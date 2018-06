IL BALLO DEL MATTONE

Investire sulla seconda casa torna di moda tra gli italiani I prezzi restano convenienti e può rendere oltre il 5%

Alessia Gozzi

MILANO

MUTUI CON TASSI di interesse bassi, prezzi ancora a buon mercato e i primi germogli di ripresa economica hanno fatto tornare la voglia di casa agli italiani. Le famiglie in cerca di abitazione che intendono concludere l’acquisto nel giro di 12 mesi, secondo l’ultimo rapporto Nomisma sulla Finanza immobiliare, sono 2,6 milioni. Tradotto: un mercato potenziale di 436,9 miliardi di euro, contro i 90 miliardi del 2017. Il dato interessante è che cresce la componente di investimento dopo la battuta d’arresto registrata negli ultimi due anni, arrivando a interessare 400mila famiglie, cioè il 15,4% del mercato potenziale di quest’anno. Cambia, insomma, il concetto di seconda casa, soprattutto per chi vive nelle grandi città: non più solo la tradizionale abitazione al mare o in montagna dove passare le vacanze, ma anche immobili da mettere a reddito nei capoluoghi. Secondo un’analisi di Facile.it e Mutui.it su un campione di oltre 15mila richieste di mutuo per acquisto presentate tramite i due portali tra gennaio e dicembre 2017, le domande di finanziamento destinate all’acquisto di una seconda casa sono circa il 7% del totale, in aumento rispetto all’anno precedente, così come il valore medio degli immobili che ha raggiunto i 191.691 euro (+4,7%). Gli ultimi dati dell’Agenzia delle Entrate, confermano la ripresa delle compravendite: nel periodo gennaiomarzo 2018 sono state 127.277 (+4,3%). Un aumento che consente di riassorbire quasi interamente le pesanti perdite registrate nel 2012, ma non il gap dei prezzi, che continuano ad essere inferiori al periodo pre crisi e stentano a rialzare la testa. Con alcune eccezioni, come gli immobili di pregio e quelli nei centri storici.

MA QUANTO rende investire su una seconda casa da mettere a reddito? Attorno al 4,9%, stima Tecnocasa. La curva dei prezzi è stata calcolata facendo riferimento alle variazioni degli immobili per quanto riguarda il compravenduto della tipologia bilocale ‘medio usato’ (immobili con caratteristiche non di particolare pregio ma neppure economiche e con oltre 10 anni di età). Tra le grandi città, quelle che hanno il rendimento annuo lordo da locazione più elevato sono Verona (5,8%) e Palermo (5,5%). A seguire Bari con 5,1%, Bologna 4,7%, Firenze 4,2%, Genova 5,4%, Milano 5,0%, Napoli 4,6%, Palermo 5,5%, Roma 4,4% Torino 4,6% e Verona 5,8%. Interessante anche guardare alle località turistiche di mare, montagna e lago che vivono un periodo di riscoperta, con richieste di affitto in aumento. I prezzi sono diminuiti dall’inizio della crisi (-28,5% al lago, -34,8% al mare e -30,8% in montagna) rendendo gli acquisti di casa vacanza più convenienti.

SECONDO I DATI dell’Ufficio Studi di Tecnocasa risultano interessanti le località della sponda veronese del lago di Garda, dove c’è un ritorno di interesse anche da parte di acquirenti stranieri, così come il lago di Iseo. Al mare, la riviera romagnola ma anche la costiera amalfitana e quella cilentana in Campania, il Salento (soprattutto Gallipoli) e la zona di Castellammare del Golfo e Scopello in Sicilia. Mentre in montagna, i potenziali acquirenti si sono dimostrati interessati soprattutto a zone come Saint Vincent con le Terme o Champoluc, perché fa parte del comprensorio del Monterosa ski. Gli stranieri amano soprattutto i borghi sul mare, e infatti acquistano abitazioni d’epoca, spendendo cifre importanti, fino al milione di euro. Gli italiani invece hanno budget più bassi, massimo 250-300mila euro, ma l’appartamento deve essere non lontano dalla spiaggia e, se possibile, con spazio esterno e panoramica. © RIPRODUZION