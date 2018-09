LE IMPRESE PIÙ IMPORTANTI

Le eccellenze che ‘ampliano’ il distretto

Menarini, Lilly Italia, Kedrion e El.En

portano la Toscana a curare il mondo

DIETRO I NUMERI che fanno della Toscana la terza regione in Italia per l’industria del farmaco ci sono storie di eccellenze, di imprese, di multinazionali col cuore e la testa sul territorio. In cima alla lista di questi campioni non più nascosti c’è il gruppo farmaceutico Menarini: sede a Firenze, presente in 136 Paesi al mondo, 17mila dipendenti. Con un fatturato di 3,6 miliardi di euro è oggi al 13° posto in Europa su 5.345 aziende del settore e 35° nel mondo. Con 7 centri di Ricerca e sviluppo, i suoi prodotti sono presenti nelle più importanti aree terapeutiche tra cui cardiologia, gastroenterologia, pneumologia, malattie infettive, diabetologia, infiammazione e analgesia. La produzione farmaceutica, invece, è realizzata nei 16 stabilimenti, in Italia e all’estero, fra cui uno a Pisa e due a Firenze, dove sono prodotte e distribuite nei cinque continenti oltre 580 milioni di confezioni l’anno. In Toscana, il gruppo è presente a Firenze, oltre che con la sede centrale, con Menarini Ricerche e le aziende Malesci, Firma e Menarini Diagnostica; a Pisa con Guidotti e Lusochimica e a Rapolano con VaxYnethic. È storia di pochi giorni fa, l’annuncio di un nuovo investimento a Sesto Fiorentino, nell’area ex Longinotti di 100mila metri quadri, dei quali circa 50mila edificabili ad uso industriale.

ALTRA MULTINAZIONALE la Eli Lilly, con l’affiliata Lilly Italia che ha sede a Sesto Fiorentino dal 1959. Attualmente Lilly Italia, che impiega circa 1.200 dipendenti, copre una superficie di 55mila metri quadrati ed è in una fase di ulteriore espansione, con un fatturato di circa 300 milioni. Con un investimento di 465 milioni di euro è stato realizzato nella sede di Sesto uno dei più innovativi stabilimenti per la produzione di farmaci biotecnologici in Italia, destinati per il 98% all’export verso mercati europei ed extra-europei. Le aree terapeutiche in cui Lilly studia nuovi farmaci sono fra quelle che, a livello globale, presentano domande di salute pressanti: diabete, oncologia, malattie autoimmuni, malattie neurodegenerative e dolore. Terza eccellenza è la Kedrion Biopharma, che sviluppa, produce e distribuisce farmaci plasmaderivati per il trattamento di malattie rare e debilitanti. Partendo dalla Toscana, Kedrion è diventata protagonista sulla scena internazionale e leader di mercato per specialità medicinali come le Immunoglobuline iperimmuni anti- D (oltre 1,2 milioni di dosi distribuite), utilizzate per la prevenzione della Malattia emolitica del feto e del neonato. Con un fatturato di 602,5 milioni di euro, oggi l’azienda è il quinto player mondiale del settore e il primo in Italia, dove è presente con due stabilimenti, a Bolognana (Lucca), a Sant’Antimo (Napoli) e a Siena, con un impianto per piccole produzioni dedicato alla ricerca e allo sviluppo di farmaci orfani. Kedrion si avvale della collaborazione di 2.500 dipendenti a livello globale, di cui più di mille in Italia. Non è finita. Più di mille dipendenti nel mondo, oltre 40mila laser venduti, un investimento in ricerca e sviluppo tra il 5 e l’8% del fatturato: parliamo di El.En., la spa nata nel 1981 a Firenze grazie all’iniziativa di un professore universitario e di un suo allievo.

OGGI È CAPOFILA di un gruppo industriale hi-tech costituito da più di 30 aziende e produce sorgenti laser, apparecchiature e accessori specifici innovativi per applicazioni medicali, industriali e per la conservazione del patrimonio artistico. Dal 2000 è quotata in Borsa. La divisione medicale del gruppo El.En. è leader nella progettazione e nella produzione di laser e sistemi di luce per applicazioni in campo medicale. Dai trattamenti estetici per il viso e per il corpo, alla chirurgia ginecologica, dermatologici , otorinolaringoiatrica, oncologica con tecniche microinvasive.