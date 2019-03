IL MASTER IN GASTRONOMIA

Chef, pasticcieri, gelatai e pizzaioli

‘In Cibum’ forma nel Mezzogiorno

gli ambasciatori del gusto italiano

Nino Femiani

PONTECAGNANO FAIANO (Salerno)

LA MISSION è audace: formare nel cuore del Sud Italia i nuovi ambasciatori del gusto italiano. E’ il compito di ‘In Cibum’, la nuova Scuola di Alta Formazione Gastronomica del Mezzogiorno, un apostolato scientifico di cui si fanno garanti Enzo Vizzari, direttore scientifico, Cristian Torsiello, coordinatore didattico, e Giuseppe Melara, presidente e amministratore delegato di FMTS Group, l’agenzia di lavoro che ha sede centrale in Campania e diverse filiali in Puglia, Calabria, Basilicata, Lazio Insieme hanno ideato l’ambizioso progetto di far ‘fidanzare’, nei quattromila metri quadrati del nuovissimo centro di Pontecagnano Faiano (Salerno), i giovani talenti del mondo della gastronomia (chef, pasticcieri e pizzaioli) con quel mondo del lavoro che, oggi, ricerca competenze di alto livello ma non ne trova.

ESPERIENZE e opportunità di lavoro, un connubio che nasce dalla possibilità di offrire a 200 studenti (ma anche ad altri 7-800 che si bussano per stage e masterclass) non solo il meglio della preparazione garantita da maestri del calibro di Massimo Bottura, Nino Di Costanzo, Gennaro Esposito o Valeria Piccini, per fare alcuni nomi, ma anche un canale qualificato di accesso al mercato grazie a sinergie costruite nel tempo con operatori e imprenditori del mondo dell’enogastronomia da FMTS, uno dei gruppi leader nella formazione e ricerca di personale (quasi 15 mila le aziende-clienti e oltre 300 mila le ore di formazione erogate nel 2018). «Abbiamo visto – spiega il presidente di FMTS Group, Giuseppe Melara – che le professioni che hanno registrato la crescita più elevata, dal 2017 ad oggi, sono quelle degli addetti alla ristorazione. L’aumento dell’offerta di lavoro non ha avuto però un riscontro positivo, ammontano infatti a ben 200 mila gli annunci di lavoro andati a vuoto nel biennio 2016-2017. Per questo motivo è nata In Cibum, una scuola unica nel Sud Italia per grandezza, attrezzature e finalità».

UN PROGETTO finanziato con 8 milioni di euro di soldi privati, con l’obiettivo di arrivare al pareggio gestionale nel giro di un triennio. «A chi esce dalla nostra scuola – spiega Melara – ci impegniamo a trovare un lavoro entro un anno. Altrimenti rimborsiamo il 50% dell’iscrizione». Chi, invece, volesse mettersi in proprio, verrà coinvolto in un incubatore da parte dell’area LAB, Laboratorio d’impresa: avrà 12 settimane di tempo per formalizzare un’idea imprenditoriale, capace di stare sul mercato.

IN CIBUM offre cinque differenti percorsi didattici che compongono l’intera gamma formativa. Da quello di chef ‘generalista’, che permette l’inserimento nel mondo lavorativo come ‘commis de cousine’ o ‘demi-chef de partie’ all’interno di brigate strutturate nella cucina tradizionale, a quello di chef internazionale che approfondisce il know-how su specifiche tecniche di preparazione. E poi corsi in pasticceria, gelateria e pizzeria.

NEI 4.000 METRI quadrati sono stati allestiti un laboratorio di cucina con 20 postazioni singole; un laboratorio di pasticceria e gelateria con 15 postazioni singole e una cucina suddivisa in partite dedicata ad esercitazioni in brigata e masterclass; un ristorante didattico; un laboratorio di pizzeria dotato di tre forni e banchi di lavoro; un auditorium dedicato agli eventi speciali ed un’area bar.

E POI ancora aule formative, numerosi spazi di condivisione, un’area relax e una radio – Radio FMTS – un house organ che racconterà le attività realizzate rendendo protagonisti studenti e addetti ai lavori. «Il futuro? Quello di costruire un campus dedicato interamente all’alta formazione nella gastronomia», confida Melara.