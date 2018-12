I DANNI DELLE CATASTROFI NATURALI

Sempre più danni da catastrofi naturali

«Le assicurazioni potrebbero non coprirli»

ROMA

VERONICA Scotti, chairperson global partnership della assicurazione svizzera Swiss Re, uno dei leader mondiali della riassicurazione. Voi valutate da decenni il rischio climatico. Quanto è cresciuto?

«Significativamente. Negli ultimi 20 anni sono aumentate sia le perdite economiche sia quelle assicurate legate ai cambiamenti climatici e alle catastrofi naturali. Ci sono due driver dietro queste maggiori perdite. Il primo è nel valore e la concentrazione degli assets protetti, il secondo sono i fenomeni naturali stessi. Lo scorso anno 500 milioni di persone sono state colpite da una combinazione di catastrofi naturali, dalle siccità alle alluvioni, le tempeste e gli uragani. Se si guarda al 2017 vediamo che ci sono state perdite record legate alle catastrofi naturali legate al clima: globalmente ammontano a 138 miliardi di dollari, a fronte di una media dei dieci anni precedenti di 50 miliardi. Come dire due volte e mezzo più grande. Il trend è chiaro e riguarda tutte le regioni del globo».

Cosa vi aspettate nel medio lungo periodo, diciamo al 2040?

«Le nostre previsioni, che sono basate sulla scienza, sono che il trend diverrà più severo con il passare del tempo. Oggi c’è oltre il 90% dei climatologi che ritengono che il continuo aumento delle temperature del globo avrà un impatto significativo sulle catastrofi naturali legate al clima. Ci possiamo attendere un peggioramento in frequenza, intensità, durata ed estensione di questi eventi. Questo significa il concreto rischio che ciò si traduca in maggiori danni».

A meno che non si intervenga riducendo le emissioni e pianificando l’adattamento.

«Nulla è già scritto. Io sono ottimista e credo che se saremo proattivi potemo ridurre queste perdite. Per valutare gli scenari al 2040, molto dipenderà dalle decisioni che prenderemo nei prossimi anni per fronteggiare il cambiamento climatico. E’ un investimento nel nostro futuro. Come sottolinea lo stesso Ipcc (il panel di esperti selezionato dall’Onu per studiare il cambiamento climatico, ndr) è ancora possibile stare entro 1 grado e mezzo di riscaldamento dall’epoca preindustriale. Difficile ma possibile. Bisogna quindi agire. E ci tengo a sottolineare una società capace di emettere meno anidride carbonica non necessariamente dovrà essere una società più frugale nella quale i cittadini siano chiamati a maggiori sacrifici, ma può essere invece una società più moderna con una migliore qualità della vita».

E se non cambiasse nulla? Se le emissioni continuassero a crescere? Sarebbe a rischio l’assicurabilità?

«Se un’alluvione o una tempesta di vento accadono non più ogni dieci anni ma ogni cinque o magari ogni anno, è chiaro che i danni e quindi le perdite assicurative saliranno. Come risultato, i prezzi delle polizze cresceranno e più lo faranno più sarà difficile per i cittadini pagarne il costo. E questo fino al punto nel quale saremo costretti a dire, almeno per certi rischi e certe aree, ci dispiace, non possiamo più fornire copertura perché siamo certi che i costi saranno superiori al premio assicurativo. Ecco perché, oltre alle azioni di riduzione delle emissioni che alterano il clima, servono azioni per adattare immobili e infrastrutture alle nuove condizioni e costruendone di nuove occorrerà tenere bene in mente le condizioni che avremo nei prossimi decenni. Questo adattamento ridurrà i danni attesi per il cambiamento climatico già in atto e quello che ci attende nei prossimi anni ».

Lei è favorevole a un’assicurazione obbligatoria contro le catastrofi naturali?

«In alcune circostanze può essere utile, in particolare in paesi come l’Italia nei quali ci sono pochi assicurati per questi rischi. Questo consentirebbe di colmare il gap, ridistribuendo il rischio su una base molto ampia e mitigare il rischio. Così come avrebbe un senso estendere gli incentivi per l’edilizia antisismica ad altri interventi per la mitigazione del rischio climatico per gli immobili».

Alessandro Farruggia