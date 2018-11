La battaglia dei vongolai

contro i divieti di Bruxelles

«Regole troppo restrittive»

Tiziana Petrelli

PESARO

«CI HANNO sottratto un’area di pesca importantissima: ora la battaglia con Bruxelles è per le 0,3 miglia marine». Per Fabio Marcaccini, uomo di mare dal 1971 e da 7 anni presidente del Consorzio Gestione Molluschi (Cogemo) Pesaro e Urbino, la soluzione al problema del sovraffollamento delle vongolare nella Regione Marche passa per il ripristino della pesca a tre metri di profondità. In questa regione in 150 chilometri di costa pescano 221 imbarcazioni, ovvero un terzo dell’intera flotta nazionale. «Dopo averla spuntata sulla questione della misura, finalmente abbassata a 22 millimetri, adesso abbiamo il problema che l’Unione Europea ci vieta la pesca proprio là dove ci sono più vongole: a 200 metri dalla costa, ad una profondità di 3 metri. Capisco il divieto di pescare lì d’estate, con le esigenze del turismo, ma da ottobre a febbraio che problema c’è?».

Voi che cosa chiedete?

«Ci è stata sottratta una distanza di 400 metri che, ironia della sorte, sono i più fruttuosi. Noi vogliamo ripristinare i 3 metri di profondità, ovunque si trovino. Naturalmente ci saranno dei perimetri… speriamo che i biologi di Bruxelles percepiscano il problema. Perché anche sulla taglia dicevano che abbassandola sarebbero sparite le vongole in Adriatico, invece possiamo dimostrare che sono molte di più».

Ma il problema vero dei vongolai marchigiani non è il sovraffollamento in mare?

«Nel compartimento di Pesaro siamo messi peggio di tutti: con 65 barche in 43 chilometri è il più affollato. Ancona ne ha 74 in 70 km, il sub compartimento formato nel 1994 ha 25 barche in 16 km, poi c’è San Benedetto con 57 barche in 46 km di mare. Perché purtroppo, negli anni 90, qualcuno si è inventato un Consorzio sperimentale e così nelle Marche sono scaturite un’ottantina di licenze nuove che ci stiamo portando dietro… con tutti i danni che ne derivano».

Faccia un esempio…

«I pescatori di vongole del Veneto, che hanno più o meno hanno lo stesso territorio, sono 110, nell’Emilia Romagna 54 e in Abruzzo un centinaio poco più. Capisce che da noi non è facile perché abbiamo a disposizione 600 metri lineari a barca e non è che nelle Marche ci sono più vongole che da altre parti. Il mare è da tutte le parti uguale…».

Come è cambiato il lavoro nei suoi 40 anni di attività?

«Ora peschiamo in media tre giorni a settimana, con un massimo di 40 sacchetti al dì, quattro quintali, 12 a settimana, 480 sacchi al mese: quelli che si pescavano in un giorno 40 anni fa».

Perché?

«Principalmente perché il mercato italiano non sta andando troppo bene. Noi ormai usciamo in mare solo quando abbiamo la certezza che il prodotto è già venduto. Ma oggi i commercianti non ritirano più, le vongole non si vendono e bisogna trovare nuovi mercati. In più ora abbiamo regole troppo restrittive. Quando l’Unione Europea ci ha abbassato la misura a 22 millimetri ci ha posto il limite dei 4 giorni di uscita a settimana con 4 quintali al giorno».

Come si può risolvere il problema?

«Con una buona gestione della pesca e la reclamizzazione del prodotto. Dal canto nostro noi facciamo tutto il possibile perché le vongole crescano e prolifichino: facciamo riposare le zone, spostiamo le vongole quando notiamo che in una zona sono in esubero e le portiamo là dove il seme non ha attecchito. In più, proprio l’altro giorno, sebbene l’obbligo del fermo pesca sia di due mesi l’anno nell’intervallo aprile-ottobre, abbiamo firmato un fermo volontario fino al 4 dicembre sperando che in un mese e mezzo le vongole crescano di un millimetro».

Comparto ittico Italia sul podio per numero di aziende certificate RIMINI NEL MEDITERRANEO si diffondono sempre più le certificazioni di sostenibilità e responsabilità nel comparto ittico, e l’Italia è al secondo posto, dopo il Marocco, per numero di aziende certificate. Lo ha reso noto Paolo Bray (nella foto), fondatore e direttore di Friend of the Sea, ong internazionale per la tutela degli ecosistemi marini, intervenendo a un convegno a Ecomondo-Key Energy, la fiera della green economy a Rimini. «Sono oltre 70 le organizzazioni di pesca nel Mediterraneo con prodotti certificati Friend of the Sea, ed il trend è in continua crescita -, ha spiegato Bray -. Fra i paesi più virtuosi, se al primo posto c’è il Marocco (39%), il secondo gradino del podio spetta all’Italia (28%), seguita da Spagna (19%), Portogallo (10%) e Francia (4%). Nell’insieme questi Paesi pescano e commercializzano quasi 300 specie di pesce selvatico catturato nell’area del Mediterraneo». MA ANCHE il settore dell’acquacoltura è in movimento verso iniziative di sostenibilità, ha aggiunto Bray: sono già 90 le organizzazioni certificate Friend of the Sea nei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Quelli con il maggior numero di allevamenti a mare e a terra sono Italia, Spagna, Grecia, Turchia e Francia. Questi allevano e commercializzano in tutta Europa una grande varietà di specie, tra cui orate, branzini, trote e salmerino alpino. La ong creata da Bray – direttore europeo dell’Earth Island Institute per il progetto Dolphin-Safe – ha promosso il movimento per la sostenibilità dei prodotti ittici ed è oggi uno dei principali schemi internazionali per la certificazione di prodotti derivanti sia da attività di pesca che da acquacoltura, applicando i criteri stabiliti dalla FAO nelle Linee Guida per i prodotti ittici.

Vongole, il Consorzio punta

a gestire la prima fascia costiera

«Solo così crescerà il business»

Corrado Piccinetti*

FANO (Pesaro e Urbino)

I CONSORZI Gestione Molluschi, che gestiscono la pesca, desiderano gestire anche la fascia costiera, larga circa 500 metri, ove sono abbondanti le vongole, e «gestire» non significa solo pescare le vongole, ma fare i diversi interventi per incrementare la risorsa. I principali tipi di intervento mirano ad ottenere un’elevata densità di vongole adulte in alcune aree per facilitare la fecondazione nel periodo riproduttivo, e ciò può essere fatto nella zona costiera; preparare delle aree per facilitare l’insediamento delle vongole al momento della discesa al fondo, riducendo la presenza di organismi predatori e competitori; raccogliere le vongole nelle zone ove sono abbondanti (oltre 500 vongole/mq) e distribuirle in aree con scarsa presenza di vongole in modo da migliorare l’accrescimento e la sopravvivenza; separare per gruppi di taglia le vongole sottomisura e seminare vongole di taglia quasi commerciale in aree predeterminate ove pescare a rotazione, quando le vongole hanno raggiunto la taglia desiderata. I diversi interventi di gestione richiedono la disponibilità di spazi ove fare le diverse fasi, e, a questi fini almeno in via sperimentale, è importante l’utilizzo della fascia costiera di 0.3 miglia, attualmente preclusa alle attività di pesca o di gestione. Una corretta gestione deve considerare, oltre agli aspetti biologici, anche quelli economici che sono collegati alle quantità commerciabili. Attualmente il mercato di vongole assorbe solamente un quantitativo modesto, di circa 20.000 tonnellate all’anno, parte vendute in Italia e parte all’estero. Il prezzo è in funzione della taglia e le vongole più grandi hanno un valore maggiore.

SAREBBE quindi importante per i pescatori catturare le vongole di taglia più elevata; purtroppo le vongole sono soggette a diverse cause di morte e diminuiscono di numero con il passare del tempo. Una buona gestione dovrebbe considerare una pesca sia di vongole già riprodotte di taglia modesta, sia di vongole di taglia superiore a 27-28 mm per ottenere prezzi più remunerativi. Ciò corrisponde anche all’esigenza dei consumatori che possono utilizzare le vongole di grosse dimensioni preparate nei vari modi tradizionali (ad es. vongole alla pescatora), mentre le vongole di piccole dimensioni dovrebbero essere vendute già sgusciate e si prestano meglio per essere utilizzate nei sughi e condimenti.

LE VONGOLE piccole hanno una resa maggiore in polpa rispetto alle vongole grandi e sono ideali per «spaghetti e risotti alle vongole». La disponibilità di vongole sgusciate permette la preparazione rapida di gustosi crostini, ove sul pane leggermente bruscato vengono distribuite piccole vongole sgusciate con un poco di olio di oliva e pepe. *Responsabile scientifico settore pesca – già professore associato e responsabile del laboratorio – Dip. BiGeA Università di Bologna