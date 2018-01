Pizzoli leader con l’innovazione

Il mercato soffre, l’azienda cresce

«E noi continueremo a investire»

Matteo Radogna, BOLOGNA

DA UN piccolo magazzino a Budrio, nella provincia di Bologna, è iniziato il sogno di due fratelli, pionieri di un nuovo modo di produrre. Irnerio e Ennio Pizzoli hanno posto le basi all’inizio del secolo scorso per creare un colosso, che oggi guida il settore delle patate. Gli stabilimenti Pizzoli sono veri gioielli di innovazione, dove la qualità del prodotto e le macchine impiegate nella lavorazione sono fra le migliori al mondo. L’azienda bolognese è leader nel mercato delle patate fresche e delle patate surgelate, con un fatturato di circa 82 milioni di euro nel 2017 (+3% rispetto all’anno precedente). Fondata nel 1926, e attualmente guidata dall’ad Nicola Pizzoli, la realtà bolognese possiede due stabilimenti industriali e una piattaforma logistica ad elevata automazione e opera attraverso un’ampia rete commerciale nel mercato italiano.

NEL 2017 il canale della vendita al dettaglio per le patate fresche da consumo è valso circa 230 milioni di euro con variazione minima rispetto all’anno precedente. La spinta verso il basso dei prezzi, correlati alle alte rese produttive del 2017, ha generato una perdita di valore del segmento contrapposta a una crescita dei volumi di oltre 2 punti percentuali rispetto all’anno precedente: 225mila tonnellate. Per quanto riguarda il surgelato, la dimensione del mercato retail (vendita al dettaglio) nel 2017 è di circa 74mila tonnellate a volume e 155 milioni di euro a valore con un prezzo medio che si attesta attorno a 2,11 euro. Il mercato in generale soffre, ma l’azienda bolognese si conferma leader: nonostante, infatti, un calo del 1,8% a volume e di circa il 1,2% a valore, c’è da registrare una tenuta delle marche e crescita per Pizzoli che supera la quota del 27% sia a valore che a volume. «La presenza delle patate surgelate nelle famiglie si attesta intorno al 50% – sottolinea soddisfatta la dirigenza aziendale – a conferma di un segmento che seppur virtuoso ha ancora delle potenzialità inespresse. Per creare nuove opportunità di business le marche devono farsi garanti e promotrici dello sviluppo della categoria”.

L’AZIENDA PIZZOLI è una fucina di idee: «Abbiamo lanciato le Croccomagie Topolino dedicate al mondo kids e le nuove e innovative forme come le Barchette Patasnella. In pochi mesi, oltre a raggiungere una distribuzione ponderata considerevole, abbiamo registrato ottimi risultati in termini di vendite e margini interessanti per i rivenditori”.

Per terminare il panorama dei canali è interessante uno sguardo anche al mondo dei consumi fuori casa che conferma non solo un trend di crescita positivo, ma anche una precisa scelta dei piccoli ristoratori che a volte, per praticità, preferiscono acquistare il prodotto nei supermercati. «Vorremmo evidenziare, a tal proposito, il 2,5 chili ‘Selezione Oro’, un formato dedicato che, proprio per i piccoli ristoratori, Pizzoli ha creato rispettando gli elevati standard qualitativi che questo tipo di attore richiede”.

L’AMMINISTRATORE delegato Nicola Pizzoli indica la strada da seguire: «Nel perseguire i nostri obiettivi investiamo costantemente e cerchiamo di lavorare in molteplici direzioni per trovare le soluzioni efficaci nel valorizzare la categoria e la nostra offerta. Un esempio tra tutti, la presenza di Pizzoli in Fico Eataly World, recentemente inaugurato a Bologna, con il Bistrot della patata, un vero e proprio concept store esperenziale dove vivere e assaporare tutta la versatilità gastronomica della patata italiana”.