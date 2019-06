LE SFIDE DELLA SOSTENIBILITÀ

Il futuro è investire nell’ambiente

«Diversificazione e buoni rendimenti

con la gestione di acqua e rifiuti»

dall’inviato

Andrea Ropa

LONDRA

ENTRO il 2050 almeno il 70% della popolazione del pianeta vivrà in un contesto urbano. Per questo, se non riusciranno a garantire una corretta gestione dell’acqua e dei rifiuti, le città andranno incontro a una drammatica paralisi. Su questo scenario Fidelity International, il quarto più grande gestore di asset e di fondi pensionistici al mondo, ha lanciato il Sustainable Water and Waste Fund, un fondo ESG che investe nei settori della filiera idrica e dei rifiuti. «Sebbene la storia di acqua e rifiuti si perda nella notte dei tempi, le società operanti in questo settore restano relativamente inesplorate dagli investitori – commenta il Portfolio Manager Bertrand Lecourt, gestore del fondo –. Le opportunità sono trainate dalla crescente maggiore domanda di acqua potabile e servizi igienico sanitari, oltre che dalla necessità di migliorare la capacità di gestire i rifiuti prodotti da popolazioni sempre più numerose ricche e urbanizzate ».

Parliamo di temi che permettono di investire in un ampio range di settori e aree geografiche. A quali trend guardare nei prossimi mesi?

«Nello scenario di mercato attuale, caratterizzato da eventi macro- economici e geopolitici che portano volatilità di breve periodo, crediamo che un orizzonte temporale più lungo e, dunque, investimenti su trend di lungo periodo siano destinati a continuare. Sono tendenze influenzate da driver di crescita strutturali e più adatte a sviluppare previsioni sui differenti cicli economici. In questo contesto, pertanto, pensiamo possano essere interessanti per il futuro trend quali la demografia, la tecnologia, i consumi e soprattutto la sostenibilità».

A proposito di sostenibilità, come vi state muovendo in Fidelity International al riguardo?

«A novembre dello scorso anno abbiamo proposto al mercato il Sustainable Water and Waste Fund, uno strumento che sta riscontrando un grande interesse tra gli investitori perché offre una diversificazione elevata a livello di azioni globali e un significativo potenziale di crescita al profilo ESG del portafoglio Il fondo è caratterizzato da una gestione attiva, i cui titoli sono selezionati sulla base di un’ampia ricerca proprietaria, e decorrelato da quelli che sono gli eventi macroeconomici di breve periodo. Indipendentemente dalle guerre commerciali o dalle decisioni delle banche centrali in termini di politiche monetarie, infatti, le persone continueranno ad aver bisogno di acqua potabile e continueranno a produrre rifiuti che dovranno essere smaltiti in modo sempre più efficiente. È un veicolo che rientra nell’ottica di impact investing: investire in aziende il cui impatto sull’ambiente e sulla società è reale e misurabile».

Ci può spiegare meglio?

«Si tratta di tematiche la cui storia è legata a quella della civilizzazione stessa. Non esiste un’economia senza acqua e non esiste un’economia sostenibile senza una corretta gestione dei rifiuti. Senza acqua, le città morirebbero dopo poche settimane. L’elettricità è legata all’acqua. Molti beni di consumo non potrebbero essere prodotti senza acqua: una tazzina di caffè è prodotta utilizzando circa 140 litri di acqua, per la produzione di un paio di scarpe vengono impiegati circa 8mila litri di acqua. Anche nelle fasi di riciclo dei rifiuti viene utilizzata l’acqua per il lavaggio dei materiali».

E i rifiuti?

«Il tema dei rifiuti è strettamente interconnesso. Oggi una persona produce in media 1,5 chilogrammi di rifiuti al giorno: è facile comprendere come la mancata raccolta e gestione dei rifiuti per settimane o mesi porterebbe a un inquinamento generale e soprattutto all’inquinamento della già poca acqua potabile disponibile».

Quali sono le sinergie possibili tra la gestione dell’acqua e quella dei rifiuti?

«Abbiamo individuato una serie di driver che sostengono e accomunano la crescita di questi due segmenti. Il primo è la crescente urbanizzazione a livello globale: oggi più del 50% delle persone vive nelle città, e questa percentuale è destinata ad aumentare significativamente. Questo influenzerà la domanda di acqua potabile e richiederà migliori condizioni igienico-sanitarie. Poi vengono le esigenze di realizzazione e manutenzione delle infrastrutture, sia nel mondo occidentale sia nei mercati emergenti. Quindi l’evoluzione e l’ampliamento a nuove aree geografiche della normativa, che sarà sempre più stringente e porterà con sé una crescita della domanda per nuove soluzioni e nuove tecnologie. Inoltre ci aspettiamo una sempre maggiore capacità di utilizzare i gas provenienti dallo smaltimento dei rifiuti come risorsa per produrre energia».

Nell’ambito di queste tematiche, ci sono aziende italiane alle quali guardate con interesse?

«In Italia esistono senz’altro imprese che possono essere interessanti. Si può investire in aziende tecnologiche, aziende che producono materie chimiche o multiutility. Guardiamo ad esempio a Hera e Iren: la prima più focalizzata sia sulla gestione dell’acqua che sulla gestione dei rifiuti, mentre la seconda è più orientata sulla parte dei servizi».