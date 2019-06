IL PALLONE LO PORTO IO

La pirateria è il nemico numero uno

«Aiuta le organizzazioni criminali

Tutti insieme per educare il pubblico»

MILANO

IL PRIMO nemico di una piattaforma streaming come Dazn è la pirateria. Più di quattro milioni e mezzo di persone in Italia guardano gratuitamente e illegalmente gli eventi sportivi in diretta. E non sono pochi quelli che si vantano di farlo. Gli sport live più seguiti attraverso modalità non ufficiali sono il calcio (3 pirati su 4), la Formula Uno e la Moto Gp.

La pirateria segue l’evoluzione tecnologica. E’ sempre più difficile combatterla?

«Sì, dobbiamo fare ancora tanto per sensibilizzare la gente. Tra l’altro non tutti guardano le partite e gli altri avvenimenti sportivi gratuitamente, ma molti pagano le organizzazioni criminali. Preferiscono pagare loro che pagare poco noi. Senza pensare in quali attività saranno impiegati i loro soldi e soprattutto senza preoccuparsi di farsi clonare i dati sensibili, la carta di credito, le password. E’ molto importante fare opera di sensibilizzazione. Non c’è consapevolezza. Quello che noi vediamo è che la gente non si rende conto di quello che fa perché ignora che si tratti di organizzazioni criminali».

Cosa fa Dazn per limitare questo fenomeno?

«Facciamo di tutto per renderlo visibile, per far capire alla gente i rischi che corre. Deve essere un lavoro collettivo di educazione. E’ uno dei nostri progetti più importanti, ma non possiamo restare soli».

Non si può nascondere che gli inizi di Dazn siano stati un po’ tribolati. Oggi i problemi del debutto possono dirsi risolti?

«L’inizio è stato difficile per i tempi strettissimi a nostra disposizione prima dell’inizio del campionato. Abbiamo lavorato molto per lo sviluppo dell’applicazione, per migliorare il servizio, rilasciando almeno due aggiornamenti al mese per ognuno dei dispositivi compatibili con Dazn. Siamo riusciti a ridurre di oltre la metà il tempo medio di rebuffering. Abbiamo un dialogo costante con i nostri fornitori tecnologici e con gli internet provider, a vantaggio non solo di Dazn, ma di tutti i servizi che richiedono una connessione dati. Ci sono stati miglioramenti evidenti e altri arriveranno. Oggi sui social il 75 per cento dei nostri utenti ci premia con un giudizio positivo. Siamo stati messi duramente alla prova, ma possiamo dire di averla superata brillantemente».

Giuliano Molossi