I dazi anti Cina aiutano le tigri asiatiche

«Un regalo a Bangladesh e Vietnam»

Elena Comelli

MILANO

«NEL 2030 la Cina sarà la prima economia del mondo e l’India, oggi settima fra i big, salirà al terzo posto, scavalcando la Germania e il Giappone». Questa è la previsione di Janet Henry, capo economista di Hsbc. Per Henry, saranno altre quattro tigri asiatiche, oltre alla Cina e all’India, a dare il principale contributo alla crescita economica del mondo: Bangladesh, Filippine, Pakistan e Vietnam. A questo sviluppo sta contribuendo la guerra commerciale scatenata da Donald Trump fra Usa e Cina. Il più grande beneficiario dei dazi non sarà l’Occidente industrializzato, ma il resto dell’Asia, dove si stanno rifugiando le imprese produttici che abbandonano la Cina, secondo un recente studio dell’Economist Intelligence Unit. Non è ancora un esodo di massa, ma un nuovo riequilibrio è in atto a favore del Sud-Est asiatico.

UNA FORTE rete di accordi di libero scambio fra alcuni Paesi di quest’area rende tutto più facile per loro. Il Cptpp (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans- Pacific Partnership) firmato recentemente da Malesia, Singapore e Vietnam (ma di cui non fanno parte gli Stati Uniti), rappresenta l’ultimo sviluppo di questa tendenza. Il primo settore coinvolto in questo esodo è l’automotive, una delle aree più sexy di qualsiasi economia, perché richiede un’ampia gamma di competenze ed è infarcita di nuove tecnologie e di manodopera specializzata. In base allo studio dell’Eiu, la Cina assorbiva quasi il 20% delle esportazioni di veicoli statunitensi per valore nel 2017, per un valore di 10,3 miliardi di dollari, sebbene il grosso fosse destinato alle linee di montaggio Usa di marchi eruopei, come Bmw e Mercedes.

LA MAGGIOR parte delle migliori auto americane, come le Buick, sono prodotte in Cina. Ora è prevedibile che la Cina si rivolga alla Tailandia e alla Malesia per la produzione e l’importazione di auto europee. Un certo numero di marchi di lusso, tra cui Bmw e Mercedes, hanno già fabbriche in Tailandia. L’Eiu si aspetta che queste aziende aumentino la loro produzione locale per supportare le spedizioni in Cina. La Malesia ha oltre 800 produttori di componentistica auto, oltre a una rete di esportazione altrettanto diversificata. Questo dovrebbe posizionarla come un altro beneficiario della guerra commerciale Usa-Cina. L’altro grande settore coinvolto è l’abbigliamento. Sono finiti i giorni in cui sulle etichette delle camicie sarà scritto Made in China. Ora si passa al Made in Bangladesh, Vietnam e India. Le multinazionali erano già alla ricerca di alternative alla Cina, dove i costi di produzione crescono. La quota del Bangladesh nelle esportazioni di capi di abbigliamento era in aumento, grazie alla manodopera a basso costo. I principali marchi internazionali, come H&M, Gap, Levi’s e Zara, hanno già impianti di produzione in Bangladesh e ora tenderanno a deviare sempre più ordini in questa direzione, se le tariffe sulle importazioni dalla Cina renderanno questi prodotti più costosi negli Stati Uniti.

IL VIETNAM, terzo esportatore mondiale di capi di abbigliamento, dovrebbe essere un altro vincitore. Nel 2017 il Vietnam ha esportato negli Usa capi di abbigliamento per 12,3 miliardi, un valore pari al 50% delle esportazioni totali di abbigliamento e al 5% del Pil. Questo trend è destinato a creare nuova ricchezza in questi Paesi e quindi ad accelerarne lo sviluppo come mercati sempre più ambiti per gli investimenti. La delocalizzazione aiuterà lo sviluppo di settori importanti, come l’automotive, l’Ict e l’abbigliamento, portando attrezzature e competenze tecniche più avanzate, il che non potrà che contribuire a far crescere il tenore di vita locale. Il Pil pro capite del Vietnam oggi è di circa 2.300 dollari e quello del Bangladesh di 1.500, contro i 12.000 dollari della Cina. C’è ampio spazio per migliorare.