È dolce il fatturato del Belpaese

Sua maestà il panettone, re del Natale

Il giro d’affari supera gli 8,3 miliardi all’anno

Il mercato del dolce tipico di Milano muove ricavi per 217 milioni di euro

di Lorenzo Frassoldati

MILANO

Qual è la città più dolce d’Italia? È Napoli a guidare la classifica delle città italiane con la maggiore presenza di imprese dolciarie: il capoluogo partenopeo è in testa con 2.427 aziende, seguita da Roma (1.875, +6,7%) e da Milano con 1.875, + 5,2%. In totale, nell’intera penisola, le aziende attive nella produzione e commercio di prodotti da forno sono 40.483, mentre gli addetti sono circa 167mila, + 9% in cinque anni, per un giro d´affari che supera gli 8,3 miliardi di euro all´anno (dati Camera di commercio di Milano).

Non è Natale senza panettone: a dirlo è il 53% di un campione di intervistati di una ricerca Bva Doxa sulle abitudini alimentari nelle regioni italiane durante le feste. Dall’analisi di mercato, commissionata da Motta, emerge che il dolce tipico della festa è consumato (30%) molto prima del 25 dicembre e cioè già a partire dall’inizio di novembre, non appena compare sugli scaffali. Un dolce dalla doppia anima, industriale (disponibile quasi tutto l’anno) e artigianale, di prezzo più elevato (quasi quattro volte tanto, una media di 20 euro/kg) e ‘interpretato’ da maestri pasticceri e chef stellati che ne hanno fatto un dessert gourmet. Protagonista di un consumo destagionalizzato – segnala il sito Winenews. it – e di iniziative solidali, come il «panettone sospeso», ispirato alla tradizione partenopea del «caffè sospeso»: fino al 22 dicembre è possibile acquistarlo nelle pasticcerie di Milano e donarlo a chi non può comprarlo.

Solo il mercato del panettone muove un giro d’affari da 217 milioni di euro/anno per 29mila tonnellate di prodotto acquistate, distribuite principalmente (per l’80%) nel canale della Grande distribuzione. Una fetta di mercato sempre più ampia, però, se la ritagliano le produzioni artigianali (pari al 18% del mercato complessivo) che oggi valgono in Italia oltre 107 milioni di euro. Da una indagine Nielsen commissionata dal gruppo CSM Bakery Solutions, emerge un comparto industriale sempre più solido e attrezzato e dall’altro produzioni artigianali in crescita (+ 8,4% rispetto al 2018). Tra panettoni, pandori, panoni di natale, certosini, dolci e dolcetti tipici delle feste lavorano nel Belpaese 36.000 addetti che rappresentano la forza lavoro complessiva del settore dolciario e pastario che comprende anche cereali per prima colazione, cioccolato e prodotti a base cacao, gelati, confetteria, biscotti e pasticceria industriale. E’ il primo polo dell’industria alimentare italiana per 18,6 miliardi di fatturato , 6,3 miliardi di export, 130 imprese aderenti ad AIDEPI, associazione che riunisce grandi marchi internazionali così come piccole e medie imprese.

Solo nel settore industriale dolciario il fatturato sfiora i 14 miliardi di euro e l’export supera i 4 miliardi con un saldo attivo di 2,5 miliardi (dati 2017). Se l’export di prodotti da forno nel 2018 ha superato i 2 miliardi di euro (+4%) con un saldo attivo di 1,2 miliardi, brilla anche quello di cioccolato e prodotti a base di cacao per un controvalore di 1,7 miliardi (+5,7% in quantità e +0,1% in valore). Principali mercati Germania, Francia e Regno Unito. Quanto alle tendenze del Natale 2019, Gino Fabbri, bolognese, presidente dell’Accademia dei Maestri Pasticceri, invita «a servirsi il più possibile di materie prime nostrane, dalle farine al burro e alla frutta candita, senza usare additivi».