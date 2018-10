I MARCHI DEL SETTORE

Arcaplanet guarda fuori confine

«I negozi in Svizzera sono l’inizio

Vogliamo essere internazionali»

Luca Balzarotti

PARMA

L’ULTIMA INSEGNA con fondo giallo e la scritta «Arcaplanet» in nero si è accesa a Parma l’altro ieri. È la numero 229, una rete di pet store che copre 17 regioni in Italia e due punti vendita in Svizzera. In vent’anni, la catena avviata nel 1995 in Liguria da Michele Foppiani, fondatore e amministratore delegato della società, è diventata leader sul mercato nazionale nella distribuzione di prodotti per animali domestici «partendo dalla logica del supermercato per arrivare a quella di store che comprende servizi e consulenza alla clientela». Così si spiega la scelta annunciata in questi giorni di integrare tra gli scaffali che contengono alimentari e accessori per gli animali anche la Parafarmacia. «Cerchiamo farmacisti professionisti iscritti all’albo di categoria e con formazione specifica in materia veterinaria, che saranno chiamati a presidiare il nuovo reparto specialistico – sottolinea la società –. Il progetto è l’evoluzione di Arcalab, la sezione presente in ogni store dove già era possibile reperire integratori, prodotti per igiene e supporti medicali senza prescrizione. La presenza di farmacisti di ruolo consentirà alla clientela di avere delle guide professionali nell’acquisto del farmaco corretto prescritto dal veterinario, senza tuttavia sostituirsi alla figura del medico».

IL GRUPPO CRESCE a un ritmo di circa 30 aperture all’anno. Un piano di espansione che in Lombardia – prima regione per numero di negozi e tra le prime per giro d’affari – ha avviato 54 punti vendita, seguita da Piemonte e Val d’Aosta (40), Toscana (23) , Lazio (19), Liguria (18) e Veneto ed Emilia Romagna, appaiate a quota 16. Ma il 2018 è stato l’anno zero per l’internazionalizzazione, «uno degli obiettivi dei prossimi cinque anni», spiega l’amministratore delegato di Arcaplanet. A inizio ottobre l’apertura dello store vicino a Lugano ha raddoppiato la presenza in Svizzera del gruppo genovese, dopo l’esperimento della scorsa primavera. «Siamo partiti dalla Svizzera perché è un Paese europeo vicino – osserva Foppiani –. Sarà come una palestra per verificare il nostro adattamento al mercato estero, dove si incontrano situazioni differenti dal mercato italiano ». L’apertura dei primi due store oltre i confini nazionali è stata anticipata dall’avvio dell’e-commerce nel 2015. Un progetto che impegna un team di otto persone per un investimento iniziale tra personale e materiale di oltre un milione. Dal sito internet (www.arcaplanet.it) è possibile acquistare i prodotti che vengono consegnati a domicilio in 24-48 ore. «Oggi l’e-commerce vale il 10% del fatturato, ma è destinato a crescere», sottolinea l’ad di Arcaplanet. Così come in crescita è previsto l’intero fatturato 2018. «Prevediamo di chiudere a 200 milioni di euro», dichiara il fondatore della società che a inizio anni 2000 aveva un giro d’affari di 10 milioni e una ventina di punti vendita.

«LA SPESA MEDIA annuale per cliente è di circa 350 euro. Un trend in salita perché il cliente chiede prodotti di qualità e non del prezzo più basso. Chi compra? Il nostro target per anni è stato la ‘signora Maria’, ma siamo convinti di aver individuato nei giovani con lo smartphone una nicchia che stiamo inseguendo. L’attenzione dei millennials al mondo del pet cresce: non badano a spese». Le scatolette sono ancora le regine degli acquisti. Il 69% dei prodotti venduti sono dedicati all’alimentazione di cani, gatti, roditori e piccoli animali ma anche pesci, uccelli e rettili.