Colletti bianchi minacciati dai robot

Il guru Susskind sfata i miti sul lavoro

«Più ricchezza da spartire nel mondo»

Pino Di Blasio

SIENA

UNA LEZIONE con un forte impatto, quella di Daniel Susskind nell'aula magna dell'Università di Siena, come apertura della XXVI edizione delle Conferenze di Pontignano. Sia perché, nell'anno della soft Brexit, dedicare il confronto italo-inglese, voluto nel 1992 da sir Ralf Dahrendorf, allora rettore del St Antony's college, da Giuliano Amato, allora presidente del consiglio, e da Luigi Berlinguer, all'epoca rettore dell'Università di Siena, ai falsi miti di robot che rubano il lavoro agli uomini, è sembrato fuorviante. Sia perché, ad ascoltare Susskind c'erano manager, presidenti e ceo delle aziende più innovative di Italia e Regno Unito, da Leonardo a Shell, da General Electric a Novamont, assieme a politici, diplomatici e opinion makers, tra cui l'ex ministro Carlo Calenda e il sottosegretario a Palazzo Chigi, Giancarlo Giorgetti. Il messaggio di Daniel Susskind, autore assieme a suo padre Richard del saggio «Il futuro delle professioni», è ottimistico e coraggioso: sentirsi minacciati dalla tecnologia non ha senso, perché è un processo inevitabile che non conviene contrastare, ma prenderlo come una sfida. «Le mie ricerche – è la tesi di Susskind – dicono che il futuro è sia problematico che entusiasmante. La minaccia di una disoccupazione di massa generata dall'evoluzione tecnologica è reale, ma è un problema positivo. Per spiegare perché, vanno sfatati tre miti che rischiano di annebbiarci la visione del futuro automatizzato».

LA LEZIONE della «Pontignano conference» si è rivelata una vetrina fantasmagorica di slides e flashback storici delle grandi paure umane verso le innovazioni. All’inizio è comparso anche un avviso di taglia, datato Nottingham 1811, che prometteva 50 ghinee a chi dava informazioni sui distruttori di telai. La caccia aperta era contro i luddisti, i rivoltosi che cercavano di frenare gli effetti della prima rivoluzione industriale. Il paragone con oggi è un riflesso pavloviano. I robot non minacciano solo le tute blu, ma soprattutto i white collars, i colletti bianchi. Per Susskind, se, da una parte, alcune professioni, tra cui architetti e commercialisti, evolvendosi stanno prendendo sempre più un orientamento tecnologico usando programmi di disegno tecnico o di contabilità molto più efficienti, altre professioni, come avvocati e medici, sono più restie a cambiare. Il grande patto che protegge da secoli il monopolio delle professioni, però, oggi sta traballando pericolosamente. «Avvocati, medici, notai, docenti e altri colletti bianchi rischiano di essere rimpiazzati – afferma Susskind – da sistemi di intelligenza artificiale, connessi con la rete, capaci di mettere a disposizione in modo semplice il know how che rappresenta il valore aggiunto delle professioni».

E QUI ARRIVANO i tre miti da sfatare. «Il primo è il mito Terminator – dice una slide dello scrittore – ovvero eserciti di robot che hanno come pensiero fisso quello di rubare il lavoro agli umani. In realtà l’automazione ha completato il lavoro, lo ha reso più efficiente e ha aumentato la produttività. Se immaginiamo la ricchezza di un Paese come una torta, i robot hanno aumentato questa torta e hanno cambiato anche i suoi ingredienti. Hanno creato milioni di posti di lavoro, prodotto molta più ricchezza e trasformato il modo di lavorare». Visto a lungo termine, 300 anni fa la stragrande maggioranza di italiani e inglesi lavoravano nei campi, 100 anni fa lavoravano nelle industrie, oggi lavorano in un ufficio. Secondo mito, la supremazia dell’intelligenza umana. «Per decenni ci siamo cullati con l’idea che i robot potevano copiare dall’uomo, fare meglio attività di routine, ma non avrebbero mai potuto riconoscere un uccello con uno sguardo o stilare una diagnosi medica. Il primo colpo a questo mito è arrivato da Deep Blue che ha battuto Garry Kasparov in una partita a scacchi. Ora è arrivato un programma elaborato a Stanford che ti dice se un neo è cancerogeno o meno. Per non parlare delle app che ti riconoscono un uccello a distanza». Il mito dell’intelligenza è stato sconfitto dagli algoritmi sempre più sofisticati. Dai Big data che non copiano l’intelligenza umana, ma esplorano territori che spazzano via il concetto di routine inteso fino a oggi. Terzo mito da sfatare, la superiorità. Citando episodi storici, come l’invenzione delle rondelle, Daniel Susskind parla di «doppio errore sul lavoro». «Non c’è nessuna quantità fissa di lavoro da ripartire tra uomo e macchina. I robot sostituiscono le persone riducendo la quantità originaria di lavoro. Ma completando l’opera umana creano più quantità di lavoro ». Attenzione, però: il mito della superiorità sta nel credere che, necessariamente, quel lavoro in più creato debba essere svolto dagli uomini e non dalle macchine.

PER SUSSKIND è probabile che siano i robot a beneficiarne; l’esempio più calzante è la macchina che si guida da sola, un’evoluzione del gps e di altre innovazioni tecnologiche. «Gli umani – avverte lo scrittore – possono beneficiare di questa aumentata domanda di lavoro solo se mantengono il controllo delle attività integrate ». Terminator, intelligenza, superiorità: abbattere questi totem significa comprendere in modo lampante che i robot non temono quella linea di confine con l’umanità; sono pronti a superare la barriera, come nella serie di successo «Il Trono di spade». Il problema non sarà più il lavoro, ma come una larga parte dell’umanità potrà prendersi quella fetta della torta più grande della ricchezza, senza avere il diritto di sedersi alla tavola, grazie al lavoro. Daniel Susskind si collega a Picketty e all’enorme divario nella distribuzione del reddito, cita i casi di Finlandia, Kenya e in alcuni Stati americani del reddito minimo garantito. Sorvola sulle idee dei 5stelle e del reddito di inclusione, focalizzandosi sul problema cruciale del futuro: come assicurare una fetta di quella torta sempre più grande a miliardi di persone, che non lavoreranno più. «Ci divideremo ferocemente sulle soluzioni – conclude Susskind –, ma non dobbiamo mai dimenticarci che questo problema è decisamente migliore di quello che ha assillato i nostri avi: come rendere la torta della ricchezza più grande».