sostanziale in tutti i comparti produttivi perché il nostro è un design diffuso sul territorio – afferma l’architetto e urbanista Stefano Boeri, presidente della Fondazione Triennale -: può raggiungere questi livelli per la quantità di cultura che contiene e perla grande dimensione affettiva. Mi spiego meglio: i grandi nomi del nostro design hanno saputo trasformare i loro successi, nei luoghi in cui hanno vissuto, in capitale sociale fondamentale per i decenni successivi. Ereditiamo un grande connubio di passione e comunità».

PARLANDO di design economy, però, la Fondazione Symbola non poteva tralasciare la formazione: nel 2016, i professionisti del design diplomati negli 89 istituti di formazione riconosciuti dal Miur sono stati 7.094. Un dato in crescita del 9% rispetto al 2014. Nel dettaglio gli istituti di formazione specifica sono: 29 Università, 20 Accademie di Belle Arti, 20 Accademie legalmente riconosciute, 14 Istituti autorizzati al rilascio di titoli Afam e 6 Istituti superiori perle industrie artistiche (Isia). Le regioni più attive nella formazione di designer sono Lombardia, Lazio e Piemonte, le prime due entrambe con 10 e il Piemonte con 6 istituti di formazione.