IL FINTECH IN BANCA

Luigi Manfredi

REGGIO EMILIA

IN BANCA è arrivato il digital coach, l’allenatore digitale. Attenti però: non solo tecnologia, l’uomo resta al centro. Perché se la narrazione più scontata di questi anni 2.0 (o già 4.0) identifica spesso innovazione con tecnologia, al Credito Emiliano – dove ormai da tempo l’organizzazione della banca sta vivendo un profondo rinnovamento – la pensano in modo diverso. «Sicuramente – spiega Andrea Bassi, direttore del personale di Credem – la tecnologia è uno degli elementi importanti dell’innovazione, non l’unico però. Certo, è quello più facile perché lo posso comprare. Ma non basta».

In che senso?

«La differenza è fatta dalla capacità di utilizzare al meglio la tecnologia. Per noi innovazione è lavorare sulle competenze comportamentali delle persone per stimolarle ad un approccio innovativo. Che vuol dire capacità di sfruttare al meglio tutte le tecnologie messe a disposizione, ma anche capacità di pensare le cose diversamente anche a prescindere dalla tecnologia. Il nostro approccio è quindi quello di lavorare a 360 gradi facendo investimenti sull’evoluzione culturale».

Come si declina questa visione che lascia comunque il dipendente- persona al centro?

«Abbiamo introdotto una funzione ‘innovazione’ composta da poche persone con l’obiettivo di favorire una cultura di tutta l’azienda volta all’innovazione».

Cosa vuol dire?

«Innanzitutto abbiamo cominciato alcune attività per confermare la presa di consapevolezza delle persone della loro cultura digitale e della loro capacità di innovare. Questo attraverso un questionario per far emergere il profilo digitale. Poi abbiamo previsto percorsi formativi. E abbiamo introdotto la figura del digital coach ».

Qual è il suo ruolo?

«Avendo caratteristiche spiccate in termini di approcci innovativi, accompagna i dipendenti nel cambiamento».

Un esempio?

«Siamo passati recentemente alla suite Google. E abbiamo messo a disposizione una cinquantina di persone alle quali fare riferimento per sfruttare al meglio le potenzialità del nuovo strumento. Il coach non insegna solo gli aspetti tecnici, ma anche il nuovo approccio per lavorare diversamente ».

Parliamo dei rapporti con la clientela. Cosa cambia?

«Ormai siamo abituati a far tutto dal divano di casa col tablet sulle ginocchia. Anche la banca deve adeguarsi ai nuovi modelli. Al Credem stiamo sperimentando una modalità diversa di consulenza al cliente utilizzando il sistema di instant messaging e videoconferenza ‘Hangouts’: quindi una consulenza via web che significa anche apprendere nuove tecniche comportamentali, una nuova modalità di relazione».

Al di là del personale?

«Stiamo lavorando in modo sinergico con la comunità che ci circonda. A Reggio c’è il Tecnopolo, un esempio fantastico di come la comunità si sta avvicinando ad un mondo innovativo. Abbiamo attivato alcune collaborazioni per valorizzare il territorio anche per attrarre professionalità da fuori, sperando che ciò contribuisca a creare una digital valley reggiana. Abbiamo anche finanziato assieme ad Unimore un corso di laurea triennale in digital marketing che partirà a novembre».

Chiudiamo con una sintesi: i robot sono ancora lontani…

«Sicuramente. Per noi l’uomo resta al centro. La differenza la fanno sempre le persone».

Lavoro Altre 150 assunzioni nel gruppo emiliano

REGGIO EMILIA

IL GRUPPO Credem (nella foto il direttore del personale Andrea Bassi) intende inserire 150 nuove persone nel proprio organico entro i prossimi 12 mesi, di cui il 70% giovani. Lo ha evidenziato in una nota nella quale ricorda che sono circa 1.400 le assunzioni dal 2014 a fine 2018 di cui oltre il 70% giovani, a cui si aggiungono gli 84 inserimenti effettuati nei primi tre mesi del 2019 (81% giovani) per raggiungere quasi 1.500 assunzioni in poco più di cinque anni (gennaio 2014 – marzo 2019). Nello stesso periodo l’organico complessivo del Gruppo è risultato in aumento dell’11,4%, con una crescita che continua ininterrottamente da oltre sette anni (+11,5% dal 2012 a fine marzo 2019). Gli investimenti sulle persone sono da sempre uno dei pilastri su cui si basa lo sviluppo del business dell’istituto, presente in tutta Italia con 652 tra filiali, centri imprese, centri small business e negozi finanziari ed oltre 1,2 milioni di clienti, che ha portato da fine 2013 a fine marzo 2019 ad un aumento della raccolta del 63,4%(2) (+30,7 miliardi di euro in valore assoluto) e dei prestiti del 25,6%(2) (+5,1 miliardi di euro in valore assoluto).

«TUTTO CIÒ – si legge in una nota del Gruppo Credem – mantenendo una solidità patrimoniale sempre ai vertici del sistema con il CET1 Ratio (3) passato dal 9,9% a fine 2013 al 13,2% a fine marzo 2019 ed una qualità del credito in costante miglioramento con il rapporto tra sofferenze nette ed impieghi netti sceso dall’1,6% di fine 2013 (già tra i migliori del sistema bancario) allo 0,91% a fine marzo 2019». Per quanto riguarda gli inserimenti previsti per i prossimi mesi, le posizioni aperte riguardano prevalentemente Emilia Romagna, Lombardia, Puglia e Sicilia. La ricerca è rivolta a diplomati e laureati in discipline economiche, scientifiche e giuridiche. I neoassunti potranno diventare gestori di clientela privata e small business con una successiva crescita manageriale come direttore di filiale.