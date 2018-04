LE IMPRESE ITALIANE

Crescita integrale per La Molisana

CAMPOBASSO

L’AMBIZIONE a nuovi traguardi non manca. Negli ultimi anni, del resto, il pastificio La Molisana, nato nel 1912 nel cuore del Molise, ha moltiplicato il fatturato per 6 (ora è a quota 140 milioni), ponendosi come uno dei maggiori player del settore pasta, in vetta in particolare ai prodotti fatti con semola integrale. Non è un caso: nel 2011, infatti, La Molisana è stata rilevata dal Gruppo Ferro che, con passione e intuito commerciale, ha inaugurato una nuova stagione di crescita per il marchio. Una stagione che è ben lungi dall’essere conclusa. «L’export del primo trimestre 2018 segna un +32% e ne siamo molto contenti – osserva l’amministratore delegato, Giuseppe Ferro –. Abbiamo richieste da circa 80 Paesi, con numeri molti importante negli Stati Uniti e in America del Sud, in particolare Venezuela, Argentina, Colombia, Cile, Uruguay, Perù». Più di un terzo del fatturato, infatti, viene dall’estero.

LA STRATEGIA di crescita continua ad essere supportata anche tramite investimenti (oltre 40 milioni dal 2011) e punta su vari elementi. Il primo è la pasta integrale, una nicchia che sta progressivamente crescendo e nella quale La Molisana è attualmente leader, con il 9% della quota di mercato (dati del primo trimestre 20018). «È uno dei nostri prodotti di punta – continua Ferro –, intercetta i gusti dei clienti sempre più orientati verso il salutismo, i dietologi la consigliano». Poi c’è il legame con il territorio e il controllo della filiera, totale. A Foggia l’azienda ha il silos più grande d’Italia, con una capacità di 240mila tonnellate; molino e pastificio sono a Campobasso. L’azienda lavora con 600 produttori e su circa 10mila ettari di campi coltivati con il grano Maestà, una qualità che ha un indice proteico più elevato della media. «Noi abbiamo un valore di 14,5 di proteina, è altissimo e dà l’idea della qualità del nostro prodotto. Non è sempre facile spiegarlo al consumatore, ma pensi che il limite minimo è 10,5 – considera l’amministratore delegato –, fa una bella differenza. Tra le altre caratteristiche, abbiamo la trafilatura al bronzo, e un’acqua che sgorga direttamente dalle sorgenti (l’acqua del Parco del Matese, ndr), con la certificazione della Regione Molise». Di fatto la produzione avviene a 800 metri d’altezza, in montagna, e il processo è stato ottimizzato per impattare il meno possibile sull’ambiente: «L’aria che entra e viene riscaldata per essiccare la pasta è più pura che altrove», osserva Ferro. Anche per questo, le nuove regole di etichettatura sull’origine delle farine di produzione entrate in vigore a febbraio (e che non poco hanno fatto discutere il settore) hanno trovato preparata La Molisana: «Le nostre confezioni erano già in linea con la normativa già a gennaio – sottolinea Ferro –, io trovo giusto che il consumatore sia informato. Il problema vero è che dovrebbe essere così anche per gli altri Paesi: se le regole valgono per i produttori italiani e non per quelli stranieri, non va bene».

COME ESEMPIO, l’amministratore delegato porta un pacchetto di pasta con l’esterno tricolore: «Ecco, vede, questa è pasta fatta in Turchia, ma fuori ha i colori della nostra bandiera. Ultimamente sono diventati concorrenti molto aggressivi. Queste cose non dovrebbero essere permesse, così sì che si difenderebbe il made in Italy…».