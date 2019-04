LA FINANZA PER LA CRESCITA

Anche la grappa spinge il credito

Il modello creato da Banco Bpm:

«Diamo valore a chi produce»

Davide Nitrosi

VERONA

IN ALTO i calici, siamo in Veneto, locomotiva del paese che marcia carburata dal meglio del made in Italy. Dal vino ai prodotti alimentari, dalla meccanica alle nuove start up. E’ un carburante , appunto, che Banco Bpm ha saputo estrarre dalle risorse di questa regione per immetterlo nel motore dell’economia. La chiave si chiama Inventory loan, il pegno di privilegio: il credito bancario viene legato al prodotto dell’azienda depositato in magazzino. L’idea è all’apparenza semplice: molte aziende hanno bisogno di tempo per valorizzare ciò che producono e stoccano. In Emilia si faceva e si fa ancora con il Parmigiano-Reggiano o con il prosciutto di Parma. In Veneto Banco Bpm ha allargato la possibilità. Con la grappa: per la prima volta barrique piene di preziosa acquavite sono state accettate come garanzia su crediti bancari.

L’AZIENDA pilota è la Castagner di Vazzola (Treviso): un finanziamento di due milioni di euro a cinque anni garantito da una quantità di grappa che invecchia in barrique di rovere e che si trasformerà in un milione di bottiglie. A stagionatura avvenuta, il valore equivalente, calcolato e certificato dalla società britannica di revisione Deloitte, sarà intorno agli otto milioni di euro. Anche per Deloitte è stata una novità, tanto che è stato necessario approfondire il mercato e il mondo della produzione di grappe prima di certificarne il valore. La formula ha permesso all’azienda di negoziare uno sconto sul tasso d’interesse. «E’ un finanziamento che potrà anche essere rinnovato fra due o tre anni e attraverso il quale intendo fondamentalmente ampliare il mio magazzino di invecchiamento, oggi composto da 2.500 barrique.

«IL MERCATO internazionale lo si conquista solo con la grappa lungamente invecchiata – ha spiegato il presidente della distilleria Castagner, Roberto Castagner – Noi produciamo Grappa che vendiamo dopo un anno di invecchiamento a circa 10 euro a bottiglia e Grappa con 20 anni di affinamento in barrique che vendiamo a 200 euro la bottiglia. Questo è il prodotto con il quale cerchiamo di soddisfare i consumatori più esigenti che hanno come riferimento i grandi distillati internazionali e per provare un’emozione unica sono disposti a pagare qualsiasi cifra». Per la banca è stata una sfida ma anche una dimostrazione di capacità creativa. E non solo: «Un’operazione come questa – dice Leonardo Rigo, responsabile della Direzione Territoriale Verona e Nord Est – così particolare, testimonia l’attenzione della nostra banca per il settore agricolo che ha dinamiche particolari, dimostra la nostra capacità di essere sia a fianco di chi si sta sviluppando, sia accanto a chi attraversa un momento di mercato di maggior complessità. Lo dimostrano anche i numeri dell’attività a sostegno delle imprese della direzione territoriale dal 2018 ad oggi, che su un totale di erogazioni pari ad 1.4 miliardi di euro, vede l’incidenza del settore agricoltura raggiungere circa il 20% delle operazioni e il 17% dei volumi». Il plafond per l’Inventory loan messo a disposizione da Banco Bpm ammonta a un miliardo di euro, ed è uno dei prodotti che la banca ha messo in campo per le aziende e per quest’area del paese. Enrico Lemmo, responsabile Mercato corporate Nord Est, spiega la filosofia alla base di questo impegno: « C’è la voglia di sperimentare e innovare. Non ci sono prodotti specifici, ma c’è la nostra disponibilità a condividere con l’imprenditore necessità e obiettivi. Come Mercato Corporate Nord Est, con nuove erogazioni complessivenel solo 2018 per quasi 1 miliardo di euro e un aumento dei volumi di circa il 10%, abbiamo analogamente valorizzato magazzini di vino, formaggio, prosciutto e persino di batterie con tecnologia al piombo. Se c’è l’esigenza di finanziare il proprio ciclo del circolante con metodi alternativi rispetto al canonico finanziamento a breve termine, l’imprenditore lungimirante trova in noi un partner disponibile e altrettanto lungimirante, in grado di valorizzarne concretamente l’asset più importante, che spesso è proprio il magazzino».

L’OBIETTIVO è finalizzare queste operazioni per la crescita senza avere limiti, ma costruendo operazioni in base alle necessità. «Partiamo dal bisogno del cliente, anche con operazioni taylor made – aggiunge Costantino Miri, responsabile Segmento Imprese Banco Bpm – per testare un metodo così da poter replicare l’esperienza. Il caso delle grappe Castagner è un esempio. Abbiamo affinato delle competenze, sia noi sia Deloitte, che ora potremo utilizzare per altri clienti».