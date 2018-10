FUNGHI E TARTUFI

Corsa all’oro nascosto sotto terra

Stagione piovosa, prezzi in calo

«Il tartufo? Una filosofia di vita»

Viviana Ponchia

ALBA (Cuneo)

buy lotrisone without prescription LA CORSA ALL’ORO è cominciata il 21 settembre. Siamo dentro la stagione magica del tartufo, che a ottobre raggiunge il picco e scatena l’intraprendenza dei trifolai e dei loro cani. Quest’anno l’88/a edizione della Fiera di Alba (fino al 25 novembre) nasce sotto il segno della Luna, a cui è dedicata. I pronostici sono eccellenti grazie alla pioggia abbondante caduta su Langhe e Roero nel cuore dell’estate. Si prevedono raccolte abbondanti e prezzi decisamente inferiori a quelli dello scorso anno, avaro sotto tutti i punti di vista. Ed è pronto a essere confermato il trend positivo delle presenze, in crescita costante da un decennio. Raro, misterioso, glamour, accompagnato da rituali che sconfinano nell’esoterismo, il tartufo più che un cibo è una categoria del pensiero.

MARIO APRILE è il presidente dell’Associazione Trifulau dell’Albese. A 61 anni si gode la pensione da insegnante andando per boschi e chiarisce che di soli tartufi non si può vivere, ma rinunciare a quella passione sarebbe come morire. «Il cane ci mette il naso e l’uomo l’esperienza, un’eredità vecchia di generazioni. Il trifulau ha le sue geografie privilegiate. Conosce la generosità del rovere e del pioppo bianco, ma sa che non è impossibile fare centro sotto i tigli lungo i viali di paese o ai bordi delle statali attorno a Alba», racconta. Il cane, a dirla tutta, non ci mette solo il naso perché opera in simbiosi con l’uomo e ne traduce le intuizioni.

«DEVI PRENDERLO da piccolo, 2-3 mesi al massimo, e metterlo alla prova. Non tutti sono tagliati per quel mestiere. Deve essere curioso, mostrare interesse. Se rifiuta un bocconcino di formaggio e tartufo sbriciolato è meglio lasciare perdere e mandarlo per lucertole ». I migliori non hanno il pedigree: «Qui è tradizione addestrare i bastardini, anche se oggi va tanto di moda il Lagotto romagnolo, di media grandezza, obbediente e disposto a fare anche un po’ di riporto – continua Aprile –: se il trifulau è di coccio o ha paura di ferirsi tra i rovi, il lavoro lo completa lui, scava, prende il tesoro in bocca e consegna». È sempre un atto di fiducia verso la loro eccitazione, quel turbinare di terra e zampe che indica il punto giusto: «Io ne ho trovato uno a più di un metro sottoterra, se manca la fede ti fermi prima. È questione di fede e anche speranza, non sai mai se sarà grande o piccolo. Ogni volta un’emozione nuova». In questo ottobre sfiorato dai primi freddi si fa festa: «Peccato per settembre, che è stato stranamente poco piovoso, ma di acqua ne è venuta giù tanta prima, quando il tartufo si forma. L’entusiasmo si è un po’ smorzato ma sarà comunque una buona stagione. Grande quantità, ottima qualità e prezzi accessibili: nel 2017 si arrivava a 3 mila, 3.500 euro al chilo, oggi si parla di 2.000-2.500». Il tartufo bianco di Alba è speciale perché speciale è la terra in cui cresce, la stessa che regala sali minerali e fama al Barbaresco e al Barolo. «Ha un profumo particolare, non può essere coltivato, non si conserva a lungo. Un po’ come l’amore. Non lascia vedere foglie, fiori, radici. Confonde a partire dal nome: tuber magnatum pico. Ma non è un tubero, è un fungo del sottosuolo, un richiamo dell’aldilà», ricorda Aprile. Segue l’andamento della luna, attenti ai giorni attorno a quella nuova: «C’è la gara a chi si sveglia prima nel cuore della notte. Si rincorrono cifre assurde e giorni inconcludenti. Capita di camminare per ore e dire la famosa frase degli sconfitti: oggi non ho messo le mani per terra». Ma poi a qualcuno gira bene e si arrotondano le entrate di contadini, operai, pensionati come Mario. Si fanno le scarpe tra loro, certamente. Mentono e si nascondono, poi alla fine fanno pace davanti a un rosso.