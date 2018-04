LA CARICA DEGLI ALLIEVI STRANIERI

L’Accademia Barilla fa scuola

Il made in Italy inizia a tavola

«Sveliamo i segreti della pasta»

Andrea Bonzi

PARMA

LA PASTA come elemento fondamentale dell’identità italiana. Il saper cucinare – e anche il saper raccontarlo – come ambasciatore del made in Italy nel mondo. Parte da queste premesse il progetto Accademia Barilla, ideale punto d’incontro tra i più qualificati rappresentanti della gastronomia e amanti della cultura culinaria italiana. A Parma, proprio nel luogo dove, nel 1877, nacque il primo stabilimento Barilla, c’è una struttura all’avanguardia per tenere corsi di cucina, cooking show ed eventi gastronomici. «Ospitiamo protagonisti del settore e appassionati, amanti del cucinare sia italiani sia stranieri – spiega Ilaria Rossi, la responsabile dell’Accademia Barilla – . I primi sono particolarmente attenti a imparare l’importanza della scelta degli ingredienti, della stagionalità e della riduzione dello spreco; nei secondi vince la curiosità di sapere come mai gli italiani passano tre ore a tavola, che cosa si dicono, che cultura c’è dietro un buon piatto».

UN LUOGO che non poteva non nascere sotto l’egida di Barilla, leader della pasta tricolore, con un fatturato di circa 3,5 miliardi di euro e più di 8.400 dipendenti. «La pasta nel made in Italy ha un’importanza fondamentale – ribadisce Roberto Bassi, uno degli chef e docenti dell’Accademia –. Il cibo è l’elemento più catalizzante della socializzazione tra quelli dello stile italiano. Con gli altri professionisti che vengono da noi c’è uno scambio molto fecondo, impariamo reciprocamente nozioni provenienti magari da culture gastronomiche diverse; con tutti gli altri ‘allievi’, magari se manager, spesso la parte più interessante è quella del team building, ovvero il lavorare in gruppo: in fondo la cucina è un luogo in cui ogni operazione è legata a quella successiva, ha tempi e modi di esecuzione ben precisi. Come in un’azienda. Un terzo aspetto è ovviamente il contatto con i semplici appassionati, dalla massaia ai bambini, per capire anche come si trasformano le abitudini alimentari».

OGNI ANNO passano dai locali dell’Accademia circa 6.000 persone, tra professionisti e amatori, quindi considerando che la struttura è aperta dal 2004, il totale è ragguardevole. «Abbiamo un modulo di formazione per executive chef – racconta la Rossi –, ne abbiamo fatto uno anche con Costa Crociere, per esempio: lì il punto qualificante non è solo la preparazione delle ricette, ma diventare storyteller del piatto, così che i camerieri poi sappiano spiegarlo in modo appropriato al cliente». Il cibo, del resto, è cultura: in Accademia c’è una biblioteca pubblica con oltre 14mila volumi dedicati al mangiare, studenti e cittadini possono venire per approfondire questo aspetto della gastronomia. POSTO che è impossibile riassumere la cultura gastronomica italiana in un piatto, si può almeno elevarne uno a portabandiera del gusto made in Italy? «Lo spaghetto al pomodoro, al pari di altri piatti apparentemente semplici, come il ‘cacio e pepe’, rappresenta bene l’essenza del mangiare italiano – risponde lo chef Bassi –. Pochi ingredienti, ma tecniche particolari e mai banali per realizzarli, con un risultato finale che deve esaltare anche il gusto della pasta, non coprirlo come invece succede di sentire in altri Paesi». A proposito di appassionati esteri, ci sono allievi stranieri più portati di altri alla cucina? «Gli orientali sono in genere bravissimi esecutori – considera Bassi – e ultimamente osano di più nel reinventare i nostri piatti. Magari i francesi sono un po’ più ostici, perché sentono di sapere già fare. Ma si tratta spesso di luoghi comuni, le eccezioni non mancano».