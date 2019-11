Aerei e alberghi di proprietà per costruire viaggi su misura. È la sfida al mondo delle low cost

«Fidelizziamo i nostri clienti anticipando le loro richieste»

Il futuro è nella strategia della personalizzazione

In catalogo anche formule per giovani squattrinati

MILANO

Il viaggio su misura. Come se fosse un abito, ritagliato secondo le esigenze del cliente. La vacanza personalizzata: è questa la grande sfida di Alpitour e degli altri tour operator per rispondere all’offensiva degli operatori low cost che hanno invaso il settore.

Offrire al cliente quello che gli altri non riescono a offrire? È questa la strada per battere la concorrenza?

«Sì – risponde Gabriele Burgio, numero uno di Alpitour –, in tutti i settori i più grossi investimenti in tecnologia vengono fatti proprio per capire cosa vuole il cliente in modo da anticiparlo nelle sue richieste. Per esempio, se noi sappiamo che un certo cliente ha due bambini, che ama i posti di mare con una bella spiaggia, gli proporremo soluzioni che siano in linea con quello che è stato il suo modello di acquisto di un pacchetto vacanza le volte precedenti. In questo modo si crea una fedeltà al brand molto importante perché è talmente caro conquistare un cliente che è molto meno caro mantenerlo se si opera in modo intelligente per tenerselo stretto».

Voi siete il tour operator delle famiglie, ma agli studenti, ai giovani single e un po’ squattrinati ci pensate?

«Certamente. Per loro grazie ai nostri ragazzi di UTravel, la start up interna al gruppo, offriamo ai nostri clienti con meno di 30 anni la possibilità di stabilire un certo budget per la loro vacanza e in base a quello noi, appena cinque giorni prima della partenza, gli comunichiamo la destinazione. Una formula di viaggio all inclusive a sorpresa che ha avuto molto successo, è piaciuta tantissimo. È un segmento di mercato ancora piccolo ma molto promettente ».

I viaggi che comportano un volo vengono fatti con la vostra flotta aerea, la Neos. Quanto è importante per voi?

«Moltissimo. Il 25 per cento del nostro fatturato viene da qui, tenendo conto anche dei clienti esterni. Abbiamo 13 Boeing 737 e 787 che portano i clienti in vacanza con voli diretti che atterrano a poche decine di minuti dal villaggio. Questo è molto apprezzato».

Quali sono le mete che stanno avendo più successo?

«C’è molto interesse per l’Oman. Un’altra destinazione che sta crescendo molto è il Myanmar, l’ex Birmania. Poi continua ad andar bene il Vietnam, abbiamo un nuovo albergo a Zanzibar e un nuovo resort alle Maldive».

Anche la vostra divisione alberghiera è una voce importante del fatturato?

«Sì, la proprietà o la gestione di hotel e resort per noi è fondamentale. Possiamo crescere avendo nostri aerei e nostri alberghi. Ogni giorno di più stiamo interpretando il ruolo di tour operator cercando di avere prodotti di proprietà. È così che la nostra offerta può diventare ancora più forte».

Giuliano Molossi