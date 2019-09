LE ECCELLENZE DEL MADE IN ITALY

La filiera di Finittica

UN POLO produttivo e logistico di respiro internazionale, dove il prodotto della molluschicoltura della Laguna Veneta viene stoccato, lavorato e confezionato, e un centro di riproduzione con certificazione biologica, dove la scienza è al servizio della natura. Il concetto di continuità della filiera diventa riduttivo quando si studia il caso di Finittica, tra le più importanti realtà produttive italiane nel campo della lavorazione e commercializzazione di molluschi bivalvi vivi, e Naturedulis, lo schiuditoio a vocazione Bio che si è perfezionato, negli anni, in continuità con il lavoro dell’azienda di Goro.

NEL PRIMO caso, parliamo del punto di arrivo di un flusso di vongole veraci, mitili e ostriche che raccoglie il meglio delle attività di raccolta e allevamento locale e dell’intero Adriatico, per depurarlo attraverso la filtrazione con acqua marina pulita e un’attenta desabbiatura e, in seguito a capillari controlli scientifici, immetterlo sui mercati nazionali e internazionali. Tutto questo in un unico stabilimento di mille metri quadrati appena ristrutturato in grado di trattare 20 tonnellate di prodotto per ciclo di lavorazione e con la collaborazione, in fase di certificazione e controllo qualità, tanto di professionisti interni qualificati quanto di tecnici e laboratori esterni e centri accademici. «Il nostro è un progetto ampio – ha dichiarato il direttore commerciale di Finittica e amministratore di Naturedulis, Enrico Bertaglia (a destra nella foto) – che, oltre al lato imprenditoriale, punta a stimolare una vera e propria crescita culturale di allevatori e consumatori, puntando sull’innovazione per tutelare l’ambiente». E qui, in particolare, entra in gioco proprio Naturedulis, l’incubatore delle future generazioni di molluschi da allevare nelle acque venete nato da un’idea dell’attuale socio e responsabile regionale, Francesco Paesanti (a sinistra nella foto). «E’ da vent’anni che siamo pronti, ma siamo riusciti ad aprire lo schiuditoio solo nel 2014, iniziando a imitare, in un ambiente controllato, le condizioni riproduttive degli animali, inducendoli poi, con lo stesso shock termico che vivrebbero in natura, a dare i ‘frutti’ da deporre nelle aree di allevamento ».

OGGI, la quota annuale di questi neonati ammonta a 1.500 tonnellate, pronte per aggiudicarsi un’etichetta europea di produzione biologica che, peraltro, impone elevati standard igienico- sanitari e di tracciabilità a ogni anello della catena. In questo senso, allora, vanno anche le consulenze dedicate agli altri attori del settore che Naturedulis fornisce, tra sopralluoghi specifici, aggiornamento normativo e sessioni di formazione. Perché, come ha ricordato ancora Bertaglia, «la signora Maria ha il diritto di sapere tutto di quello che finisce nel suo piatto, dal giorno in cui è nato a quello della messa in vendita».

