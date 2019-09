ITTICA E PESCA

Coldiretti lancia l’allarme

«Il fermo biologico è sbagliato

Italia dipendente dall’import»

Monica Pieraccini

ROMA

IL FERMO biologico? E’ sbagliato. Lo dice Coldiretti Impresa Pesca, che lancia l’allarme nel pieno del provvedimento che blocca le attività della flotta italiana. Il fermo è infatti scattato lungo l’Adriatico dal 29 luglio allo scorso 6 settembre nel tratto di costa tra Trieste ad Ancona, per la Puglia, da Bari a Manfredonia, dal 29 luglio al 27 agosto, e si è appena concluso nel tratto da San Benedetto e Termoli. Per quanto riguarda il Tirreno, lo stop al pesce fresco nel tratto tra Brindisi a Roma si concluderà il 9 ottobre, mentre sulla costa da Civitavecchia a Imperia durerà fino al 15 ottobre. Nonostante le novità di quest’anno, come la riduzione del periodo fisso di blocco delle attività, l’apertura alla tutela differenziata di alcune specie e la possibilità per le imprese di scegliere i restanti giorni di fermo, il giudizio di Coldiretti Impresapesca sull’assetto del fermo pesca 2019 è negativo.

«LA MISURA – spiega Coldiretti – continua a non rispondere alle esigenze della sostenibilità delle principali specie target della pesca nazionale, tanto che lo stato delle risorse nei 33 anni di fermo pesca è progressivamente peggiorato, come anche parallelamente lo stato economico delle imprese e dei redditi». In questi anni, infatti, hanno chiuso un terzo delle imprese, per una perdita complessiva di 18mila posti di lavoro. Per questo gli operatori del settore chiedono per il 2020 l’introduzione di un nuovo sistema che tenga realmente conto delle esigenze di riproduzione delle specie e quelle economiche delle marinerie.

ANCHE perché l’Italia importa più di due pesci su tre nei territori interessati dal fermo biologico e questo, sottolinea Impresapesca Coldiretti, aumenta anche il rischio per i consumatori di «ritrovarsi nel piatto per grigliate e fritture, soprattutto al ristorante, un prodotto straniero o congelato, a meno che non si tratti di quello fresco ‘Made in Italy’ proveniente dalle altre zone dove non è in atto il fermo pesca, dagli allevamenti nazionali o dalla seppur limitata produzione locale dovuta alle barche delle piccola pesca che possono ugualmente operare».

«PER RIDURRE la dipendenza dall’estero – afferma il responsabile toscano di Coldiretti Impresa Pesca, Danilo Di Loreto – è necessario rivoluzionare completamente l’attuale impostazione del fermo biologico, che quest’anno sulle nostre coste è scattato nel pieno della stagione e che negli ultimi trent’anni non ha avuto alcun effetto rilevante ai fini della ripopolazione alieutica mentre al contrario ha favorito la crescita esponenziale dell’importazione estera portandola dal 20 all’80%».

LA CRISI in cui si è dibattuto il comparto ittico, in generale, può forse dirsi superata, ma è presto per parlare di rilancio. Negli ultimi dieci anni il numero di imbarcazioni è sceso del 30% a livello nazionale, con picchi fino al 50%, come ad esempio in Toscana. Qualche dato leggermente positivo, però, si registra. Secondo i dati Istat la produzione, pari a 1.738 milioni di euro correnti, è cresciuta dello 0,5% nel 2018. In aumento anche i prezzi, del 2,1%, mentre il valore aggiunto è rimasto stabile, con 952 milioni di euro su un totale di 33 milioni tra agricoltura, silvicoltura e pesca. Le imbarcazioni sono circa 12mila in Italia, che operano su 9.136 chilometri di costa, per un totale di 70mila occupati e un fatturato che oscilla dai 55 ai 60 milioni di euro. I consumi di pesce degli italiani sono in aumento, con una media annua (il dato è del 2017) di oltre 28 chili di prodotti ittici a testa, superiore al resto dell’Europa.