L’IMMOBILIARE CHE FUNZIONA

Si torna a investire

nelle case per le vacanze

Il boom degli affitti brevi

fa rialzare i prezzi

Achille Perego

MILANO

SONO quelle che, insieme con le abitazioni nelle periferie delle grandi città e nei piccoli centri, hanno sofferto di più la lunga crisi del mercato immobiliare. Stiamo parlando delle seconde case, a partire da quelle situate nelle località turistiche. Che dall’inizio della discesa dei prezzi hanno, salvo eccezioni, perso di più della media nazionale che ha registrato un calo di oltre il 23% dal 2010 al 2018.

SULL’INVESTIMENTO immobiliare per le vacanze (dal mare ai monti ai laghi) ma anche per cavalcare l’onda nei nuovi affitti (vedi il boom di Airbnb) sembra però che il barometro cominci a segnare se non bel tempo, almeno non più tempesta. Tanto che la lunga retromarcia delle quotazioni sembra arrivata quasi al termine e in alcune località addirittura è già cominciato qualche segnale di rialzo. Secondo le rilevazioni dell’Ufficio Studi di Tecnocasa, leader in Italia nella compravendita immobiliare, nel secondo semestre dello scorso anno, infatti, i prezzi delle abitazioni nelle località di mare hanno ridotto il calo in media allo 0,9%. Più marcata è ancora la discesa delle quotazioni delle case in montagna (-1,7%) mentre per quelle situate sulle sponde dei laghi addirittura si è assistito a un rialzo dello 0,4%.

NUMERI che confermano come il clima stia cambiando specialmente se associati ai rialzi – in alcuni casi anche marcati – dei prezzi che hanno contraddistinto le località più ricercate, quelle che anche nel periodo della crisi hanno sofferto meno in un mercato dove anche potersi fregiare delle bandiere blu della Fondazione per l’educazione ambientale, secondo Claudio Mazza, presidente di Fee Italia, un aumento delle presenze del 30-35%. Se questo quindi può essere il momento per investire nella seconda casa, ovviamente la scelta – sebbene legata alle scelte personali – deve basarsi sulle quotazione delle località che ovviamente non sono tutte uguali.

SECONDO l’ultima rilevazione sempre di Tecnocasa relativa al secondo semestre 2018 un appartamento signorile usato (per i nuovi bisogna calcolare prezzi mediamente ancora più alti) costa nelle località abruzzesi (da Francavilla a Vasto) dai 1000 ai 1700 euro al metro quadrato. In Emilia Romagna si va dai poco meno di 2000 euro di Comacchio e Cesenatico (con punte qui di 2300 euro) ai 3800 euro di Cervia-Milano Marittima. A Cattolica si viaggia attorno ai 2200-2400 euro per salire ai 4000 di Riccione e ai 3000 di Rimini. Prezzi ancora più alti riguardano le più ricercate località liguri: oltre 3000 euro a Bordighera e Sanremo, 5mila a Celle e 8000 a Sestri Levante.

NELLE MARCHE le quotazioni scendono tra i 1500 e i 2500 euro e ancora meno in Molise mentre risalgono – e molto – in Toscana. Le differenze riguardano ovviamente anche i laghi (dai 2000 ai 3000 euro al metroquadro in media) e la montagna dove si passa dai 1700 euro di Castel di Sangro ai 3000-3200 di Bardonecchia e Ponte di legno fino ai 4850 di Canazei e agli 8000 di Courmayeur. Ma qual è l’acquirente tipo di una casa vacanze? Sempre l’Ufficio Studi del gruppo Tecnocasa, analizzando gli immobili intermediati dalle reti Tecnocasa e Tecnorete nel secondo semestre 2018, la tipologia preferita è il trilocale con il 34,8% delle compravendite, seguita dai bilocali con il 26,3% per una spesa che nella maggioranza dei casi non supera i 200mila euro. Rispetto al secondo semestre del 2017, si registra un lieve calo della percentuale di soluzioni indipendenti e semi indipendenti ed un leggero aumento della percentuale di bilocali.

UN RISULTATO spiegabile con il fatto che, anche nelle località turistiche, sono in aumento coloro che acquistano per mettere a reddito visto l’appeal turistico di tante località italiane. Con questa finalità il bilocale si presta maggiormente perché richiede capitali più contenuti e una maggiore facilità di gestione. Infine ad acquistare la casa vacanza sono soprattutto persone d’età compresa tra 45 e 54 anni (32,5%), a seguire chi ha tra 55 e 64 anni (27,0%) e tra 35 e 44 anni (18,3%). A comprare sono soprattutto coppie (50,4%) e famiglie (36,7%) mentre è bassa la percentuale di acquisti da parte dei single (12,9%).