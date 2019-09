LE NOSTRE TASCHE

Strumenti finanziari e risparmio

Una piattaforma digitale Bper

corregge le lacune dei ragazzi

Francesco Gerardi

MODENA

L’EDUCAZIONE finanziaria tra i banchi di scuola? L’idea è buona ma ha sempre faticato a trovare applicazione concreta. Ultimamente sembra aver iniziato a fare breccia a livello ministeriale, ma intanto potrà diventare realtà grazie a un progetto innovativo di Bper Banca. Fare scelte responsabili di investimento e di acquisto, impadronirsi dei concetti finanziari e comprendere a fondo il valore del risparmio diventeranno un oggetto di studio scolastico nell’ambito del nuovissimo programma realizzato in collaborazione con Civica- Mente e appena presentato dal sesto gruppo bancario italiano. «Si chiama ‘Un passo verso il futuro’ ed è appunto un percorso didattico di educazione finanziaria dedicato agli studenti delle scuole secondarie italiane», spiega Eugenio Garavini, vicedirettore generale vicario di Bper.

Un modo per cercare di correggere le lacune dei nostri ragazzi in fatto di strumenti finanziari e gestione delle spese?

«Lo scopo primario è quello. Le statistiche nazionali, del resto, parlano chiaro: le lacune ci sono. La nostra idea è quella di mettere a loro disposizione del materiale didattico interattivo per lezioni belle e coinvolgenti. Abbiamo avuto l’opportunità di farlo insieme a CivicaMente, che è specializzata nei progetti di formazione. Il risultato è una piattaforma digitale (EducazioneDigitale. it, ndr) che si può usare andando direttamente sul sito ma che conterà anche sulla collaborazione dei nostri funzionari, che potranno andare nelle scuole e affiancare i professori».

E gli insegnanti chi li forma?

«Naturalmente abbiamo pensato anche a questo. Per i docenti è prevista una formazione online attraverso materiali di approfondimento e video-lezioni su argomenti tecnici per supportarli nella preparazione delle lezioni in classe. La metodologia didattica creata da CivicaMente è validata dall’Università Cattolica ed è basata sulla cosiddetta ‘ICT Pedagogy’. Ma non finisce qui…».

Cos’altro avete pensato?

«Abbiamo voluto abbinare questo progetto all’Agenda 2030 promossa dall’Onu, affrontando i temi della sostenibilità e dell’inclusione. Di qui l’idea di creare un concorso per le classi per la produzione di un elaborato creativo sotto forma di video. Si chiama ‘2038: un Tg da sogno’ e prevede che i ragazzi si proiettino in un notiziario del futuro immaginando tre eventi di un mondo migliore che vorrebbero veder raccontati in un telegiornale di quell’anno. I tre migliori progetti saranno premiati con un set professionale per la produzione video».

Bper Banca ha diversi bei programmi educativi per i giovani, persino per le scuole primarie. Cos’è, marketing?

«Il dubbio a qualche malizioso può anche venire, ma la realtà è un’altra: l’educazione finanziaria è per noi un’azione di responsabilità sociale. Vale lo stesso discorso per il gioco d’azzardo: per combattere la ludopatia le nostre carte di credito non hanno la possibilità di essere usate sui siti di scommesse e nelle sale da gioco. Ci rimettiamo in termini di commissioni, ma per la reputazione vale la pena. Vogliamo avere clienti consapevoli e preparati, in grado di confrontarsi alla pari con i nostri dipendenti, perché questo riduce i contenziosi. A noi non piacciono quelli che entrano in filiale e dicono: ‘Direttore, faccia lei’. Il nostro lavoro è dare supporto e consulenza, certamente, ma il cliente deve sapere cosa vuole».