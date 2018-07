FRESCHEZZE D’ESTATE

Dalla Sicilia l’idea di Agragliette

«Recuperiamo gli scarti di agrumi per creare specialità da gustare»

Francesco Gerardi

MILANO

AGRUMI e Sicilia, un’associazione mentale quasi automatica, un binomio indissolubile che affonda le sue radici nel mito greco delle nozze di Zeus ed Era e che, attraverso una storia plurisecolare, ha lasciato in eredità all’isola un posto di rilievo nella produzione mondiale di questi frutti, ingredienti fondamentali di quasi tutte le più amate bevande e bibite estive. Ma l’oggi ci insegna che la tradizione non può non coniugarsi con l’innovazione e che l’eredità del passato diventa sì un fattore di sviluppo per il futuro, ma solo nella misura in cui riesce a sposarsi davvero con tecnologia e nuovi saperi. Precisamente in questa direzione si muove la call per idee innovative ‘Agrorà innovation’, lanciata sul portale Agrorà nell’ambito del progetto ‘Social farming’ realizzato dal Distretto agrumi di Sicilia, con il contributo non condizionato di Coca-Cola Foundation.

SONO TRE I PROGETTI di impresa premiati come vincitori della call, e il primo in assoluto è il progetto ‘Agragliette’, un’idea di tre giovani neolaureati siciliani, che consentirà di produrre scaglie (agragliette, appunto) dagli scarti di produzione degli agrumi, che potranno poi essere utilizzate dall’industria alimentare e dolciaria. Il progetto è frutto dell’inventiva di Simone Forte (24 anni, laureando magistrale in Biotecnologie agrarie), in team con altre due giovani siciliane, Francesca Campanella e Daniela Trippa, entrambe 28enni laureate magistrali in Scienze e tecnologie alimentari. «L’idea è produrre le agragliette dagli scarti della produzione dei succhi, attraverso un meccanismo di pressione delicata – spiegano Simone Forte e Francesca Campanella –. Il team l’abbiamo formato all’università, dove ci siamo conosciuti e abbiamo studiato un’idea per partecipare alla call del Distretto agrumi. Abbiamo unito le nostre conoscenze, credendoci e mettendoci tanta passione».

LA STRADA verso l’applicazione commerciale è ancora lunga. «L’accompagnamento per far diventare realtà la nostra idea sarà fondamentale – osservano –. Siamo felicissimi e ci auguriamo che Agragliette possa diventare presto la nostra occupazione», hanno aggiunto in coro. Eh sì, perché i ragazzi potranno accedere adesso ai servizi di accompagnamento alla progettazione definitiva e alla ricerca di fonti di finanziamento per concretizzare questa loro idea, tutti servizi messi a disposizione dal Cof&p (Centro orientamento, formazione e placement) dell’università di Catania, da Confcooperative Sicilia e dal Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e forestali dell’università di Palermo, realtà sottoscrittrici del patto di sviluppo del Distretto agrumi di Sicilia, delle quali il distretto si avvale per la gestione di tutte le fasi della call ‘Agrorà Innovation’.

«IL DISTRETTO agrumi di Sicilia – racconta Federica Argentati, la presidente – conferma la sua attenzione all’innovazione e si farà promotore dei progetti verso le imprese associate, offrendo sostegno sulla costruzione di partnership con le aziende interessate alla realizzazione dei progetti. Ci dà grande soddisfazione l’attenzione e la disponibilità di imprese come Oranfresh nel guardare al futuro». E infatti, l’amministratore delegato di Oranfresh, Salvatore Torrisi, ha offerto la piena disponibilità a supportare e valutare possibili sviluppi. Secondo classificato è ‘Seltz Soda’, per la produzione di una bibita- integratore dal tradizionale seltz limone e sale dei chioschi catanesi. Terzi, i progetti MyBioFruits, agricoltura biologica condivisa per la creazione di una piattaforma digitale per adottare alberi e poi fruire dei frutti freschi e trasformati e Facile Ordinare, piattaforma web per incentivare la formazione di gruppi di acquisto solidale e l’incontro con produttori d’eccellenza.