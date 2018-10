IL MONDO DEL PET FOOD

Animali da compagnia, che affare

«Alla Coop anche per consultare

esperti in educazione e soccorso»

Marco Madonia

MILANO

IL 57% condivide la casa con un animale da compagnia. La classifica dei coinquilini vede al primo posto i cani, poi gatti, pesci, uccelli, roditori e serpenti. Il 49% si occupa tutti i giorni degli animali di compagnia. Le punte più alte si trovano nel Centro Italia, tra le donne (57%) e tra chi ha più di 46 anni, il 53%. Ecco i risultati di un’indagine commissionata nei mesi scorsi da Coop. E le risposte dei 7mila intervistati raccontano che l’economia degli animali da compagnia è un affare serio. E negli anni, nonostante la crisi, ha continuato a crescere.

IL COLOSSO cooperativo della grande distribuzione ha creato una linea di prodotti (Amici Speciali) specificatamente dedicati al pet: oggi è composta da circa 90 prodotti e sviluppa un fatturato annuo di circa 50 milioni di euro. Nella creazione della linea di cibi, l’azienda si è avvalsa della collaborazione del dipartimento di Scienze veterinarie dell’Università di Milano. L’altro asset sviluppato da Coop sono i nuovi store «Amici di casa». Un’avventura iniziata nel luglio del 2017, con l’inaugurazione del primo punto vendita a Ravenna. Dopo circa 15 mesi il gruppo è arrivato a 10 negozi (tutti della cooperativa Alleanza 3.0) sparsi tra Veneto ed Emilia-Romagna e dedicati esclusivamente agli animali. Superfici ampie, tra i 300 e i 500 metri quadrati, in cui si possono trovare oltre 4.500 articoli: dai cibi per cani e gatti, agli alimenti specifici per le diete, per l’igiene e ovviamente anche il non food.

NEI NEGOZI (gli addetti che ci lavorano sono formati dall’Associazione nazionale veterinari italiani) sono a disposizione servizi di tolettatura, raccolte solidali permanenti di alimenti e prodotti per animali, ma anche incontri gratuiti su come effettuare un primo soccorso ad un animale che si trova in difficoltà, o su come allevare il proprio cucciolo. «Siamo entrati nel mondo della vendita di alimenti dedicati agli animali domestici per intercettare una nuova sensibilità che sentivamo essere ormai radicata tra i nostri soci e consumatori – spiega Roberto Nanni, responsabile strategie del prodotto a marchio Coop –. Nel 2016 abbiamo scelto di trasformare la nostra offerta già qualificata e ampia di cibi per pet nella linea Amici speciali. L’evoluzione successiva è stata poi intuire le nuove necessità dei nostri soci e in Coop Alleanza 3.0 sono nati i negozi di nuova concezione Amici di casa. Luoghi di incontro e informazione, oltre che di vendita, per tutti gli amanti del pet in cui ad esempio è possibile consultare esperti in educazione o soccorso degli animali».

RITORNANDO alla ricerca, risultati dicono che quasi 6 italiani su 10 hanno animali da compagnia in casa, soprattutto cani (62%) e subito dietro i gatti (56%), pochissimi i serpenti, sintomo forse che la moda di inizi anni 2000 sta finendo. Un italiano su due se ne prende cura tutti i giorni. Il 15% li teme, un po’ meno della paura del vuoto, dell’altezza e degli spazi chiusi. Il 17% di chi ha un’allergia è vulnerabile proprio al pelo degli animali. Resta il fatto che se meno di un italiano su due non possiede animali da compagnia, appena uno su tre non si è preso cura nell’ultimo anno neanche una volta di un animale domestico. Che sia quello di parenti, amici etc, poco importa. Quasi tutti hannno a che fare con cani e gatti. Ecco perché l’economia degli animali è un affare.