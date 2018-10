GESTIRE I RISPARMI

Dai fondi ai bitcoin, un mese di lezioni

«IL NOSTRO OBIETTIVO non può che essere di lungo periodo, lavoriamo con prospettive a lungo termine. I cambiamenti nel campo del sapere sono cose lente, che arrivano poco per volta. Non li si otterrà certo in questo mese di iniziative dedicate, né tanto meno nel prossimo anno». Quella contro l'ignoranza nelle materie economiche e finanziarie nel nostro Paese sarà una campagna lunga, da vincere battaglia dopo battaglia, e Annamaria Lusardi, docente di economia alla George Washington University e direttore del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, questo lo sa fin troppo bene. Ma da oggi, e per tutto ottobre, inizia a concretizzarsi il lavoro di preparazione svolto dal comitato nel corso dell'ultimo anno con la prima edizione del 'Mese dell'educazione finanziaria'. Oltre 200 appuntamenti gratuiti, in più di 70 Comuni italiani, per iniziare ad apprendere come gestire e programmare le proprie finanze, approfondendo i temi del risparmio, degli investimenti, delle assicurazioni e della previdenza (il calendario è visibile sul portale www.quellocheconta.gov.it).

Professoressa, se la guerra sarà lunga, cosa si aspetta da questa iniziativa?

«Ci sono tre obiettivi immediati. Intanto vorremmo aumentare la sensibilità a questo tema dell’ignoranza della finanza di base. Sensibilità che ancora non c’è. Vogliamo che le persone si accorgano che esiste un comitato e che esiste un portale che dà informazioni indipendenti e autorevoli. Il secondo è di iniziare a lavorare insieme. Da soli non saremmo riusciti a fare granché se non ci fosse stato il contributo di tanti».

E il terzo?

«Incominciare a piantare i primi semi dell’educazione finanziaria. Non a caso abbiamo scelto questo primo mese autunnale, che ci ricorda proprio la semina. Ottobre, poi, inizia con la World investor week, la settimana mondiale dell’investitore, per cui ci innestiamo su un programma internazionale a cui partecipiamo tramite la Consob, e finisce con la Giornata mondiale del risparmio. Era quindi un mese perfetto».

I dati sulla conoscenza finanziaria in Italia sono storicamente deprimenti. Cosa si può dire alle persone per dare un’immagine nuova a queste materie e renderle più attraenti?

«Non c’è solo un discorso civico, di partecipazione politica. Il fatto cioè che queste nozioni minime ci mettono in condizione di essere cittadini migliori, in grado di capire e votare, ad esempio, per riforme economiche. Io credo che si debba fare un discorso di benessere dell’individuo. Sapere queste cose ci fa capire meglio il mondo intorno a noi, scegliere bene nelle decisioni di tutti i giorni e quindi vivere meglio. Non vogliamo trasformare nessuno in esperto, ma vogliamo che tutti abbiano le conoscenze di base. È un po’ come per la salute: tutti dovremmo prendercene cura, con la dieta e il movimento fisico, senza però pretendere di sostituirci al medico».

Da oggi parte un mese densissimo di appuntamenti…

«Esatto, tra l’altro con una copertura territoriale molto ampia, che arriva anche ai piccoli centri. Ci tengo a sottolineare che non stiamo parlando di noiose lezioni di economia. Si tratta invece di bellissime iniziative nei musei, cacce al tesoro, conferenze su temi attualissimi come il Bitcoin, eccetera. Con un occhio di riguardo ai gruppi vulnerabili: soprattutto donne, anziani e giovanissimi».