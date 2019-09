LA GUERRA DELL’ENERGIA

Trump e la strategia del petrolio:

l’America è il primo produttore

L’esperto: «Il mercato è al sicuro»

Elena Comelli

MILANO

L’ATTACCO iraniano al cuore del petrolio saudita ha costretto Riad a fermare oltre metà della produzione quotidiana, 5 milioni di barili al giorno, spingendo in alto i prezzi del barile. Ma il panico sui mercati è durato lo spazio d’un mattino e in meno di una settimana le quotazioni sono scese in picchiata. «L’Arabia Saudita è il primo Paese al mondo per riserve di petrolio di buona qualità e l’aspetto più preoccupante è che si sia dimostrata la sua vulnerabilità ad attacchi come mai era successo prima in Medio Oriente e nel Golfo Persico», spiega Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia. «Non è chiarissimo da dove siano partiti questi droni. Non è escluso che ci sia una crepa all’interno del sistema saudita. E questo sarebbe pericoloso, anche perché si tratta del sistema più stabile in Medio Oriente da 80 anni».

DAVANTI a questa vera e propria azione di guerra, però, la reazione dei mercati è stata molto modesta. Come mai? La risposta, secondo gli esperti, è che non siamo più negli anni Settanta. Da un lato, le economie occidentali sono un po’ meno dipendenti dal petrolio, perché hanno diversificato le fonti energetiche, grazie alla crescita delle rinnovabili, e hanno razionalizzato l’uso di energia, grazie a impianti industriali e di produzione dell’elettricità molto più efficienti. Soprattutto, però, è successo che sul mercato sono entrati potentemente gli Stati Uniti grazie al petrolio estratto con la tecnologia del fracking. Nel 2018, gli Usa sono stati il primo produttore di petrolio, con il 16,2% dell’estrazione mondiale, seguiti dall’Arabia Saudita (13%) e Russia (12,1%), secondo le statistiche della Bp. Gli Stati Uniti sono diventati esportatori molto significativi: nel 2012 il loro export di greggio era praticamente a zero, oggi è a 3,4 milioni di barili al giorno e in crescita, superato solo da Arabia Saudita (6,7 milioni), Russia (4,5 milioni) e Iraq (4 milioni). È uno dei casi in cui la tecnologia (il fracking in questo caso) attenua, almeno per ora, gli effetti della geopolitica. E quindi il mercato si sente più sicuro.

«GLI AMERICANI sono tranquilli perché di petrolio in giro per il mondo ce n’è tantissimo, grazie al raddoppio della produzione americana che è arrivata a 12,5 milioni di barili al giorno e l’anno prossimo aumenterà di un altro milione di barili al giorno», commenta Tabarelli. «Di questa tranquillità stanno beneficiando anche l’Italia, l’Europa e la Cina, perché se i prezzi di fronte a questa situazione sono aumentati solo del 10% a 66 dollari e non sono triplicati a 200 dollari com’era successo negli anni ‘70, questo è dovuto all’eccesso di offerta garantito dalla rivoluzione del fracking degli Stati Uniti», precisa Tabarelli. La capacità del petrolio saudita di condizionare le economie sviluppate, quindi, si è molto ridotta. E tutti i tentativi di rialzo del prezzo, indotti dai tagli dell’Opec, tendono a essere di breve durata. Basta scorrere le quotazioni dell’ultimo anno per rendersi conto che il cartello dei prezzi sta perdendo terreno. Alla fine della scorsa estate, il Brent ha avuto un rialzo repentino del 25,9%, per poi lasciare sul terreno il 41,2% tra ottobre e dicembre 2018. Nel 2019, di nuovo, i prezzi sono aumentati in maniera esponenziale – su del 48,2% dal 25 aprile scorso – per poi cedere il 20%. E le oscillazioni sono proseguite fino a poco tempo fa. In questo caso, però, il mercato ha reagito con moderazione. «Contrariamente a quello che si sente dire, perché è molto facile accusare la speculazione, il mercato ha tenuto botta», rileva Tabarelli. «Se l’attacco fosse accaduto negli anni ‘70, la reazione sarebbe stata sicuramente peggiore. Quando non esisteva la finanza con i futures e avevamo contratti di lungo termine, quando l’Opec faceva le sue riunioni in solitaria, avremmo avuto dei prezzi molto più irrequieti».

AI CONSUMATORI italiani, infatti, lo sbalzo dei prezzi della settimana scorsa non cambierà molto. «Certamente 2-3 centesimi al litro per la benzina e il gasolio non cambiano un granché perché siamo sempre a 5-10 centesimi in meno rispetto a un anno fa. Pagherannono qualcosa in più ma, grazie al mercato, è andata bene », rileva Tabarelli. La speranza è che le crepe interne al regime saudita non si allarghino all’improvviso.