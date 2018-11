LE TECNICHE PER FORMARE I LEADER

Business e comunicazione,

«Il segreto? Come le canzoni

Poche parole e tempi brevi»

Francesco Gerardi

MILANO

MILANO

QUANDO cento anni fa Freud scrisse che le parole in origine erano incantesimi e che hanno conservato molto del loro antico potere magico, sapeva bene quello che diceva, ma non poteva certo immaginare cosa sarebbe accaduto di lì a mezzo secolo con l’irruzione nella storia umana dell’industria musicale. Milioni di anime avrebbero iniziato a sognare, piangere, ridere, darsi forza, e un’infinità di altre cose, al suono di una canzone: un congegno pressoché perfetto di una manciata di minuti di musica e testo.

«UN CONTO è parlare, un altro è comunicare. Sono cose molto diverse, bisogna sempre ricordarlo. Vede, il picco dell’attenzione lo si raggiunge presto, in tre, quattro, massimo cinque minuti. Il tempo di una canzone. Chi va oltre, deve essere pronto a rinunciare a una vera comunicazione perché la gente non riesce più a seguirlo. Con poche parole, e magari degli esempi precisi, si può invece raggiungere l’obiettivo. È una regola che vale per chiunque, in tutti i campi, compreso il mondo del business. Ed è anche il mio lavoro, quello che ho sempre fatto nella mia carriera». A parlare è Mogol, il poeta della musica leggera, l’autore leggendario che ha dato voce alle melodie dei mostri sacri della canzone. Che un artista della parola tenga lezioni, è scontato. Ma che insegni comunicazione al mondo dell’impresa, del business e affini potrà stupire più di qualcuno.

«INVECE non è affatto strano. Anzi, la mia presenza è molto pertinente », racconta con calma. Insomma, quello che sta per succedere, è che Giulio Rapetti Mogol, in compagnia di un dream team di numeri uno provenienti dai mondi più disparati – sport, letteratura, musica, scienza e, ovviamente, economia, marketing e sviluppo personale – sarà protagonista del Leadership Forum di Milano (venerdì e sabato di questa settimana). Un evento organizzato dalla società Performance Strategies, la realtà di riferimento in questi seminari multi-disciplinari per chi fa business. Saranno due giorni pieni, in cui imprenditori, venditori e uomini d’affari cercheranno ispirazione nelle lezioni di questi docenti molto speciali. Gli oratori che lavorano con Performance Strategies, infatti, sono signori come Alex Del Piero, il coach mito della pallavolo Julio Velasco o l’ex comandante della squadra di negoziazione ostaggi del New York Police Department Jack Cambria. Tanto per citarne alcuni. Gente che ha messo le mani in pentoloni molto diversi, ma sempre con ricette di innegabile successo. La lezione di Mogol (poteva essere altrimenti?) sarà sull’importanza delle parole per un leader.

Il cuore di una comunicazione autentica ed efficace sta allora nella brevità, nella parsimonia delle parole…

«Sì, la base di tutto è la sintesi, che permette di comunicare con estrema chiarezza. Bisogna sforzarsi di diminuire il numero delle parole che si usano. Una cosa si può dire con tantissime parole, e questo è un modo per confondere. Oppure possiamo essere sintetici, e così si arriva al centro di tutto, con precisione e un tempo inferiore, perché l’attenzione dura poco. È così che funzionano le canzoni».

Come fanno le canzoni a essere così trasversali, parlare a tutti in ogni situazione?

«Perché viviamo gli stessi sentimenti. L’uomo è sempre lo stesso. Pensiamo che le nostre vite siano così diverse l’una dell’altra, e lo sono, ma per certi versi sono anche uguali. Se i testi si fondano sulla verità, saranno in molti a riconoscersi in essi. Il segreto è restare aderenti alla vita e parlare di cose non inventate. Non bisogna avere pudori ».

Quanto conta la tecnica e quanto il talento?

«La tecnica deve essere assorbita e diventare automatismo. Guai quando un cantante fa sentire quanto è bravo. Così è già fuori dalla comunicazione. E questo vale per i leader in qualunque campo. Lo studio deve esserci, ma deve diventare una forma automatica che aiuta e sorregge senza farsi vedere. Solo così siamo liberi di esprimerci. Per queste conoscenze, apprese in una vita, e 26 anni di didattica, mi invitano lì a parlare o vengono nella mia scuola, il CET, persino le università di Harvard e di Berkeley ». Per quelle conoscenze lo ascolteranno gli aspiranti leader a Milano. Perché «…se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante, cancella col coraggio quella supplica dagli occhi. Troppo spesso la saggezza è solamente la prudenza più stagnante…».