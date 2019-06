Andrea Ropa

BOLOGNA

SOSTENIBILITÀ e investimento responsabile. Sono il carburante che ha riacceso il motore del mercato degli immobili industriali e commerciali, dopo anni di crisi legata alla congiuntura economica che ha assottigliato i bilanci delle aziende. «La riqualificazione di aree dismesse, puntando su tutela dell’ambiente, sicurezza antisismica, efficienza energetica e qualità del posto di lavoro, sta dando risultati positivi» conferma Stefano Fantini, esperto del settore e responsabile della divisione immobili industriali, logistici e aree edificabili dell’agenzia ‘I Fantini Srl’ di Calderara di Reno, nell’area metropolitana bolognese.

Che si tratti di ampliare i capannoni o affittare nuovi uffici e negozi, le aziende sono tornate a investire risorse sugli spazi di lavoro?

«Indubbiamente negli ultimi due anni c’è stato un buon movimento nell’ambito immobiliare industriale, soprattutto nelle superfici medio- grandi (dai 1.500 ai 7.000 metri quadrati), dove compravendite e locazioni sono in aumento anche grazie alla progressiva discesa dei prezzi. Molti investitori sono alla ricerca dell’occasione, quindi il mercato tira, pur non in maniera continua e regolare: ci sono infatti periodi di 2-3 mesi in cui vengono locati e venduti diversi immobili, ed è richiesta la consegna immediata, alternati a periodi di relativa calma».

La maggior parte delle richieste riguarda gli affitti o gli acquisti?

«Oggi vanno di più le locazioni, spinte dall’esigenza di flessibilità necessaria alle aziende per espandere o ridurre gli spazi di lavoro in funzione dell’andamento dell’attività. Occorre però sottolineare che il mercato degli affitti richiede immobili in buone condizioni di manutenzione e con gli impianti base efficienti».

Quali sono i settori più dinamici?

«Dipende dall’area considerata e dalle caratteristiche del sistema economico, per esempio la presenza di distretti produttivi con vocazioni specifiche. In generale oggi sono molto vivaci i settori della logistica, della meccanica di precisione, del food, della moda e della grande distribuzione».

Quali sono i tempi di vendita e locazione degli spazi vuoti?

«I tempi di vendita vanno dai 4-6 mesi ai 20-24 mesi e dipendono dalle dimensioni, dallo stato di manutenzione e dal prezzo dell’immobile. Per la locazione si va dai 2-4 mesi ai 12 mesi. In tutti i casi l’attenzione, soprattutto da parte delle multinazionali, si sta spostando sempre più su immobili di recente costruzione ed efficienti dal punto di vista sismico ed energetico».

A proposito di grandi gruppi o multinazionali, quali tipologie di immobile preferiscono?

«Negli ultimi due anni i più gettonati sono stati gli immobili produttivi con metrature tra i 2.000 e gli 8.000 mq e logistici tra i 3.000 e i 40.000 mq».

Per quanto riguarda negozi e uffici?

«I più richiesti sono gli spazi commerciali per la vendita al dettaglio tra i 200 e i 600 mq. Meno richieste per gli uffici, ad eccezione di alcuni grandi centri, Milano in primis, dove il mercato continua a tirare ».

Il proprietario dell’immobile è spesso un soggetto che investe per mettere a reddito. Quali sono i rendimenti che questo tipo di attività può assicurare?

«Per immobili produttivi e uffici oggi le rendite lorde medie vanno dal 5 al 6% annuo. Gli immobili commerciali al dettaglio vanno dal 6 al 6,5%, mentre per quelli dedicati alla logistica si va dal 7 all’8%. Se parliamo di rendimenti netti, bisogna considerare che chi decide di investire in immobili generalmente è cosciente dei costi di manutenzione che variano in base all’età dell’immobile. Il ciclo di vita medio di un capannone, per esempio, è di circa 25-30 anni, oltre è necessario analizzare fattori come costi di mantenimento, redditività e appeal sul mercato».

IL DENARO NON DORME MAI

L’OSSESSIONE DELLA TASSA PIATTA

BISOGNA tornare a occuparsi di flat tax. La tassa piatta (stessa aliquota per tutti) è diventata un’ossessione della politica italiana. Ma c’è molta confusione. Intanto va detto subito che la flat tax è proibita dalla Costituzione vigente, che impone la progressività delle imposte. E si tratta di un vincolo così chiaro (e ragionevole) che non è possibile sfuggire. La stessa regola (progressività) vale in tutti i paesi moderni. Allora come si sfugge? Il trucco sta nel lavorare sulle esenzioni e sulle agevolazioni, che sono invece libere, a piacimento dei governanti. In sostanza, si può avere una flat tax, che diventa di fatto progressiva grazie a una diversa organizzazione delle agevolazioni. Guadagni tanto? Paghi il 25 per cento di flat tax, ma ti tolgo le agevolazioni che avevi prima, e così vai al 40 per cento. Cambia poco. E questo si sta provando a fare. Solo che le agevolazioni sono una vera e propria giungla e gli esperti ministeriali ci stanno perdendo la testa. Nicola Rossi, dell’Istituto Bruno Leoni, che per primo si è cimentato con il problema, ha calcolato che servissero almeno cinque anni per sistemare la questione delle agevolazioni e quindi per varare una flat tax compatibile con la Costituzione. Ma gli attuali governanti hanno fretta e vogliono concludere tutto nel giro di pochi giorni, qualche settimana al massimo. Se si andrà così di fretta, il risultato potrà essere solo un pasticcio che darà vita a migliaia di ricorsi.

SUI SOLDI (soprattutto quelli delle imposte) gli italiani non scherzano. Non solo. Visto che si vuole introdurre un cambiamento così profondo, questa sarebbe la buona occasione per rivedere e riorganizzare tutto il sistema delle imposte. Sistema che si è formato nel tempo, a opera di vari ministri di diverse tendenze, e che quindi è abbastanza confuso e probabilmente sbagliato. Se la guerra è un affare troppo importante per lasciarla solo nelle mani dei generali, il fisco è materia altrettanto delicata e da non lasciare solo nelle mani dei politici. Serve il contributo degli esperti e delle varie categorie interessate. Ma c’è fretta, i politici hanno sempre fretta. E quindi è giusto coltivare qualche timore. Il prossimo ministro rifarà tutto e i commercialisti ringraziano sin da ora: più confusione c’è, più alte saranno le loro parcelle.