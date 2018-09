IL FUTURO CHE CI ASPETTA

MoBot porta la spesa e i farmaci a casa

Centauro salva vite nei disastri nucleari

PISA

DIMENTICATE i garage dello storytelling americano. Qui non ci sono smanettoni o nerd. O forse sì. Ma hanno una filosofia diversa da quella dei colleghi a stelle e strisce. Nei loro laboratori non pensano solo al successo personale ed economico sfruttando l’ultimo algoritmo. Nei loro laboratori, quasi sempre frutto di spin-off universitari, sviluppano i robot che possono aiutare l’uomo a disbrigare le attività quotidiane, a eseguire operazioni chirurgiche o ancora ad effettuare interventi nelle zone colpite da calamità naturali, evitando grandi rischi ai soccorritori umani.

BENVENUTI nella società del futuro. Dove i robot sono «amici» degli uomini e non antagonisti, pronti a ‘rubare’ loro il lavoro. Una società che ha la sua capitale in Italia, o meglio, in Toscana. A Pisa per la precisione. È qui, infatti, che, grazie alla capacità visionaria dei docenti della Scuola Normale Sant’Anna, la robotica ha avuto un’espansione straordinaria. Una Arno valley che, da Pisa, si allunga verso Pontedera. Ed è qui che da giovedì 27 settembre al 3 ottobre si svolge il secondo Festival Internazionale della Robotica, ideato e sostenuto da un mago del bisturi come il professor Franco Mosca, a suo tempo tra i pionieri dei trapianti di fegato.

ACCANTO al robot che affianca il chirurgo in sala operatoria, sono stati sviluppati robot da impiegare nella vita quotidiana. L’ultimo nato si chiama ‘MoBot’ e sarà presentato sabato a Peccioli, operoso e grazioso comune della Valdera. MoBot, acronimo di ‘Mobile Robot’, è un sistema pensato per il trasporto delle merci nel tratto tra il parcheggio e le abitazioni del centro storico (chiuso al traffico privato). MoBot è in grado di muoversi in maniera autonoma e di recapitare a domicilio la spesa, i farmaci o altre tipologie di merci. Le potenzialità di questo robot sono numerose e possono adattarsi non soltanto alle esigenze dei cittadini (basti pensare, per fare un esempio, alla fatica evitata per portare i pacchi di acqua minerale in casa propria) ma anche dei commercianti, per la movimentazione delle merci. «Insomma MoBot – spiega uno dei suoi padri, Gaetano Ciuti, ricercatore della Scuola Superiore Sant’Anna – migliorerà la qualità della vita delle persone trasportando carichi pesanti al posto loro». Una sperimentazione che, dal piccolo comune toscano, potrà essere esportata presto in altre realtà caratterizzate da centri storici chiusi alle auto e abitati da persone anziane.

MA NON È FINITA QUI. All’interno dei capannoni che ospitano i moderni ed avanzati laboratori di robotica ha preso forma anche ‘Centauro’ (finanziato grazie al progetto europeo del programma ‘Horizon 2020’): un robot utile per gestire da remoto interventi estremi in caso di disastri naturali o accidentali, in aree inaccessibili all’uomo. Un robot in avanzato stato di realizzazione e di cui, tra qualche settimana, in Germania, vicino ad un sito nucleare, inizieranno i primi esperimenti. L’idea è nata dopo il disastro della centrale nucleare di Fukushima, in Giappone, dove si sono visti tutti i limiti delle attuali capacità dei robot di questo tipo. Il nuovo ‘Centauro’ avrà una base robotica dotata di quattro gambe e caratterizzata da un torso simile a quello di una persona, con due braccia e comandato attraverso attuatori leggeri e cedevoli, per consentirgli di spostarsi con agilità tanto su terreni sconnessi quanto all’interno di edifici, con la possibilità di salire o scendere le scale. Insomma, qui, in questo angolo di Toscana, Asimov ha lasciato da tempo le pagine scritte dei libri per diventare una realtà moderna al servizio dell’uomo.

Tommaso Strambi