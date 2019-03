INNOVAZIONE E PREVIDENZA

Maternità, congedo parentale

studio e idee imprenditoriali

Il welfare in salsa svedese

acceleratore dell’economia

Elena Comelli

STOCCOLMA

QUAL È il Paese che nel giro di un secolo scarso ha costruito la propria fortuna, passando dal più povero d’Europa al più ricco e sviluppato? Non è difficile scoprirlo: è la Svezia, che come tutti gli anni anche nel 2018 è stata nominata campionessa europea dell’innovazione dall’European Innovation Scoreboard, con un ampio distacco dalla seconda classificata, la Danimarca. Paese dalla modesta demografia e dal limitato mercato interno, l’economia svedese dipende fortemente dall’export e deve quindi per forza mantenersi competitiva con il resto del mondo, per mantenere il suo costoso modello di welfare. L’alto livello di tassazione necessita un impiego della forza lavoro in attività altamente remunerative e quindi innovative.

LA FORMULA ormai rodata per far girare questa macchina costosa si basa molto sull’imprenditorialità diffusa, che ha fatto della Svezia il paradiso delle startup. «Nelle grandi aziende svedesi, da Ikea a Volvo, da Abb a Ericsson, ci sono sempre degli incubatori e degli acceleratori interni per portare sul mercato le idee imprenditoriali dei dipendenti. Non solo i dirigenti sono caldamente invitati a farsi venire delle idee, ma anche l’ultimo degli impiegati può sottoporre le sue proposte e tentare di realizzarle», spiega Nicklas Pavoncelli, community manager a TechBBQ, il più grande evento scandinavo dedicato alle startup tecnologiche, che quest’anno si svolgerà a Copenhagen.

NICKLAS, di madre svedese e padre italiano, ha vissuto gran parte della sua vita in Svezia ed è convinto che il segreto del suo grande dinamismo stia tutto nell’equilibrio fra vita e lavoro praticato lassù, molto diverso rispetto all’Italia. «Gli svedesi non vivono per lavorare e si prendono spesso dei periodi di pausa per inseguire le proprie vocazioni personali, fondare una nuova impresa, riprendere a studiare o reinventarsi in un settore diverso – rileva – Qui non c’è l’angoscia del lavoro come in Italia, anche perché la disoccupazione è bassa e il sistema di welfare molto sviluppato». Proprio dal sistema di welfare, che molto riceve dai cittadini, sono partite vent’anni fa le premesse per rimettere in circolo tutta questa ricchezza e trasformare la Svezia nella Silicon Valley europea, dove sono nati unicorni come Skype, Spotify o Klarna, la più grande piattaforma di e-payment europea. Al di là delle occasioni offerte all’interno delle multinazionali, infatti, una legge svedese del ‘97 garantisce il diritto a tutti i lavoratori dipendenti di prendersi un sabbatico di sei mesi (‘tjänstledighet’) per fondare la propria impresa. Una delle condizioni è che la startup non faccia concorrenza all’attuale datore di lavoro. Si può usufruire di questa opportunità una sola volta per ogni datore di lavoro e si deve aver lavorato lì per almeno sei mesi prima di andare in congedo.

UN ALTRO metodo molto popolare per andare in sabbatico è il congedo parentale. In Svezia, questo periodo (‘föräldraledighet’) è probabilmente uno dei più generosi al mondo, non a caso il tasso di fecondità svedese è fra i più alti d’Europa, con 1,87 bambini per donna (contro 1,35 in Italia e 1,58 di media nella Ue). I genitori hanno diritto a un totale di 480 giorni retribuiti per bambino e sono incoraggiati a suddividere il congedo tra madre e padre. Per i primi 390 giorni ricevono l’80% dello stipendio (erogato dallo Stato), a patto di aver lavorato legalmente in Svezia per almeno 240 giorni. Anche in Danimarca si fa largo uso di questo istituto, con 364 giorni complessivi di congedo pagato. I lavoratori svedesi hanno anche diritto a un congedo scolastico, che garantisce a chiunque sia stato impiegato in una determinata azienda per almeno sei mesi il diritto di prendere un congedo per motivi di studio, solitamente non retribuito. I dipendenti stranieri invece hanno diritto a un congedo pagato per seguire corsi di svedese.

FRA LE POLITICHE innovative che hanno avuto più successo ci sono anche gli aiuti finanziari alle startup. «L’incoraggiamento alla sperimentazione viene da organizzazioni come Business Sweden o Almi, che hanno lanciato programmi per spingere professionisti, studenti e chiunque ne abbia il desiderio a lanciarsi negli affari – spiega Nicklas – Almi è un’organizzazione che lavora sul lungo periodo, valutando i progetti in base alla loro scalabilità e supportando le startup ritenute meritevoli con prestiti, venture capital e know-how per farle partire con il piede giusto. Business Sweden, invece, supporta l’internazionalizzazione e gioca un ruolo cruciale nella crescita di entità fragili come le startup». E se qualcosa dovesse andare male, possono stare tranquille: mamma Svezia non le abbandonerà mai.